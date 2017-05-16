Miami Şehri’nde Yapılması Gerekenler, Gezilecek, Gidilecek Yerler

Miami şehri, gezmeyi sevenlerin sık sık gittiği, Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinin en gözde kentlerinden biridir. Atlas okyanusunun kıyısında, geniş sahilleri olan ve ünlülerin malikanelerinin yer aldığı hayal şehri Miami hakkında bilgiler veren makalemize gelin beraber göz atalım.

İklim açısından tropikal olan ve kışın en düşük sıcaklık 19 dereceyi bulan bu güzel kentte kim yaşamak istemez? Hep güneş ve deniz, sahilde patenlerle özgürce kayan gençler, lüks restoranlar, cafeler, arabalar…

Miami, cennet tatil fikirleri arayıp düşünenler için bir basamak olabilir. Buradan Bahama ve diğer adalara çok rahat ulaşabilirsiniz. Artık buraya geldiniz ve kendinize bir gezi planı yaptınız diyelim. Önceliğiniz ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız ve modern dünyanın hobisi AVM alışkanlığınızı doruklarda yaşayacağınız Bayside olabilir. Daha sonra ünlülerin malikanelerinin bulunduğu yerleri merak ediyorsanız; karadan geçiş olmadığı için alışveriş yaptığınız bölgeden tekne turlarıyla yıldızlar adasına gidebilirsiniz.

Gece hayatını görebileceğiniz ve eğlenmeyi düşündüğünüz tek adres Ocean Drive bölgesi olmalıdır. Bütün masaların dışarılara taşındığı ve eğlencenin caddeye yayıldığı çok güzel bir atmosfer içerisinde yerinizi alabilirsiniz.

Ertesi günü biraz dinlendikten sonra, geçmişte Küba’dan kaçıp gelen Kübalıların yerleştikleri ve kendi yaşadıkları yerlere benzettikleri Little Havana’yı ziyaret edebilirsiniz. Puro alışkanlığınız varsa burada birçok puro fabrikası bulunmaktadır. Havana kahvesi ve purosunu almadan gelmeyin. Burada yaşayan yerel halk olduğu için, dillerini İspanyolca olarak kullanıyorlar. Siz İngilizce sorsanız bile, onlar İspanyolca cevaplarsa şaşırmayın.

Miami’de denize girmeyi düşünüyorsanız tercih edeceğiniz ve gitmeniz gereken yer Key West olmalı. South Beach beklentilerinizi karşılamayabilir. Otel bölgesi olarak, Ocean Drive bölgesi en çok tercih edilen yerdir. Burası şehrin kalbi olarak geçer. Lüks restoranlar istiyorsanız, Lincoln Avenue sizi bekliyor olacaktır.

Başka ilginizi çekecek yer ise Everglades bataklığı olarak ifade edilebilir. Burada Hovercraft’larla timsahlar arasında tur yapabilirsiniz. Amerika’nın en büyük 3.milli parkı olarak da geçmektedir.

Miami River’da tekne turu yapmazsanız, arkadaşlarınıza anlatacak en önemli bir şey eksik kalacak demektir. Gezi boyunca lüks yatlar ve malikaneler ilginizi çekecektir. Birçok turu araştırıp görülmesi gereken başka yerleri de keşfedebilirsiniz. American Airlines Arena spor salonunda, sezonuna denk gelirseniz NBA maçı izleme şansınız da olacaktır. Aktarmalı gerçekleşen uçuşlara, İstanbul’dan hareket eden Türk Hava Yollarının direkt Miami seferi büyük kolaylık getirmiştir.

Miami kenti, çevre adalara geçişin kolay olmasından dolayı, balayı şehri olarak da geçer. Zamanınız ve ekonomik durumunuz uygunsa gidilecek, gezip görülecek birçok yeri ile Miami sizi bekliyor.