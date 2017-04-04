Orkidenin Bakımı, Sulaması, Beslenmesi ve Sıcaklık İsteği Nasıl Yapılır?

Orkideler, güzel çiçekler yaratan egzotik bitkilerdir. Aynı zamanda güve orkide olarak bilinen Phalaenopsis orkide, en popüler çeşididir. Ancak orkidenin birçok farklı türü vardır. Doğru bakımı ile, çoğu orkide yılda en az bir kez çiçek açar. Her orkide türü, gelişmek ve çiçek açmak için birbirinden farklı ihtiyaçlara sahiptir. Fakat değişkenler aynıdır: Işık, sıcaklık, su, saksı malzemesi ve nem. Belli tür orkide için ortamı ayarlayarak ve birkaç mevsimlik tetikleyici sağlayarak, bitkilerinizin çiçek açmasını sağlayabilirsiniz.

YÖNTEM 1 : DOĞRU BÜYÜME ÇEVRESİNİ SAĞLAMA

Orkide İçin Işık Yoğunluğunun Doğru Olduğundan Emin Olun

Bir sürü orkide türü vardır, ancak güve orkideleri (Phalaenopsis), en yaygın ve en kolay büyüyen türlerdir. Bu tür, çoğu çiçekçi dükkanında ve fidanlıkta satılan bir orkide çeşididir. Orkideyi güneşli bir pencereye koymak, genellikle onu mutlu edecektir. Parlak ışıktan hoşlanırlar, ancak doğrudan güneşten hoşlanmazlar. Bu yüzden perde arkasından bol güneş alan bir yere koyabilirsiniz.

Bazı orkide çeşitlerinin de ışık ihtiyacı daha farklıdır. Örneğin, bayan-terlik (Paphiopedilums) ve Miltonias, doğrudan ışığı sevmez. Kuzeye bakan bir pencere, bu orkide türleri için mükemmel bir mekandır.

Cattleyas, Dendrobiums, Oncidiums ve Cymbidium’lar ise, gelişmek için güneş ışığına ihtiyaç duyar. Bu türler için güney veya batıya bakan pencere daha iyidir.

Doğru Miktarda Su Sağlayın

Phalaenopsis orkide, dinlenme periyodu boyunca (büyüme veya çiçeklenme olmadığında) haftada bir kez ve aktif büyüme sırasında haftada iki kez sulanır. Sulamalar arasında kuru tutulmayı tercih eder. Bu, sadece saksı malzemesi (genellikle gövde kabuğunun serbestçe boşaltılmış bir karışımıdır) kuru görünüyorsa ya da orkide ölebildiğinde onu su ile doldurmanız gerektiği anlamına gelir. Kabuk nemli görünüyor ise, sulamak için henüz çok erken, beklemelisiniz.

Orkide, sabahın erken saatlerinde sulanmalıdır.

Çoğu kapalı orkidenin türüne ve mevsime bağlı olarak her 5 ila 12 günde sulanmalıdır:

Vanda ve Ascocenda; Phalaenopsis orkide ile aynı sulama ihtiyaçlarına sahiptir.

Paphiopedilum, Miltonia, Cymbidium ve Odontoglossum çeşitleri her zaman eşit nemli tutulmayı ister.

Cattleya, Oncidium, Brassia ve Dendrobium çeşitleri, aktif büyüme dönemlerinde eşit nemli tutulmayı ister. Diğer zamanlarda, kuru tutulmayı tercih ederler.

Orkideniz İçin Nemli Bir Ortam Oluşturun

Çoğu orkide, tropik bitkilerdir. Bu yüzden ortalama bir oturma odasında bulamayacakları bir nem seviyesini tercih etmektedirler. Kış boyunca, bir ev için ortalama yüzde 30’luk bir nem düzeyini isterler. Phalaenopsis orkide, yüzde 40 ila 70 nemi sever. Diğer orkidelerin çoğu, yüzde 60 ila 80 nem oranı tercih ederler. Onlar için gerekli nemi ayarlayarak, tüm orkide türlerinin biraz daha iyi gelişmesini ve büyümesini sağlayabilirsiniz.

Kış aylarında bir nemlendirici almayı düşünün. Çiçekçiden, orkidenin etrafında nem oluşturmanıza yardımcı olabilecek özel tepsiler de satın alabilirsiniz.

Ayrıca orkidenizi banyoda tutmayı deneyebilirsiniz. Nemi sevecektir. Bol miktarda ışık alan, ancak doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir cam kenarında olduğundan emin olun.

YÖNTEM 2 : ÇİÇEK AÇMA DÖNEMİNDE ORKİDE BAKIMI

Tam Spektrumlu Işıkları Kullanmayı Düşünün

Bir orkidenin çiçek açmayı reddetmesinin sebebi, genellikle yeterince ışığı alamamasıdır. Orkideniz için doğru miktarda doğal ışık sağlayamıyorsanız, tam spektrumlu ışıkları içeriye yerleştirmeye bakın. Bu aydınlatma sistemlerini çiçekçiden satın alabilir veya çevrimiçi sipariş edebilirsiniz.

Orkideler İçin Formüle Edilmiş Bir Gübre Kullanın

Bir orkide gelişme dönemindeyken, doğru gübre takviyesiyle daha hızlı büyür ve gübre takviyesi orkideyi daha erken çiçek açmaya teşvik edebilir. Azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) içeren orkide gübresi ve besini arayın. Orkide besini, demir gibi eser elementleri de içermelidir. Orkide besininizin talimatlarını daima dikkatli bir şekilde okuyun ve sonuçlarını izleyin. Orkide, dölleme öncesi iyice sulanmalıdır.

Bazı orkide gıdaları tanecikli veya kurudur. Kullanmadan önce bu tür besinleri, suda çözmelisiniz.

Kuru orkide besini, çok yoğunlaşmıştır. Asla doğrudan bitki üzerinde kullanmayın. Granül haline getirilmiş orkide besinlerini, suda erittikten sonra, doğrudan bitki üzerine dökün.

Aktif Büyüme Mevsimi Boyunca Ayda Bir Kez Orkidenizi Gübreleyin

Orkideler için aktif büyüme mevsimi yaklaşık mart ila kasım ayları arasıdır. Aralık ayının ortalarından şubat ortasına kadar orkidelerinizi gübrelemeyin. Eğer gereğinden az gübrelerseniz, orkidenizin büyümesi bodur hale gelebilir ve çiçek açmaz. Eğer ki çok sık gübrelerseniz de bitkinin köklerini ve yapraklarını yakma riskiniz vardır. Bir orkidenin köklerini gübre ile yakmak, aynı zamanda çiçeklerin oluşmasını da engelleyecektir.

Orkide besinleriniz için talimatları dikkatli okuyunuz, çünkü üründen ürüne kullanım şekli farklılık gösterebilir.

Ek çiçekler açması için çiçeklerin solmasının hemen ardından çiçeğinizi gübrelemeye dikkat edin. Yeni yapraklar veya sürgünler ortaya çıktığında ve orkideniz büyümeye başlayınca tekrar gübreleyin.

Geceleri Sıcaklığı 10 Derece Düşürün

Güve orkideleri (Phalaenopsis), sıcaklığa karşı duyarlıdır. Doğada, sonbahar geldiğinde ve sıcaklık gece düştüğünde çiçek açma oranı artar. Bir orkide karanlık ve serin bir ortama koyulduğu halde çiçeklenmiyorsa, orkidenizin tomurcuklanma veya çiçek açmayı reddetmiş olabilir. Orkideniz bir pencere kenarındaysa, muhtemelen dışardan gelen doğal sıcaklık düşüşleri bir dereceye kadar etkili olabilir. Ancak bu düşüş, orkidenizin çiçek açması için yeterli olmayabilir. Her gece yatmadan önce termostatınızı 10 derece aşağıya düşürmenizde fayda vardır.