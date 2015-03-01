Sıcak, Buzlu, Fas Nane Çayları Nasıl Hazırlanır

Nane çayını sıfırdan yapmak basit ve kolaydır ve elinizin altında olması gerekli bir şeydir. Nane çayı, kışın rahatlatıcıdır ve ısınmak için sıcak servis edilebilir veya yaz aylarında ferahlatıcı ve canlandırıcı bir içecek olması için soğutulabilir.

Hazırlanma süresi: 5 dakika

Demlenme süresi: 5-10 dakika

Toplam süre: 10-15 dakika

İçindekiler

Nane Çayı

5-10 taze nane yaprağı

2 bardak su

Tat için şeker veya tatlandırıcı (isteğe bağlı)

Limon (isteğe bağlı)

Buzlu Nane Çayı

10 adet taze nane

8-10 bardak su

1 su bardağı şeker

1 tane limonun suyu

Salatalık dilimleri (isteğe bağlı)

Fas Nanesi Çayı

1 çorba kaşığı gevşek yapraklı yeşil çay (15 g)

5 su bardağı su

3-4 çorba kaşığı şeker

5-10 taze nane

Sıcak Nane Çayı Nasıl Yapılır?

Suyu kaynatın . Bu bir su ısıtıcısında, ateşin üstünde, ocağın üzerindeki bir tencerede veya suyun kaynatıldığı diğer herhangi bir yolla yapılabilir. Su, enerji, zaman ve paradan tasarruf etmek için, yalnızca nane çayında kullanacağınız kadar su kaynatın.

Nane yapraklarını yıkayıp koparın. Yapraklarda olabilecek kir, böcek veya toprak kalıntılarını temizlemek için onları yıkayıp durulayın. Ardından, yaprakların aromasıyla çayınıza daha güçlü bir lezzet vermeleri için koparın.

Yaprakları hazırlayın. Nane yapraklarını, gevşek yaprak çayları için tasarlanmış bir çaydanlığa ya da bir kahve cezvesine koyun.

Kaynar suyu yapraklara dökün. Bazı çaylar farklı sıcaklıklarda yapılmalıdır, böylece yaprakları yakmamış olursunuz. Ancak nane dayanıklıdır ve yapraklar üzerine tam kaynar suyu dökebilirsiniz.

Çay demlensin. Nane çayı en az 5-10 dakika demlenmelidir. Çayınız hoşunuza giden güce ulaştığında (ya tadına bakın ya da kokusuyla anlamaya çalışın) yaprakları çıkarın. Yaprakları bırakabilirsiniz fakat çay daha da güçlenmeye devam edecektir. Bir çay topu veya özel kap kullanmadıysanız yaprakları çıkarmak istediğinizde bir süzgeç kullanın.

Ek maddeler ekleyin. Çaya eğer isterseniz soğuduktan sonra bal veya içmeden önce bir limon suyu ekleyebilirsiniz.

Buzlu Nane Çayı Nasıl Yapılır?

Nane çayı yap. Önce yukarıda tarifini verdiğimiz sıcak nane çayını hazırlayın. Basitçe nane yapraklarını büyük, ısıya dayanıklı bir kaba yerleştirin ve kaynar suyu üzerine doğrudan dökün. Demlenmesine izin verin.

Tatlandırıcı ve limon karıştırın. Çay hazır olduğunda limon suyunu sıkarak çaya dökün. Tatlı çay isterseniz, tercihinize göre tatlandırıcıyı ekleyin. Şeker parçacıklarının tamamen erimesi için kuvvetle karıştırın.

Çayın oda sıcaklığında soğumasına izin verin. Çayı bir sürahiye dökün ve kullanılan nane yapraklarını atın. Soğutun.

Buz üzerinde salatalık ile servis yapın. Çay soğutulduğu zaman servis yapmaya hazırsınız. Önce bardağınızı buz ile doldurun. İnce bir dilim salatalık ekleyin. Çayınızı bardağa döküp tadını çıkarın.

Fas Nane Çayı Nasıl Yapılır?

Çay yapraklarını karıştırın. Yeşil çayı bir demliğe koyun ve bir fincan kaynar su ilave edin. Yaprakların çalkalanması için suyu karıştırın. Çaydanlığa yeşil çay yaprakları bırakarak suyu boşaltın.

Çayı demleyin. Çaydanlığa dört fincan kaynar su ilave edin ve çayı iki dakika demleyin.

Şeker ve nane ekleyin. Şeker ve nane ekledikten sonra dört dakika daha demleyin ve tadına bakıp servis yapın.

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