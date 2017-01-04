Solucan Gübresi Ne İşe Yarar, Özellikleri, Faydaları ve Avantajları Nelerdir?

Ülkemizdeki organik tarım sevdalıları tarafından son zamanlarda fenomen haline gelen ve henüz yeni keşfedilen solucan gübresi, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Üstelik gün be gün daha da yaygınlaşmaktadır.

Solucan gübresi; Kırmızı Kaliforniya solucanı olarak bilinen bir türden elde edilir. Hayvan dışkısı ve organik bitkisel maddelerin fiziksel ve kimyasal yapılarını değiştirmeleri esasına dayanarak üretilen, toprağı düzenleyici ve bitkiyi besleyici değerli bir materyalidir.

Aşağı yukarı 250 bin adet solucan, bir metreküp hacimlik hammadde içerisinde üç ay süresince işlem yapabilmektedir. Solucan gübresi, muhteviyatında yüksek düzeyde toprak ve bitki için yararlı iyi bakteriler ile toprağın mikroflorasına ve mikrofaunasına hayat veren materyaller içermektedir.

Peki solucan gübresi ne işe yarar? Antibiyotik görevi gören yapılar sentezleyen solucanlar bu işlemi sindirim sistemleri içerisinde yapmaktadırlar. Bu işlemden sonra ortaya çıkan vitaminler ve aminoasitler gübrenin biyolojik canlılığını arttırırlar. Biyolojik canlılığı artan gübreyle yetiştirilen bitkiler ise daha sağlıklı, daha natürel bir durumda olur. Üstelik daha hızlı gelişirler.

Ayrıca içerisinde bulunan humik asit ve fulvik asit bitkinin beslenmesi için çok önemli maddelerdir.

Solucan Gübresinin Özellikleri

Tamamen ekolojiktir. Toksik ihtiva etmez.

Toprağın nemini düzenlemede oldukça etkilidir.

Kimyasal ilaçlarla zehirlenmiş toprağı iyileştirecek bir doktor gibidir.

Kokusu yoktur. Kumlu toprakları tarıma müsait konuma getirir.

Toprağı, havayı ve suyu kirletmez.

Bitkinin gereksinimlerine göre ihtiyaç duyduğu elementleri bitkiye verir.

Meteorolojik hadiselere (Don, sıcaklık gibi) karşı bitkiye direnç kazandırır.

Bünyesinde bulundurduğu iyi bakteriler ile bitkileri hastalıklara karşı da korur.

Solucan Gübresinin Avantajları

Solucan gübresinin faydaları saymakla bitmez. Toprağı humus bakımından fakir olan toprağı verimleştirir. Topraktaki yararlı mikroorganizmaları diri tutar. Çevreyle uyumlu kaliteli ürünlerin yetiştirilmesi için gayet kullanılabilir bir gübredir. Sebzelerde tohum maliyetini düşürür, yüzde 30 ila 50 arasında verim arttırır. Daha erken hasat ve fide oluşumunu sağlar. (Yaklaşık 15 gün) Bitki köklerinin daha hızlı büyümesini sağlayan solucan gübresi, üzüm üretiminde de oldukça randımanlıdır. Bu bakımdan bağcılık ile uğraşanların tercih sebebidir. Başta üzüme olmak üzere diğer meyvelere kazandırdığı aroma da diğer bir artısıdır. Bu gübrenin çimlere de faydası vardır. Başta sararmalarını önler. Bununla birlikte daha gür olmalarını sağlar.

Solucanları Beslerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Solucan gübresi üretimindeki aktörlerin (Solucanlar) de beslenmesinde belirli kıstaslar vardır.

Asitli, tuzlu ve yağlı gıdalar verilmemeli.

Et ve süt ürünleri de verilmemeli.

Salatadan arta kalanlar. Çünkü tuz ve yağ barındırır.

Patates ve Domates kabukları verilmemeli. Bunlar toprakta filizlenmeye müsaittir.

Asitli her türlü meyveden uzak durulmalı. (Portakal, Mandalina vb.)

Koku yapacak gıdalar da verilmemeli. Örneğin sarımsak.

Peki Solucanlar neyle beslenir? Bunun için Marul, Havuç, Roka gibi salata malzemeleri başta olmak üzere, Asit içermeyen her türlü meyve, sebze, yumurta kabuğu, hülasası asit ihtiva etmeyen her türlü organik atık solucanlar için besin kabul edilebilir. Solucanlar muz kabuğu, yeşil sebzeler, lahana ve bilhassa çay posasını oldukça severler.

Solucanların beslenmesi de kıvamında yapılmalıdır. Örneğin onlara 5 gün yetecek organik atık verilebilir. Solucanların barınma koşulları da önemlidir. Işık almayan karanlık mekânları severler. Bu yüzden barındıkları yer ışık almamalıdır. Ortamın sıcaklığı (20 derece), nem(yüzde 80), gibi koşullar da solucanın verimliliği açısından oldukça önemlidir.