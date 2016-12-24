Küçük İşletme Önerileri, Yeni İş Fırsatları-2017 Müren Balığı Nedir, Nerede Yaşar, Tehlikeli midir, Öldürür mü? Porto Riko Hakkında Genel Bilgiler, Tarihi, Kültürü, Dili, İnsanları Nasıldır? Mavi Halkalı Ahtapot Nerede Yaşar, Özellikleri Nasıl Hayvandır? Topikal ve Epiflo Transdermal Oksijen Terapi Tedavisi Nedir? Nasıl Yapılır? Evde Kuş Beslemek İçin Neler Gerekir? Evde Kuş Beslemek İstiyorum Twitter Takipçi Artırma Yararlı mı, Parayla Twitter Takipçisi Kazanma Yolları Mantıklı mı? Kına Yakmanın Anlamı Nedir, Kına Nasıl Yapılır, Kına Nelere İyi Gelir? Türkiye’deki En İyi ve Popüler Meslekler Sıralaması Nasıldır? Mardin Tarihi Yerleri Hakkında Kısa Bilgiler, Mardin Gezi Yazısı, Tavsiye ve Öneriler Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri, Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur? Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşür? Maliyeti-Fiyatı Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler ve Tiyatronun Tarihi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler Denizli Pamukkale Gezi Yazısı; Bilgiler, Tavsiye ve Öneriler Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir? Yazılımla Beygir Gücü Yükseltme Nasıl Yapılır? Detoks Banyosu Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Yapılır? Detoks Banyosu Neye İyi Gelir? Bulgaristan Göçmenlerinin Tarihi ve Özellikleri, Nasıl İnsanlardır? Arama Motorları Nelerdir? Nasıl Çalışır? Arama Motoru Nasıl Yapılır? Ssl Güvenlik Sertifikası Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır, Nasıl Çalışır? İnsan İçin Ailenin Önemi Nedir, Aile Neden Önemlidir, Niçin Toplumun Temelidir? Şanlıurfa Balıklıgöl Gezi Yazısı, Gezilecek Yerler, Tavsiye ve Öneriler Kalbin Çalışma Mekanizması, Çalışma Sırası, Kalp Nasıl Çalışır Kısaca Açıklama Çok Para Kazanmak İstiyorum, Ne Yapmak Lazım? Annenin Çocuğuna Kazandırması Gereken Beceriler Nelerdir? Sanayi Devriminin Yararları ve Zararları, Sanayi İnkılabının Etkileri ve Sonuçları Kıbrıs Altın Kumsal, Apostoles Andreas Manastırı ve Zafer Burnu Gezisi Lavanta Yağının Kullanım Alanları Nelerdir, Saça ve Cilde Nasıl Uygulanır? Çocukların Zeka Gelişimi İçin Hangi Oyunlar Oynanmalı? Girişimci Nasıl Olmalıdır, Olmak İçin Neler Gerekir? Halk Edebiyatının Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca Nelerdir? Tırnakların Güçlü ve Sağlıklı Olması İçin Ne Yapılmalı? Hangi Vitaminler Tırnak Güçlendirir, İyi Gelir? Country Stili Dekorasyon Nedir, Bu Tarzda Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Google Reklamı Almak-Vermek İstiyorum, İşe Yarar mı Ne Yapmalıyım? Batman Hasankeyf Gezi Yazısı, Tavsiyeleri, Tatil Önerileri Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri, Kazanma Teknikleri, Memnun Etme Yöntemleri Dergi, Gazete, Televizyon ve İnternet Reklamcılığı Arasındaki Uçurum Şirketler İçin Halkla İlişkiler (PR) Yöntemleri, Önemi ve Reklam İle Arasındaki Farklar Taş Boyama Sanatı Mandala Hakkında Bilgi, Tavsiye ve Öneriler Şanlıurfa Göbeklitepe Tarihi Gezisi Hakkında Bilgi Kutup Ayıları Nasıl Hayvanlardır? Yaşamları ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgiler Anksiyete Kaygı Bozukluğu Nasıl Geçer, Krizi Nasıl Kontrol Edilir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Yüzdeki Çil Lekeleri Evde Nasıl Geçer, Çiller İçin Kesin Çözüm Ankara Karagöl Mesire Alanı Nasıldır? Gezisi İçin Tavsiyeler Alışkanlık ve Bağımlılık Arasındaki Fark Nedir? Alışkanlık mı Bağımlılık mı? Fosil Yakıtlar Küresel Isınmayı Nasıl Etkiler? Zararları Hakkında Madde Madde Bilgi Yelken Sporu, Yelken Sınıfları ve Seyir Tipleri Hakkında Kısa Bilgiler Doğru ve Etkili Dinlemenin Önemi Nedir, Nasıl Olmalıdır? Bitkiler Görür mü? Bitkilerin Sese Karşı Duyarlılığı ve Zekası Var mıdır? Krup Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir, Ne Kadar Sürer, Ne Zaman Geçer? Mantıku’t-Tayr Eseri Hakkında Kısaca Bilgi En Hızlı, Kolay Uykuya Nasıl Dalınır? Hemen Uyuyamıyorum Ne Yapmalıyım? Uykuya Dalmanın Yolları Mükemmellik Hastalığı, Mükemmel Olma Takıntısı Hakkında İlişkilerde ve Evlilikte Aşkı Uzun, Canlı ve Taze Tutmanın Yolları, İyi Bir İlişki İçin Yapılması Gerekenler Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eserleri ve İsimleri Hakkında Bilgi Atabetü’l Hakayık Bölümleri, Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi, Hangi Döneme Aittir? Manevi ve Duygusal Anlamda Nasıl Güçlü Olunur? Ruhsal Olarak Rahatlamanın Yolları Çorum Alacahöyük Ören Yeri ve Müzesi, Hattuşaş Gezilecek Yerler Hakkında Bilgi Çocuklar İçin Kağıttan Uçak, Hayvan Maskesi, El Yapımı Oyuncak Ev Etkinlikleri Meksika Müzik Aleti İsimleri ve Türlerinin Listesi Sarı (Beyaz) Hardal Tohumu Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar, Sosunun Faydaları Nötron Yıldızları, Pulsarlar ve Süpernova Patlaması Hakkında Bilgiler Divanı Lügatit Türk Kim Tarafından Niçin Yazılmıştır, Eserin Önemi ve Amacı Kurum Kültürü Nasıl Olumlu Bir Havaya Dönüştürülür: Liderlik Kurumsal Mükemmellik Nedir? Bireyin ve Yöneticinin Rolü İzmir’den Neler Alınır, Nerede Gezilir, İzmir’de Farklı Tatil Fikirleri Güzel Görünmek İçin Cilt Bakımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler İşletmeler, Şirketler İçin Neden Mobil Uygulamalar Yaptırmak Gereklidir? Çocuğum İnternet Bağımlısı Oldu, Telefonla Çok Oynuyor, Ne yapmalıyım? E-Ticarette Rekabetin, Pazar Payının Artması, Başarının Zorluğu Anneyle Beraber İzlenmesi Gereken Filmler Hangileridir? İlk Türk İslam Eserlerinden Kutadgu Bilig Hakkında Geniş Bilgi İş Yerinde Verimliliği ve Mutluluğu Artırmanın Yolları, Sırları Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi Kronik Yorgunluk Sendromu Tedavi Türleri, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir? Sindirimi Kolaylaştırmak İçin Ne Yapmalıyız? Yurtdışında Bisiklet Sürülebilecek Güzel Şehirler Tansiyonu Düşüren Şeyler Nelerdir: Yüksek Tansiyon Düşürücü Nefes Egzersizleri Türk ve Dünya Edebiyatında Doğal ve Yapay Destan Hakkında Bilgi Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları, Yeni Tedavi Yöntemleri ve Testleri Yeni Doğan Bebek Kabız Olunca Ne Yapmalı? Bebeğin Kabız Olduğunu Nasıl Anlarız? Yunus Parkları Neden Kapatılmalı? Yunus Gösterilerinin Zararları Ülkemizdeki (Türkiye’deki) Akbaba Türleri, Özellikleri, Yaşadıkları Yerler Kendime İş Kurmak İstiyorum, Kendi İşinin Patronu Nasıl Olunur? Kaçkar Dağları Gezisinde İzlenilmesi Gereken Rotalar Hakkında Bilgi Ev Yapımı, Doğal ve Soğuk Protein Shake İçeceği Tarifleri Vücut Sıkılaştırma Yöntemleri-Kürleri, Bölgesel Zayıflama İçin Ne Yapmalı? Yeni Güzel İlginç Gelinlik, Kapri Pantolon, Düz Kesim Etek Modelleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Sözlü Dönem Edebiyat Ürünleri Konu Anlatımı Gribin Çabuk Geçmesi İçin Ne Yapmalıyım? Aşil Sendromu, Tendonu, Topuğu, Refleksi Ne Demektir? Kısaca Bilgi İntihar Teşebbüsünden Vazgeçirmek İçin Ne Yapmalıyız? Sosyal Sorumluluk Kavramı Neden Gereklidir? Toplumsal Etkileri, Önemi, Faydaları Kaş Şekillendirme Teknikleri Nasıl Yapılır, Güzel Kaşlar İçin Ne Yapmalı Fransız Sinemasının Tarihi Özellikleri, Akımları ve 7. Sanat da Denilen Sinema Yerçekimi Olmasaydı Nasıl Yaşardık, Neler Olurdu? Yerçekiminin Hayatımızdaki Önemi Kuru Öksürüğü Durdurmak Kesmek İçin Ne Yapmalıyız? Mitolojide, Efsanelerde, Masallarda Aynanın Tarihi Geçmişi ve Önemi Türkiye’de Blues Müzik Sanatçıları, Grupları İletişimin İnsan Hayatındaki Yeri, Önemi ve Değeri Kompozisyon Şamanizm Dini İnanç ve İbadetleri, Kuralları Özellikleri Hakkında Kısaca
Nasıl Para, Yeni İş Fikirleri

Küçük İşletme Önerileri, Yeni İş Fırsatları-2017

Written by bayramaktas Leave a comment

Çeşitli endüstrilerden seçilmiş en iyi iş fırsatları listemize hoş geldiniz. Listedeki küçük işletme önerilerini gerçekleştirmek için bu işletmeler öncelikle şunlara dikkat etmelidir: 

1-Şimdi olduğu gibi gelecekte de uzun yıllar karlı olma potansiyeline sahip olma 

2-Belirsiz ekonomik zamanlarda bile iyi sonuç alabilme

3-Doktora veya on yıllar boyunca tecrübe gerektirmeyen mesleklerdir. Bazıları ticari okul eğitimi, üniversite diploması veya daha önceki çıraklık eğitimine ihtiyaç duyarken, bazıları sektör için daha önce edinilen tecrübe ve tutkuyu gerektirir.

4-Büyük miktarlarda başlangıç sermayesi gerekmez, ama özveri, çalışkanlık, azim ve başarma arzusu gerektirir.

5-Bu iş fırsatlarının çoğu ev tabanlı işletmeler gibi çalıştırılabilir.

6-Hayattaki hedefiniz çok zengin olmaksa, şansınızı küçük bir işletme sahibi olarak deneyemezsiniz. Ama sağlıklı bir gelir elde etmek, kendi patronunuz olmak ve tüm kararları kendiniz almak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Bu küçük işletme önerileri ile potansiyel olarak daha esnek bir yaşam tarzına sahip olabilirsiniz. 

Şimdi gelin birlikte yeni iş fırsatlarımız nelermiş öğrenelim.

Yazılım Geliştirme

Yazılım mühendisleri ve geliştiricileri, anabilgisayarlardan mobil cihazlara kadar çeşitli platformlarda yazılımlar hazırlar, test eder ve korurlar. İş Gücü İstatistikleri US Bureau’ya göre yazılım geliştiriciler için talep 2023 yılında yüzde 17 olarak artması bekleniyor.

Pek çok yazılım mühendisi maaşlı çalışanlar olarak başlar ve nihayetinde kendi hesabına çalışan patronlar haline gelirler. Uzaktan erişim kolaylığı münasebetiyle yazılım geliştirme ideal bir ev tabanlı iş yapısıdır.

Çocuk Hizmetleri

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çocuk hizmetleri pazarında çeşitli alanlarda iş olanakları bulunmaktadır:

  • Açık hava anaokulları gibi çevreye odaklı teklifler de dahil olmak üzere kaliteli okul öncesi eğitim
  • Sanat dersleri ve etkinlikleri
  • Okuma, matematik ve ingilizce gibi kritik becerilerde öğretmenlik
  • Tenis, yüzme, futbol veya golf dersleri gibi spor eğitimi

Bisiklet Satışı ve Kiralaması

Sağlık ve çevresel faydalar göz önüne alındığında, bisiklet sporunun katılım frekansı ile en popüler açık hava etkinliklerinden olması şaşılacak bir şey değil. 

Ülke olarak işe gidip gelmek için arabalar yerine (küresel ısınma, milli gelirde tasarruf vb. nedenlerle)bisiklet kullanan insan sayısını artırmaya çalışmamız gerekir. Bisiklet farkındalığı oluşturmak için bisiklet kiralama yapan küçük işletmelerin açılmasına destek vermek faydalı olacaktır. Çevre için iyi, popüler ve sağlıklı olan, hükümet tarafından büyük ölçüde teşvik edilebilecek güzel bir iş sahasıdır. Normal pedallı bisikletler, cephe değiştirme imkanı sağlayan bir kit ile e-motosikletlere dönüştürülebilir. İçinizde bisiklet tutkusu varsa bisiklet girişimcisi olarak bunu sizin için mükemmel bir iş fırsatı olarak kullanabilirsiniz.

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Üst düzey bakım hizmetleri en iyi iş fırsatlarından biri olarak yerini almaya devam ediyor. Ülke olarak kişi başı gelir arttıkça çoğunlukla, yaşam biçimlerini korumak için yaşlılıkta gerekli olan insanı hizmetleri ödeyebilirler. 

Yaşlılar çeşitli sağlık ve / veya hareketlilik sorunlarından muzdarip veya kendi ev araçlarını kullanamıyor. Evde yapılan temizlik, yemek pişirme gibi ev işleri ile ilgilenmeleri zor veya imkansız olabilir. Genel olarak bakıldığında, üst düzey bakım trendinden yararlanmak isteyen girişimciler için bir dizi fırsat mevcuttur. 

Tesis Destek Hizmetleri

Tesis destek hizmetleri, aşağıdakileri de içeren işletmeler için tüm tesis hizmetlerini kapsayan kapsamlı bir terimdir:

Temizlik, Güvenlik, Bina Bakımı, Boyama, Taşınma

Sektörün 2026 yılına kadar yüzde 30 büyümesi bekleniyor. Bakım, inşaat ve iyi organizasyon becerileri konusunda geçmişiniz varsa bu küçük işletme önerisini değerlendirebilirsiniz.

Kahve Gurmesi misiniz?

Espresso, latte ve kapuçino servis eden bağımsız bir kahve dükkanının Starbucks’la rekabet edemediğini mi düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Bir küçük kasabada yeni açılan yeni bir kahve, ilk günden itibaren müşterilerle doludur. Sahibi, başarısını şöyle tanımlıyor:

  • Araç, bisiklet ve yürüyüş trafiği için elverişli bir konumda olmak
  • Açık veranda dahil olmak üzere hoş bir atmosfere sahip olmak 
  • Küçük toplu özel kahvelerden yapılan yüksek kalitede içecekler servis ederken, ürünün tutarlı olması için düzgün eğitilmiş bariyerler servis eder
  • Hazır kahve satarak fast-food satış yerleri ile rekabet etmeye çalışmıyorsunuz.

Bu iş fikirlerine girişmeden önce gerekli eğitim ve beceri elde ettiğinizden emin olun. Serbest meslek edinmeden önce belirli bir süre için seçtiğiniz alanda bir çalışan veya çırak olarak çalışmak, size kendi işinizi başlatmak için gerekli eğitim ve iş becerileri ile tecrübeyi verebilir. Bu durum, kendiniz için bir isim yapmanızı sağlar, böylece kendi işinizi başlattığınızda potansiyel müşterilere sahip olursunuz.

Bir iş planının önemli bir bileşeni pazar araştırmasıdır. Bu iş fikrinin bölgenizde uygulanabilir olup olmadığını araştırmalısınız. Başlangıçta bir iş planı için borç veya öz sermaye finansmanı gerekebilir. Bir iş planınız ve başlangıç ​​sermayeniz varsa, işiniz için güzel bir marka ismi seçin. Sizin için en iyi küçük işletme kurma fırsatlarını irdeleyerek doğru iş sahibi olma türüne karar verin.

Kaynak: https://www.thebalance.com/best-small-businesses-opportunities-4111809

Kendime İş Kurmak İstiyorum, Kendi İşinin Patronu Nasıl Olunur?

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgikafesi.com © 2015 – 2017 Tüm Hakları Saklıdır.