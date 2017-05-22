Sakal Nasıl Boyanır? Sakalı Kına ve Kimyasal Boya ile Boyamak

Sakalı boyamak, görünümünüzü tamamen değiştirebilecek mükemmel bir moda ifadesi olabilir. Bununla birlikte, sakalınızın rengini değiştirmek isteyip nasıl yapılacağını bilmiyor olabilirsiniz. Beyaz sakal kıllarını örtmek veya sakalın rengini değiştirmek istiyorsanız, tecrübesiz olsanız bile bunu yapmak kolaydır. Sakalınızı doğru bir şekilde hazırlayarak ve boya için doğru yöntemleri izleyerek, sakalınızı renklendirebilir, görünümünüzü geliştirebilirsiniz.

1-Sakalı Kimyasal Boya ile Boyamak

Sakalı Boyama İçin Sakal Boyası Seçmek

Kimyasal bazlı boya veya kına boyası seçin. Piyasada bulunan farklı sakal boya markaları vardır. Erkekler için bazı boyalar, salonda boyanmak üzere üretilmiş olup bazı diğer boyalar evde rahatça tüm tüketicilerin yapabileceği şekilde pazarlanmaktadır. Kına boyaları doğal maddelerden yapılır ve genellikle kimyasal bazlı diğer boyalardan daha yumuşaktır. Satın almadan önce ne tür bir boya arıyorsanız bunu belirleyin. Karar vermenize yardımcı olması için internetten boya incelemelerine bakın. Çoğu güzellik ve kozmetik mağazasında sakal boyası bulabilirsiniz.

Sakal Boyamak İçin Renk Seçin

Sakal boyasında renk seçerken geleneksel yöntem vardır. Bu yöntem, doğal saç renginizden birkaç renk daha açık olan bir boya satın almak ve sakalınızı boyamaktır. Sakalınızı birkaç kez boyamak istemiyorsanız, daha koyu bir boya satın alabilir ve daha kısa sürede bırakabilirsiniz. Sadece doğal saç renginden daha koyu olan bir renk seçmediğinizden emin olun, aksi takdirde sakalınız öne çıkacak ve doğal görünmeyecektir.

Sakalı Boyamadan Önce Hazırlıklar

Sakalınızın üzerindeki beyaz kıllar sakalınızın boyayı daha az emmesine neden olur. Sakalınıza ön hazırlık, onu yumuşatacak ve emilimini artıracaktır. Bunun için sakalınıza 20 hacimli geliştirici losyonu sürün. Ilık suyla durulamadan önce losyonu sakalınıza 10 dakika kadar emdirin. Daha sonra havluyla kurutun. Bir salonda, güzellik mağazasında veya çevrimiçi 20 hacim geliştirici losyon satın alabilirsiniz. Boyamadan önce sakalınızı şampuan veya saç kremi ile yıkamayın.

Test Uygulayın

Bazı boyalar cildinizin olumsuz bir alerjik reaksiyona neden olabilecek kimyasallar içerecektir. Kullanmayı planladığınız boyanın bunu yapıp yapmayacağını belirlemek için boyadan küçük bir miktarı kolunuzun içine veya kulağınızın arkasındaki derinize uygulayın. Yanma veya kızarıklık hissediyorsanız, daha hafif bir sakal boyası kullanmayı düşünün.

Lateks Eldivenleri Giyin, Boynunuza ve Yanaklarınıza Vazelin Sürün

Sakal boyası derinizi kolayca boyayacaktır, bu nedenle yüzünüzün diğer bölümlerini boya etkisinden uzak tutmanız önemlidir. Yanaklarınıza ve boynunuza vazelin sürmeniz, boyanın yüzünüzün bu alanlarını boyamasını önleyecektir. Lateks eldivenleri giymek, boyama sürecinde ellerinizin boyanmasını önleyecektir.

Renk Tabanını ve Doğal Renk Geliştiricisini Karıştırın

Birçok yarı kalıcı sakal boyasından önce karıştırmanız gereken, satın aldığınız ürün paketinden çıkan iki ayrı tüp bulunur. Eğer iki tüp varsa böyle bir durumda, her iki malzemeyi bir Q-Tipi veya aplikatör fırça kullanarak küçük bir tepside karıştırın.

Boyayı Sakalınıza Fırça Yardımıyla Uygulayın

Boya kitiyle birlikte verilen fırçayı kullanın. Boya içine fırçayı daldırın ve sakalınıza sürerken alttaki cildinizi renklendirmekten kaçınarak, yumuşak hareket edip sakalınızı renklendirin. Sakalınıza tam anlamıyla bakmaya çalışın. Sakalınızdaki beyaz-gri lekeleri boyayla örtün.

Sakalınızı Hemen Yıkamayın

Kutunun üzerinde belirtilen süreyle veya talimatlarda belirtilen sürelere dikkat ederek boyanın kurumasına izin verin. Boyada koyu bir ton kullanıyorsanız, yıkamadan önce 2-3 dakika kurumasını bekleyin.

Sakalınızı Su ile Durulayın

Sakalınızı su berraklaşıncaya ve sakalınızdan boya çıkana kadar su ile durulayın. Sakalınız istediğinizden daha açık olursa, sakalınızı su ile duruladıktan sonra daha koyu renkte boyayı tekrar uygulayın. Yarı kalıcı boyalar 4-6 hafta arasında kalıcılıkta iken, kalıcı boyalar sakalları kesene kadar rengini koruyacaktır.

2-Sakalı Kına ile Boyamak

Sakalınızı İyice Yıkayın

Kınanızı uygulamadan önce sakalınızın iyice yıkandığından emin olmanız gerekir. Sakalınızı şampuanla köpürtün ve ılık suyla durulayın. Sakalınıza kına boyası uygulamadan önce bunu iki kez yapın.

Kına Tozunu Ilık Su ile Karıştırın

Kına tozunu ılık suyla karıştırmak, boya olarak işlev görecek bir macun oluşturacaktır. Küçük bir boyama paletinde kına kağıdı yapıştırın ve ılık suyunuzu 2: 1 oranında su: toz oranında karıştırın. Birlikte karıştırılıp bir macun oluşturana kadar birlikte karıştırmaya devam edin.

Bıyık için, 1 yemek kaşığı (14.7 ml) kına tozu kullanın.

Keçi sakallar için 2 yemek kaşığı (29.5 ml) kına tozu kullanın.

Tüm sakallar için 2-4 yemek kaşığı (29.5 ml – 59.1 ml) kına tozu kullanın.

Sakalınızı Kına Karışımıyla Kaplayın

Bıyıklarınızı ve sakalınızın kenarlarını ve altını kınayla boyayın. Eldiven giyin ve sakalınızın tamamına ağır hamurlaşmış kına tabakasını yaymak için bir diş fırçası kullanın.

Kınanın Bir Saat Kurumasını Bekleyin

Kına tabakasının bir saat boyunca sakalınızda kalmasına ve kurumasına izin verin.

Sakalınızı Ilık Suyla Durulayın

Sakalınızı suyla durulayın ve kına karışımını tamamen çıkarın. Kına tonlamasının istediğiniz gibi olmamasından endişelenmeyin, çünkü birkaç gün içinde solacaktır. Sakallarınızı bu ilk yıkamadan sonraki 24 saat boyunca yıkamayın. Kına rengi sakalda 4-8 hafta arasında sürmelidir. Rengin daha uzun süre kalması için sakalınızı şampuanlamaktan ve sabunlamaktan kaçının, ılık suyla yıkayın.