Saç Aşısı Nedir, Nasıl Yapılır, Kimlere Uygulanır, Faydaları Nelerdir?

Estetik kaygılar insanoğlunun varoluşundan beri öne çıkan bir konudur. Bu noktada görsellik anlamında öne çıkan saç konusu daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde, erkeklerin yaklaşık olarak 3’te 2’lik kısmı ve bayanların da neredeyse yarısı saç dökülmesi sorunu yaşamaktadır. Bu da sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik sorunları da beraberinde getirmektedir.

Saç Aşısı Nedir?

Saç aşısı, uyuyan kök hücreleri aktivite ederek, saç dökülmesini durdurmayı ve yeni saç çıkmasını sağlamayı amaçlayan işlemdir. Bunun için hücreler arası bağlantıyı sağlayan özel ilaçlar, matriks, p.r.p kombinasyonu ve çeşitli vitaminlerden oluşmaktadır. Saç aşısı, ABD’de uzun süredir uygulanan bir işlemdir.

Saç Aşısı Nasıl Uygulanır ve Kimlere Uygulanır?

Saç aşısı işlemi uygulanacak alana lokal anestezi yapılarak uygulanmaktadır. Lokal anestezi konusunda hassasiyeti ve engeli olan kişiler için sedasyon uygulaması bulunsa da lokal anestezi ağırlıklı olarak uygulanmaktadır. Saç aşısı işleminde enjeksiyon kısmı minimal hareketlerle uygulanır. Formül kök hücreleri harekete geçirerek saç dökülmesini kısa sürede durdurur. Kök hücrelerin harekete geçmesiyle hafif tüylenme olan ancak saç çıkmayan bölgelerde saç çıkmaya başlar.

Dikkatli bir şekilde uygulanması gereken saç aşısı işlemi saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilere önerilmektedir. Bunun yanı sıra, saç kıran sorunu yaşayan kişilere de bu işlem önerilmektedir. Saç dökülmesi sorunu yaşamayan kişiler de önlem olarak bu işlemi gönül rahatlığı ile uygulayabilir. Bu işlem 18 yaşından büyük olan herkese uygulanabilir.

Saç Aşısının Faydaları Nelerdir?

Saç aşısı işleminin en önemli artısı tek seans olmasıdır. Yani, uzun süren işlemler uygulanmamaktadır. Yaklaşık 1 saat süren uygulama sonucunda işlem tamamlanır. Bu uygulama sayesinde kısa sürede saç dökülmesi durmaktadır. Saçlanma ise uygulamadan 4 ay sonra görülmeye başlamıştır. İyileşme ve saç çıkma süreci 1 yıla kadar devam etmektedir. Saç ekimi düşünen kişilerin öncelikle saç aşısı işlemini yaptırması sonucun daha olumlu olmasını sağlamaktadır. Saç ekiminin daha kısa sürede düzgün sonuç vermesi mümkün olmaktadır. Saç ekimini uygun steril ortamda ve alanında uzman doktorlar tarafında almanız son derece önemli bir konudur. Tüm bu etkenlere dikkat ederek sonucun olumlu olmasını sağlayabilirsiniz.