Müren Balığı Nedir, Nerede Yaşar, Tehlikeli midir, Öldürür mü?

Müren balığı ilginç bir balık türüdür. Benzerlerinden ayırıcı özelliklere sahiptirler. Sıradan deniz balıkları statüsünde değerlendirilmezler. Sahip oldukları genel özellikleri, anatomik yapıları, fiziksel görünüşleri ve yaşam koşulları bakımından araştırmaya değer bir balık türüdür. Mürenlerle ilgili internette de fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Bütün bunlardan mütevellit bu konuyu kaleme almayı uygun gördük. İşte size müren balıklarının bilinmeyen özellikleri:

Müren Balığı Hakkında Genel Bilgi

Müren balığı oldukça ilginç bilimsel adı aguilliformes olan deniz hayvanları takımından yırtıcı bir balık türüdür. Kemikli balık sınıfına girer. Yılana benzemekle birlikte müren balıklarının yılanlarla akrabalıkları yoktur. Boyları 15 santimden 3 metreye kadar değişiklik göstermektedir. Etçil bir balık türüdür. Ağızlarındaki diş yapıları sayesinde kolay avlanabilmektedirler.

Müren Balığı Nerede Yaşar

Tropik ve subtropik denizlerin 45 metre derinliğe kadarki kısımlarda yaşarlar. Gündüzleri pek su içinde gezmezler. Gündüzleri sadece yuvasından uzattığı kafası görülür. Geceleri aktif olurlar. Avlanmaları ve su içinde gezmeleri geceleri olur. Kaya altlarında ve diplerinde, mağara oyuklarında yaşarlar. Gezginci bir balık türü değildir. Bütün hayatlarını tek bir kaya oluğunda geçirebilirler. Müren balığı ülkemizde Ege ve Akdeniz sularında yaşarlar. Genellikle karideslerle birlikte paslaşarak yaşarlar diyebiliriz. Karidesler mürenlerin dişlerini temizlerler.

Müren Balığı Anatomisi

Müren balığı anatomisi konusunun diğer balıklardan farklı ayrıntıları mevcuttur. Yılan şeklinde uzun bir vücutları vardır. Yapısı itibariyle vücutları esnek ve kaslıdır. Bu özelliklerinden ötürü her yere kolaylıkla girip çıkmaktadırlar. Yüzgeçleri kıvrımlı vücutlarına uyum sağlayacak şekilde yaratılmıştır. Neredeyse balığın bütün vücudunu saran tek bir yüzgeçleri bulunmaktadır. Omurilikler eklem sayısı itibariyle 260’a kadar olan türleri vardır. Müren balıklarının sadece birkaç türleri hariç diğerlerinin tamamında balık pulu yoktur. Kafatası yılanımsı gövdesine oranla daha iri ve geniş yapılıdır. Ağzını timsah misali açma potansiyeline sahip olmasının yanında keskin dişlere sahiptir. Bazısının üst damağında sivri bir diş bulunur. Derisi çok kalındır. Renkleri parlak görünümlü olup kahverengimsi ve grimsidir. Üzerlerinde sarı benekleri bulunmaktadır. Küçük gözlere sahiptirler ve görüş yetenekleri zayıftır. Açılıp kapanan geniş bir ağız yapısı vardır. Nefes almalarını bu ağız hareketleriyle yaparlar. Koku duyuları iyi gelişmiştir. Avlanmalarını koku duyuları sayesinde gerçekleştirirler.

Müren Balığı Tehlikeli midir? Müren Balığı Öldürür mü?

Müren balığı tehlikeli bir balık türüdür. Etçil ve yırtıcıdırlar. Çok sivri, keskin ve kirli dişleriyle ısırdıkları yerde derin yaralar oluştururlar. Ve dişlerinin kirli olması hasebiyle bakteriyel bir yara açarlar. Kapanması zor bu yaralamaların yanında öldürücü de olabilirler. Saldırmaları için uyarılmaları gerekir. Herhangi bir dış etki olmadıkça kendi kaya oluğundan çıkmazlar. Fakat bir darbe, zıpkınlama bazen balıkçıların yanlarındaki balıklar dahi saldırıya geçmeleri için yeterli uyarıcılardır. Çeneleri çok kuvvetlidir. Müren balığının kurbanını yakalaması için bir ısırık alması yeterlidir. Görme yetenekleri çok gelişmemiş olsa da avlarını yakalamada oldukça mahirdirler.