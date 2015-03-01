Yamaç Paraşütü Yapılan Dünyanın En İyi Yerleri Nerelerdir?

Heyecan verici mi? Emin olun öyle. Yamaç paraşütü, gökyüzünde uçarak ter atmanıza izin veren bir macera sporudur. Bu yazımız, size en çok keyif verecek olan yamaç paraşütü yapılacak dünyanın en iyi yerleri hakkında bilgiler verecek.

” Gözlerinizi kapayın ve yüzünüzü rüzgarın içine çevirin, gözlerinizin önüne serilen bir okyanusun derisinde gezindiğinizi hissedin, aniden hayatta olduğunuzu bileceksiniz.”

İnsanlar uçabilmek için deli şeyler denemiş, kimi başarmış kimi başaramamış. Yamaç paraşütü hazırlanana dek çalışmalar devam etmiş. Burada, dünyadaki en iyi yamaç paraşütü destinasyonunun muhteşem bir listesini sunalım.

Chamonix, Fransa

Alpler, kayakçılar için harika bir yer olduğu gibi yamaç paraşütü meraklıları için de öyledir. Özellikle Fransa çok sayıda yamaç paraşütü tutkunlarına sahiptir. Bu da ülkedeki yüksek alanların sayısını açıklar. Chamonix’i bu alanların arasından çekip almamızın nedeni basit; Avrupa’nın en yüksek noktası Mont Blanc’a yakınlığı. Genellikle deneyimli olan paraşütçüler, uçuşlarını başlatmak için zirveye gelirler ve güzel Chamonix vadisinin üzerinde süzülürler. Bölgede birkaç kalkış noktasına erişmenizi sağlayan bir asansör sistemi bulunmaktadır. Buradaki uçuş, önceden deneyim gerektirdiğinden, tandem ile (aynı zamanda bir rehberle birlikte) uçma seçenekleri de vardır.

Cape Town, Güney Afrika

Bloubergstrand Plajı’ndaki Muhteşem Masa Dağı’nın görülmesi mükemmel bir yer. Cape Town, yukarıdan muhteşem manzaralar sunan bir şehirdir ve yamaç paraşütü, buradaki en iyi spor deneyimidir. Deneyimli planörler, Table Mountain National Park’ı ziyaret edebilir. Tandem uçuşları genellikle Lion’s Head ve Signal Hill’den kalkar ve rüzgar yönergeleri izin veriyorsa, Table dağına kadar uçabilir.

Ölüdeniz, Türkiye

Ölüdeniz’i Akdeniz kıyılarında en çok fotoğraflanan plajlardan biri olarak biliyoruz, dolayısıyla burası aynı zamanda yamaç paraşütü için en iyi destinasyonlardan biri de oluyor. 2000 metre yüksekliğindeki Babadağ’a kadar korkunç bir biçimde araba sürmek durumunda kalıyor (bir an önce yamaç paraşütçüleri için asansör yapılsa fena olmaz) ve fırlama noktasına ulaşıyorsunuz. Bundan sonra, hepsi sizin altınızdaki nefes kesen manzara: Ölüdeniz koyu, dağlar ve milli park… Ölüdeniz sahilinde tandem sürüş sunan birkaç operatör var ve neredeyse 30-40 dakika süren yamaç paraşütü deneyimi için 100-120 USD aralığında ücretlendirme eğilimi mevcut.

Pokhara Vadisi, Nepal

Sözlükteki tüm süslü sıfatlar, dünyadaki en yüksek dağlardan birine ev sahipliği yapan Himalayaların ülkesi olan Nepal’de sizi bekliyor. Yamaç paraşütü için ana alan, Annapurna, Himalayalar ve Phewa Gölü’nün çarpıcı manzaralarını sunan Pokhara vadisidir. Fırlatma yeri, çevredeki tepelik bir kasaba olan Sarangkot’dur ve uçuş; Dhaulagiri (8,167 m), Machapuchare (6,993 m) ve Annapurna (7,937 m) kuşbakışı görüntü sunar.

Rio de Janeiro, Brezilya

Burada tepeler var ve yamaç paraşütü yapmamak için herhangi bir mazeret bırakmayan sürekli bir esinti var. Bu muhteşem şehrin manzarası da eşsizdir. Rio’da tercih edilen lansman yeri, Copacabana’dan yaklaşık 30 dakika uzaklıktaki São Conrado bölgesinde bulunan bir dağ olan Pedra Bonita. Tandem uçuşları genelde Pedraza Bonita, Pedra da Gávea’nın yanı sıra São Conrado semtindeki Pepino sahilindeki Tijuca Ormanı’nın üzerinden gerçekleştirilliyor.

Hawaii, ABD

Hawaii’nin rüya gibi manzarası; Pasifik’in gök mavisi suları, yemyeşil dağ tezgahları… Hawaii dağları yamaç paraşütü için mükemmel bir başlangıç ​​noktasıdır. Tandem ile uçmayı planlıyorsanız, deneyimli personelle Maui, Honolulu ve Oahu’da birçok operatör bulunmaktadır. Waipoli Uçuş Parkı, Mt. Haleakala, Maui’nin üzerinde harika manzara olan iyi bir başlangıç ​​noktasıdır.

California, ABD

Kaliforniya topografyasında yamaç paraşütü noktaları bulmak zor değildir; Aslında, eyalet çapında 160’dan fazla yamaç paraşütü bölgesi var. San Diego’yu, tandem uçuşlara kolay erişim imkanı sunduğundan ve yukarıdan bakmak için cidden muhteşem bir şehir olduğu için seçtik. San Diego’nun doğal La Jolla mahallesi mükemmel bir başlangıç ​​yeridir.

Idaho, ABD

Sun Valley, 2012’de Paragliding World Cup’a ev sahipliği yaptı. Dünyanın her yerinden deneyimli pilotlar, Bald Dağı da dahil olmak üzere bölgenin harika manzarası eşliğinde Sun Valley’e gelirler. Daha önce hiç yamaç paraşütü yapmaya başlamamanın burada hiç bir önemi yok; çünkü tandem uçuşları burada da sunulmaktadır.

ABD’de yamaç paraşütü yapılan yerler olarak ayrıca Colorado ve Washington da sayılabilir. Yamaç paraşütü, kelimelerin ötesinde heyecan verici bir rekreasyonel spordur. Ve diğerlerinden farklı olarak, bunu yaşamak için çok fazla çaba sarf etmek gerekmez. Yukarıda bahsedilen destinasyonlardan herhangi birine gidip en kısa sürede fantezi uçuşunuzu başlatmanızı tavsiye ederiz.