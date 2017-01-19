Renklerin Anlamları ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri Kısaca Nelerdir?

Her rengin insanlar üzerinde uyandırdığı farklı anlamlar bulunmaktadır. Bazı renkler insanı sinirlendirirken bazıları sakinleştirebilmektedir. Bazı renkler mutlu ederken bazıları hüzünlendirebilmektedir. Peki, hangi renk insanlar üzerinde hangi etkileri bırakıyor?

Aşkın Rengi : Kırmızı

Kan dolaşımını ve nefes alıp vermeyi hızlandıran kırmızı rengi, insanın çabuk heyecanlanmasını ve coşkuya kapılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle aşkın rengi olarak kabul edilir. Aynı zamanda iştah açıcı bir renk olmasından dolayı gıda dünyasında birçok firma kırmızı rengini kullanmaktadır.

Sakinliğin Rengi : Mavi

Mavi, sakinliğin ve huzurun rengidir. Duvarlar maviye boyanarak bu rengin sakinleştirici etkisinden faydalanılabilir. Mavi rengi bilgeliği, güveni ve sadakati de simgeler. Gideceğiniz bir iş görüşmesinde ya da duygusal olarak bir ilişkiye başlayacağınız kişiyle ilk görüşmelerde giyeceğiniz mavi bir elbise şansınızı arttıracaktır. Diyet yapanlar yaşadıkları ortamı maviye boyayarak mavinin iştah kapatıcı etkisinden faydalanabilir.

Yaratıcılığın Rengi : Sarı

Ortamda ve eşyalarda kullanılan az miktarda sarı, insanın yaratıcılığını ve verimliliğini arttıracaktır. Bu rengin fazla miktarda kullanılması insanda gerginlik ve sinir yaratabilmektedir. Vücudun yorulmasına neden olduğu için sarı rengini kullanırken dozunu çok iyi ayarlamak gerekmektedir.

Doğadan Gelen Renk : Yeşil

Doğallığın anlamı ve yaşamın simgesi olarak kabul edilen yeşil, hastaların rahatlamasına etki etmektedir. Gençliğin ve tazeliğin simgesi olarak kabul edilen bu rengin birçok tonunu doğada bulmak mümkün olmaktadır.

Gizemin Rengi : Siyah

Siyah aslında bir renk olarak kabul edilmez ve belki de bu belirsizlik insan üzerindeki etkilerinde de kendine yer bulmuştur. Siyah bazı insanlar için kendine olan güveni, farklılığı yansıtırken bazı insanlar için çekingenliği yansıtabilmektedir. Siyahın insanlar için evrensel anlamı ise matemi ve üzüntüyü simgelemesidir.

Saflığın Rengi : Beyaz

Beyaz birçok kişi tarafından saflığın ve temizliğin simgesi olmuştur. Gelinliklerin çoğunlukla beyaz olması da bundan dolayıdır. Beyaz renk kişide bir serinlik ve rahatlık hissi uyandırmaktadır.

Asaletin Rengi : Mor

Zenginlik ve asaletin simgesi olarak kabul edilen mor rengi, tarih boyunca birçok medeniyet tarafından bayraklarda, saraylarda kullanılmıştır. Morun insan üzerindeki ilham verici etkisinden dolayı bu rengin “sanatçı rengi” olarak da tanımlandığını söylemeliyiz.

Güvenin Rengi : Kahverengi

Doğada en çok bulunan renklerden biri olan kahverengi, insana güven ve güç duygusu verir. Özellikle psikolog, doktor gibi güven gerektiren meslek mensuplarının kahverengi kıyafetler tercih etmesi tavsiye edilmektedir.

Pozitif Duyguların Rengi : Pembe

Pembe rengi insanlar üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Hapishanelerde ve tedavi merkezlerinde pembenin bu etkisinden sıkça faydalanılmaktadır. Olumlu düşünmeyi sağlayarak kötü düşüncelerin uzaklaştırılmasında etki eder. Aynı zamanda pembe dişiliği de çağrıştıran bir renktir. Kız çocuklarına ailelerin genellikle pembe elbiseler giydirmesinin sebebinin bu olduğunu söyleyebiliriz.

Canlılığın Rengi : Turuncu

Turuncu rengi kullanıldığı ortamda insanlara yaşam enerjisi verir. Özellikle çocuk odalarında kullanılan bu renk çocukların daha neşeli ve enerjik olmasını sağlamaktadır. Bu rengi seven insanların genellikle dışadönük sosyal insanlar olduğu gözlenmiştir.

Dengenin Rengi : Gri

Siyah ve beyaz gibi iki zıt rengin birleşiminden dengeyi simgeleyen bir renk doğmuştur. Gri rengi insanda denge ve ciddiyet hislerinin oluşmasını sağlamaktadır.

Otoritenin Rengi : Lacivert

Lacivert insan üzerinde otorite ve güç hissi uyandırır. Bu nedenle birçok devlet adamı önemli toplantılarda lacivert rengi tercih etmektedir.