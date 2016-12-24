Küçük İşletme Önerileri, Yeni İş Fırsatları-2017

Çeşitli endüstrilerden seçilmiş en iyi iş fırsatları listemize hoş geldiniz. Listedeki küçük işletme önerilerini gerçekleştirmek için bu işletmeler öncelikle şunlara dikkat etmelidir:

1-Şimdi olduğu gibi gelecekte de uzun yıllar karlı olma potansiyeline sahip olma

2-Belirsiz ekonomik zamanlarda bile iyi sonuç alabilme

3-Doktora veya on yıllar boyunca tecrübe gerektirmeyen mesleklerdir. Bazıları ticari okul eğitimi, üniversite diploması veya daha önceki çıraklık eğitimine ihtiyaç duyarken, bazıları sektör için daha önce edinilen tecrübe ve tutkuyu gerektirir.

4-Büyük miktarlarda başlangıç sermayesi gerekmez, ama özveri, çalışkanlık, azim ve başarma arzusu gerektirir.

5-Bu iş fırsatlarının çoğu ev tabanlı işletmeler gibi çalıştırılabilir.

6-Hayattaki hedefiniz çok zengin olmaksa, şansınızı küçük bir işletme sahibi olarak deneyemezsiniz. Ama sağlıklı bir gelir elde etmek, kendi patronunuz olmak ve tüm kararları kendiniz almak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz. Bu küçük işletme önerileri ile potansiyel olarak daha esnek bir yaşam tarzına sahip olabilirsiniz.

Şimdi gelin birlikte yeni iş fırsatlarımız nelermiş öğrenelim.

Yazılım Geliştirme

Yazılım mühendisleri ve geliştiricileri, anabilgisayarlardan mobil cihazlara kadar çeşitli platformlarda yazılımlar hazırlar, test eder ve korurlar. İş Gücü İstatistikleri US Bureau’ya göre yazılım geliştiriciler için talep 2023 yılında yüzde 17 olarak artması bekleniyor.

Pek çok yazılım mühendisi maaşlı çalışanlar olarak başlar ve nihayetinde kendi hesabına çalışan patronlar haline gelirler. Uzaktan erişim kolaylığı münasebetiyle yazılım geliştirme ideal bir ev tabanlı iş yapısıdır.

Çocuk Hizmetleri

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çocuk hizmetleri pazarında çeşitli alanlarda iş olanakları bulunmaktadır:

Açık hava anaokulları gibi çevreye odaklı teklifler de dahil olmak üzere kaliteli okul öncesi eğitim

Sanat dersleri ve etkinlikleri

Okuma, matematik ve ingilizce gibi kritik becerilerde öğretmenlik

Tenis, yüzme, futbol veya golf dersleri gibi spor eğitimi

Bisiklet Satışı ve Kiralaması

Sağlık ve çevresel faydalar göz önüne alındığında, bisiklet sporunun katılım frekansı ile en popüler açık hava etkinliklerinden olması şaşılacak bir şey değil.

Ülke olarak işe gidip gelmek için arabalar yerine (küresel ısınma, milli gelirde tasarruf vb. nedenlerle)bisiklet kullanan insan sayısını artırmaya çalışmamız gerekir. Bisiklet farkındalığı oluşturmak için bisiklet kiralama yapan küçük işletmelerin açılmasına destek vermek faydalı olacaktır. Çevre için iyi, popüler ve sağlıklı olan, hükümet tarafından büyük ölçüde teşvik edilebilecek güzel bir iş sahasıdır. Normal pedallı bisikletler, cephe değiştirme imkanı sağlayan bir kit ile e-motosikletlere dönüştürülebilir. İçinizde bisiklet tutkusu varsa bisiklet girişimcisi olarak bunu sizin için mükemmel bir iş fırsatı olarak kullanabilirsiniz.

Yaşlı Bakım Hizmetleri

Üst düzey bakım hizmetleri en iyi iş fırsatlarından biri olarak yerini almaya devam ediyor. Ülke olarak kişi başı gelir arttıkça çoğunlukla, yaşam biçimlerini korumak için yaşlılıkta gerekli olan insanı hizmetleri ödeyebilirler.

Yaşlılar çeşitli sağlık ve / veya hareketlilik sorunlarından muzdarip veya kendi ev araçlarını kullanamıyor. Evde yapılan temizlik, yemek pişirme gibi ev işleri ile ilgilenmeleri zor veya imkansız olabilir. Genel olarak bakıldığında, üst düzey bakım trendinden yararlanmak isteyen girişimciler için bir dizi fırsat mevcuttur.

Tesis Destek Hizmetleri

Tesis destek hizmetleri, aşağıdakileri de içeren işletmeler için tüm tesis hizmetlerini kapsayan kapsamlı bir terimdir:

Temizlik, Güvenlik, Bina Bakımı, Boyama, Taşınma

Sektörün 2026 yılına kadar yüzde 30 büyümesi bekleniyor. Bakım, inşaat ve iyi organizasyon becerileri konusunda geçmişiniz varsa bu küçük işletme önerisini değerlendirebilirsiniz.

Kahve Gurmesi misiniz?

Espresso, latte ve kapuçino servis eden bağımsız bir kahve dükkanının Starbucks’la rekabet edemediğini mi düşünüyorsunuz? Tekrar düşünün. Bir küçük kasabada yeni açılan yeni bir kahve, ilk günden itibaren müşterilerle doludur. Sahibi, başarısını şöyle tanımlıyor:

Araç, bisiklet ve yürüyüş trafiği için elverişli bir konumda olmak

Açık veranda dahil olmak üzere hoş bir atmosfere sahip olmak

Küçük toplu özel kahvelerden yapılan yüksek kalitede içecekler servis ederken, ürünün tutarlı olması için düzgün eğitilmiş bariyerler servis eder

Hazır kahve satarak fast-food satış yerleri ile rekabet etmeye çalışmıyorsunuz.

Bu iş fikirlerine girişmeden önce gerekli eğitim ve beceri elde ettiğinizden emin olun. Serbest meslek edinmeden önce belirli bir süre için seçtiğiniz alanda bir çalışan veya çırak olarak çalışmak, size kendi işinizi başlatmak için gerekli eğitim ve iş becerileri ile tecrübeyi verebilir. Bu durum, kendiniz için bir isim yapmanızı sağlar, böylece kendi işinizi başlattığınızda potansiyel müşterilere sahip olursunuz.

Bir iş planının önemli bir bileşeni pazar araştırmasıdır. Bu iş fikrinin bölgenizde uygulanabilir olup olmadığını araştırmalısınız. Başlangıçta bir iş planı için borç veya öz sermaye finansmanı gerekebilir. Bir iş planınız ve başlangıç ​​sermayeniz varsa, işiniz için güzel bir marka ismi seçin. Sizin için en iyi küçük işletme kurma fırsatlarını irdeleyerek doğru iş sahibi olma türüne karar verin.

Kaynak: https://www.thebalance.com/best-small-businesses-opportunities-4111809