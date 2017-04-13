Mimoza Ağacı Çiçeği Nerede Yetişir, Özellikleri, Faydaları, Bakımı ve Yetiştirilmesi

Pembe, yumuşak ve ipeksi kokulu çiçeklerle süslü, güzel bir süs bitkisi olan mimoza ağacı, ‘mimik’ anlamına gelen Yunanca ‘mimos’ kelimesinden adını alır. Aşağıda önce mimoza ağacı hakkında diğer şaşırtıcı bilgileri verdikten sonra bakımının ve yetiştirmesinin nasıl yapılacağından geniş bir biçimde bahsedeceğiz.

Mimosa, 400’ü aşkın çalı ve bitki türü olan bir cinstir. Bunların dışında, iki özel türü göze çarpıyor. Mimosa pudica, Güney Amerika ve Güney Orta Amerika’ya özgü, dokunulduğunda veya güneş ışığına maruz kaldığında yapraklarını katlamasıyla büyüler. Mimosa tenuiflora, kök kabuğunda bulunan dimethyltryptamine nedeniyle kullanılan bir psychedelic ilaç olduğundan büyük popülerlik kazanmıştır.

Mimoza Ağacının Özellikleri

Mimoza ağacı (Albizia julibrissin) 1745 yılında başta süs ağacı olmak üzere ABD’ye getirildi. Aslında Orta Doğu ve Asya’ya özgü bir ağaçtır ve ülkemizde de yetişir. Mimozada çiçeklenme, Nisan sonu ile Temmuz ayı arasında gerçekleşir. Çiçekler kokulu ve pembe tonlarında, yaklaşık 1½ inç uzunluğundadır. Uygun bakımla, bu ağaçlar ortalama olarak 15 yıla kadar dayanır. 20-30 metre boyunda büyüyebilirler.

Mimosa, son derece hızlı büyüyen yaprak döken bir ağaçtır. Ortalama olarak, 20 ila 40 feet yüksekliğe kadar büyür. Kabuğu koyu kahverengi renktedir ve pürüzsüz bir dokusu vardır. Mimoza’nın yumuşak, yeşil yaprakları, eğrelti otu bitkisine çok benzer. Bunlar 5-8 inç uzunluğunda ve 3-4 inç genişliğindedir. Yeşillik, özel, hassas bir özelliğe sahiptir; yaprakçıkları geceleri katlanmaya eğilimlidir. Bu özelliğinden dolayı, ağacın Farsça ismi ‘gece uyur’ anlamına gelir ve Japonya’da ‘uyku ağacı’ olarak bilinir. Mimoza ağacının çiçekleri aromatiktir. İlginçtir ki, yapraklar değil, bu çiçeklerin uzun dişli stamenleri onları gösterişli ve renkli yapar. Rengi sarı-pembeden bir mercan kırmızısına değişebilir. Yaz aylarında Nisan ve Temmuz aylarında çiçek açarlar ve dallarının sonunda kümeler halinde büyürler. Baklagiller ailesine ait olduğu için, meyveleri düz yuvadan gelişir. Bu kozalar saz rengi, oval biçimli ve 6 inç uzunluğundadır. Bu kozalar Ağustos ya da Eylül aylarında olgunlaşsa da kışa kadar bitki üzerinde kalırlar ve oradan rüzgarla uçarlar. Her bölme yaklaşık yarım inç boyutunda, oval biçimli ve kahverengi yaklaşık 5 – 10 tane tohum içerir. Üreme hem vejetatif olarak hem de tozlaşma sonucu oluşur. Tohumlar esas olarak ana bitki yakınında dağılır, ancak su veya yaban hayatı tarafından da diğer alanlara dağılabilir. Vejetatif çoğalmada, ağaçlar yeniden büyüme amacıyla kesilir. Bitki bazı sert bölgelerde yetişme yeteneğine sahiptir ve -10 dereceye kadar düşen sıcaklıklarda hayatta kalabilir. Parlak ve tam güneş ışığında son derece iyi büyür, ancak kısmen gölgeli alanlarda da büyüyebilir. Bitki, kil, tınlı ve kumlu toprak gibi çok çeşitli toprak türlerinde yetişebilir. Toprak ideal olarak asidik olmalıdır, ancak hafif bir alkalin toprağı da yeterli olacaktır. Bitkinin kuraklık içinde hayatta kaldığı bilinir ve bu nedenle az sulama gerektirir.

Mimoza ağacı ipek ağacı olarak da bilinir, zira pembe tonlarında çiçeklerle ipeksi bir tüylü görünüme sahiptir. İran ipek ağacı ve pembe siris adı ile yaygın şekilde bilinmektedir. Bu ağacın yapraklarının benzersiz bir özelliği, yapraklarının gece boyunca kapanması, yağmurlar sırasında yaprakların aşağı doğru eğilmesidir. Türkçe’de küstüm çiçeği olarak da adlandırılır.

Mimoza Ağacının Tedavi Amaçlı Kullanılması

Mimoza ağacı kabuğu, uykusuzluk, öksürük, burkulmalar ve bel ağrısı tedavisinde çeşitli ilaçlarda kullanılır. Çiçeği, konjunktivit tedavisinde kullanılır.

Mimoza ağacı, güzel, pembe toz-puf benzeri çiçekleri ve narin yaprakları nedeniyle en popüler süs ağaçlarından biridir. Bir mimoza ağacına nasıl bakacağınızı bilmek için okumaya devam edin.

Mimoza Ağaç Bakımı ve Yetiştirilmesi

Bir mimosa ağacı dikmek için ideal zaman iyi drene edilen bir toprakta ilkbahar aylarında olacaktır. Bu çiçekli bitkiler doğada asidik olanı tercih ettiğinden, asidik özelliklerini korumak için turba yosunu ve kompost yaprakları düzenli aralıklarla eklemeniz önerilir. Bitki ve toprağı yeterince sulayın, ancak doyuracak kadar değil. Düşen çiçeği ve tohum kabuklarını süpürerek ağaç altındaki alanı temiz tutun. Dalların budamaları ideal olarak sonbaharda yapılmalıdır. Bu ağaca genellikle webworm tırtılları gibi zararlılar bulaşma eğilimindedir. Etkilenirse, ağacın herhangi bir hasarını önlemek için dallar mümkün olduğunca çabuk kesilmelidir. Dikkat edilmediği takdirde, böcek öldürücü ilaçlama gereği ortaya çıkabilir.

Mimoza Ağacı Yetiştirme Adımları

Adım 1: Genç bir mimoza ağacı satın alabilir veya bir mimoza ağacı olan herkes tarafından kolaylıkla temin edilebilecek bir tohumluk ile başlayabilirsiniz.

Adım 2: Ağacını tam güneşe koyun. Hava soğuk olduğu takdirde, bir yayılım matı ile 75 ° F alt ısı sağlayabilirsiniz.

Adım 3: Toprağın nem seviyesini izlemeniz gerekir. Mimoza tohumlarının gelişimi başarısız olacağından aşırı sulama veya toprağın tamamen kurumasına izin vermeyin.

Adım 4: Daha yumuşak bir iklimde yaşıyorsanız ve ağacınız kışın sağ kaldığı zaman ilkbaharında ağacınızı dölleyin. Gübreleme, ağacın ömrünü uzatabilir. Yapraklarda herhangi bir sararma veya zarar gören dallar fark ederseniz, bunları budayın çünkü ağacınızın bir hastalığa yakalanmasının işaretidir. Gübreleme hastalığın ilerlemesini yavaşlatır.

Adım 5: Ağacın sağlıklı bir şekilde büyümesi için ölü dalları ortaya çıktıklarında hemen kesin.

Adım 6: Tohumlarından üreyen yeni doğan ağaçları ayıklayın.

Mimoza Ağacı Çiçeği Yetiştirirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Arazi seçimi ve toprak hazırlığı: Bu ağaç, tam güneşli ve orta nemli bir yere ekilmelidir . Çok fazla tuz olmayan asidik topraklarda nötr olarak büyüyebilir. Böyle bir alanda sığ bir delik kazmanız gerekir. Nokta seçildikten sonra, bu deliğin içine mimoza çekirdeğini koyabilirsiniz.

Sıcaklık ve hava koşulları: Mimoza, bahçenizin en aydınlık ve güneşli kısmına yerleştirdiğiniz için size teşekkür edecek olan ağaçlardan biridir. Sıcaklıklar 65-75 ° F / 18-24 ° C civarında olmalıdır. Hatırlayın, mimosa güneş ışığı olmadan çiçek açmaz. Orta ila yüksek nemde olabilir. Ağacın kuraklığa toleransı oldukça yüksek.

Dikim: Sıkışık bir yere koymayın. Ağacın etrafında 25-30 metre boşluk bırakmak yararlı olacaktır. Onları seri olarak büyütmek isterseniz 20 fit aralıkla yerleştirin.

Sulama: Bu ağacı aşırı sulama iyi sonuç vermez. Sadece kurak bir çölün içinde yaşarsanız sulanması gerekir. Yani, ideal olarak iki haftada bir su içirmelisiniz. Bunun ötesinde herhangi bir şey kesinlikle ağacın parçalanmasına neden olur.

Gübreleme: İlkbaharda ilk önce mimoza ağacını gübreleyin. Gübrenin ağacın tabanına uygulanması, 10 dakika kadar sulanması gerekir. İki haftada bir onları beslemelisin. Yüksek azotlu bir gübre değil, dengeli bir gübre ile ağacınızı mümkün olduğunca sağlıklı tutabilirsiniz.

Budama: Budama, bir bitkinin istenmeyen kısımlarını gidermek için bir bahçecilik uygulamasıdır. Mimozayı budamak için en iyi zaman baharın ortasında (tercihen yılda sadece bir kez) donma tehdidi en düşük olduğunda güvenlidir. Ağacı özellikle alt gövdelerde incelemelisiniz. Uzvun ağaç gövdesiyle buluştuğu yerden kesmek için budama makası kullanın. Boyun yakasını kesmemeye dikkat edin. Ölü dalları ve sararan yaprakları temizleyin. Büyümüş ekstremiteleri keserek veya zarar görmüş ekstremiteleri çıkararak mimozaya şekil verin.

Zararlılar: Bu ağaçlar, webworm tırtılları ve akarlara eğilimli. Webwormlar yaprakları çevresinde farklı gri ağların varlığı ile fark edilebilir. Böylelikle, ağaç böceklerle dolup taşıyorsa, zararlıları kontrol altına almak için böcek öldürücü ve zehirli ilaçlara ihtiyaç duyabilirsiniz.

Hastalıklar: Ağacın daha önce belirtildiği gibi kurtçuklar ilgisini çeker ve vasküler solgunluğu kasılıp erken ölüme götürür. Bu, Mimoza (vasküler) solgunluğu olarak bilinir. Bu hastalığın belirtileri yaprakların sararması veya aşırı dökülmesidir. Ölmüş dalları düzenli olarak kesip çıkarmak, ağacınızın ömrünü artırabilir, ancak bu, hastalığın enfekte olma riskinden tamamen kurtarmaz.

Bakım: Çiçekler kaybolduktan sonra, ağaç fasulyeye benzeyen yüzlerce kahverengi tohum üretir. Bahçenizdeki bütün tohumları alıp isterseniz daha fazla mimoza çiçeği açtırabilirsiniz.

Şimdi bir mimoza yetiştirmenin uygun koşullarını biliyorsunuz. Büyümesi için en çok tercih edilen zamanda bahçenizde veya terasınızda kullanabilirsiniz. Mimoza, hızlı bir şekilde çoğalabilir ve kısa sürede geniş alanlara yayılabilir. Bahçenizin güzelliğini arttırmak için dekoratif amaçlı yerleştirebilirsiniz.