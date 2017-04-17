Yılanlar İle İlgili İlginç Bilgiler, Yılanların Şaşırtan Özellikleri Hakkında

Çoğumuzun korkutucu olarak bildiği yılanlar aynı zamanda ilgi çekici özellikleriyle de biliniyor. Bu büyüleyici sürüngenlerin dünyası ile ilgili ilginç bilgiler verecek, yılanlar hakkında edineceğiniz fikirlerle ufkunuzu açacağız.

Yılanların Hepsi Zehirli mi, Zehrini Tükürür mü?

Dünyanın en büyük zehirli yılanı olan kral kobranın zehri bir fili öldürebilir. Kral kobra yaklaşık 5-7 metre uzakta algıladığı bir hedefe zehir tükürebilir. Dünyada yaklaşık 3000 yılan türü var ve bunların yaklaşık 375’i zehirli. Bazı yılanlar yemek yemeden önce zehir enjekte ederek avlarını öldürürken diğerleri avlarını canlı ve bütün yutar.

Yılanların Hepsi de Yüzer mi?

Bütün yılanlar yüzücüler doğar. Vücutlarını başlarından kuyruğuna kadar uzanan yanal dalgalı hareketlerle hareket ettirerek yüzerler.

Yılanların Gözleri Nasıldır?

Yılanlar, göz kapaklarından yoksun olduklarından, gözleri açıkken uyurlar. Yoğun süren bir yemekten sonra yılanlar günler hatta haftalarca uyuma eğilimindedirler. Kışın, aylar süren derin uykulara dalarlar. Bir yılanın görüşü avlanması için yeterlidir, ancak keskin değildir. Gözleri ışığı karanlıktan ayırt etmelerine ve hareketleri izlemelerine izin verir.

Yılanlar Ne Kadar Çoğalır? Nasıl Çiftleşir?

Çoğu yılan genellikle yılda bir kez çoğalır. Deniz yılanları her 10 yılda bir kez çiftleşebilir! Yılanlar genellikle daha soğuk iklimlerde çiftleşirler. Buradaki ilginç şey, erkek yılanların aynı kadın yılanını isteyen diğer erkek yılanlarla kavga ederek dikkat çekmeye çalışmasıdır. Burada genelde birbirlerini öldürmek niyetinde olmazlar, sadece kavgayı kazanmaya çalışırlar.

Dişiler yaklaşık 2 ayda bebek yılanları doğururlar, ancak yumurtaları bıraktıktan kısa bir süre sonra terk ederler. Bazı yılanlar, kuluçka için hazır olana kadar vücutlarındaki yumurtaları tutar. Bu bebekler ince bir zarla kaplı olarak doğarlar. Bebek yumurta dişini kullanarak zardan kurtulur ve sürünerek özgürleşir.

Yılanların Renkleri Nasıldır?

Yılanlar, sönükten parlak renklere kadar çarpıcı desenlerle geniş bir renk yelpazesine sahiptir. Parlak renkte olan yılanlar genellikle daha zehirli iken donuk renkler içeren yılanlar bunu kamuflaj için kullanırlar. Yırtıcıları uzak durmaları için uyarmak üzere parlak renklerini kullanıyorlar. Ayrıca zehirli olmayan bazı yılanlar, yırtıcıları kandırmak için zehirli yılanların renklerini taklit eder.

Yılanların Uzunluğu Ne Kadardır?

Boyuta gelince, anaconda uzunluğu 38 feet’e kadar çıkabilirken, Brahminy kör yılan sadece 2 inç uzunluğundadır ve bu da onu en küçük yılan yapmaktadır.

Yılanlar Nerelerde Bulunur?

Yılanlar hemen hemen tüm dünyada Grönland, İzlanda ve Antarctica gibi yerlerde dahi bulunur. Bununla birlikte, yılanların çoğunun bulunduğu yerler dünyanın tropikal bölgelerindedir. Sürüngenlerin tümünde olduğu gibi, yılanlar da soğukkanlıdır. Yani vücut ısısını sabit tutmak için yeterli miktarda ısı üretme yeteneğine sahip değildirler. Bunun yerine, çevrelerinden gelen sıcaklığa ve güneşin vücut sıcaklığını kontrol etmesine bağlıdırlar. Birçok yılan türünün tropikal bölgelerdeki nemli ve sıcak iklimlerde bulunmasının nedeni budur.

Yılanların Fiziki Yapılarına Ait Diğer Özellikler

Yılanlar, esnek ve eklemsiz uzun gövdeli sürüngenlerdir. Bir yılanın gövde çerçevesi yaşam alanına bağlıdır. Örneğin, yer altında oyuk yerlerde yaşayan yılanlar daha kompakt olma eğilimindeyken, ağaçlarda yaşayan türler ince ve uzundurlar(dalları kavramak için ), suda yaşayan yılanların vücudu ise genellikle düzdür.

Yılanlarda göz kapağı yoktur. Bunun yerine, şeffaf bir ölçek gözlerini korur. Ayrıca çene kemikleriyle titreşimleri toplayarak işitirler. Vücudun zemine doğrudan temas eden kısmı, yılanın avın yerini algılamasını sağlayan inanılmaz derecede hassas bir işitme duyusuna sahiptir.

Yılanlar, çatallı dillerini koklamak için kullanırlar. Av çevresindeki yırtıcıların veya avcıların belirlenmesi için yılanlar dillerini sürekli harekete geçirirler.

Yılanların Beslenmesi

Bütün yılanlar tamamen etçildir. Onlar yiyeceklerini ısırıp çiğnemez, avı yutarlar. Yılanların geriye doğru sivrilen 230’dan fazla dişi vardır. Avını ısırıp tutmak için bu dişleri kullanıyorlar.

Yılanların büyük avlarını kolay yutma gibi benzersiz bir yeteneği var. Bunu, ağızlarında bulunan ve yüksek gerilebilir olan özel tendonlar ve çenelerinin iki yarısının birbirine sıkıca bağlı olmaması sayesinde yapabilirler.

Yılanlar, yemekten sonra uzun bir süre boyunca yiyeceksiz hayatta kalma kabiliyetine sahiptir. Bunun nedeni, yavaş metabolizma oranlarına sahip olmalarıdır. Kral Kobra aylarca beslenmeden hayatta kalabilir.

Yılanın kalbi bedeninin etrafında hareket edebilir. Yaratıcının ona verdiği bu özellik, büyük bir avın yemek borusundan geçtiğinde kalbini koruması ile açıklanabilir.

Yemenin ardından sindirim gerçekleşirken yılan uyku halini alır. Yılanlarda sindirim yoğun bir faaliyettir.

Yılanlarla İlgili Diğer İlginç Bilgiler

Bazı ülkelerde yılan yemek olarak tüketilir. Yılan çorbasının, soğuk havalarda vücudu ısıtmak için iyi geldiği kabul edilir. Yılan kanı dünyanın birçok yerinde lezzetini arttırmak için içki ile karıştırılır.

Yılanlarla ilgili bir diğer ilginç gerçek, yetişirken derilerini düzenli olarak dökmelerinin gerekmesidir. Yılanlar, bir parça ahşap veya kaya gibi kaba ve sert bir şeye karşı vücudunu ovuşturarak derilerini dökerler. Yaşlı yılanlar yılda yalnızca iki kez deri değiştirirken genç yılan, yılda 4 defaya kadar deri değiştirebilir.

Dünyanın bazı yerlerinde, yılan büyücüleri (!) tarafından melodiler çalınarak yılanla yol kenarlarında bir dans gösterisi yapılır. Buradaki olay, yılanın dış kulaklarının olmamasından dolayı gürültüye değil, flüt hareketine tepki vermesidir.

Son derece utangaç hayvanlar olan yılanlar hakkında daha ilginç gerçekler öğrenmeye yıllar boyu devam edeceğiz gibi görünüyor. Bununla birlikte, türlerinin birçoğu derileri yüzünden öldürülüyor ve habitatları sürekli aşındırılarak yok ediliyor. Bu nedenlerle bazı türleri tamamen kaybolmaktadır.