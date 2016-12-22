Mavi Halkalı Ahtapot Nerede Yaşar, Özellikleri Nasıl Hayvandır?

Güzel ve şık görünümlü mavi halkalı ahtapot, oldukça küçük olmasına rağmen ürettiği zehir miktarı bakımından kesinlikle bir baş belası olduğundan kesinlikle dokunulmamalıdır. Hadi beraber zehirli ahtapot çeşitlerinden mavi halkalı ahtapotun yaşadığı yerler ve nasıl bir hayvan olduğu hakkında bilgi edinelim.

Mavi renkli ahtapot, aynı anda 26 yetişkini öldürecek kadar zehirli toksinler üreten bir hayvandır ve bu zehir için anti-zehir bugüne kadar geliştirilememiştir. Bir mavi halkalı ahtapot seçkin bir görünüm ile karakterizedir ve yakınlarındaki canlılara karşı mükemmel bir kamuflaj özelliği bulunmaktadır. Çevreye karşı gizemli olan bu ahtapot ile masmavi sularda karşılaşmanız her zaman mümkün değildir. Bu ahtapotu diğerlerinden farklı kılan nitelikler vardır. Renkleri çok güzeldir ve zeki yaratıklardır. Bu türe karşı etkileyici olan en önemli şey, savunma mekanizmalarıdır. Halkaları parlak neon mavisi rengini göstermeye başladığında her ne sebeple bu şekilde olursa olsun saldırganlık gösterirler ve ciltleri vücudunun etrafında küçük dikenler gibi keskinleşir.

Türleri

1-Büyük mavi halkalı ahtapot (Hapalochlaena lunulata)

2-Mavi çizgili ahtapot (Hapalochlaena fasciata)

3-Güney mavi halkalı ahtapot ya da daha az mavi halkalı ahtapot (Hapalochlaena maculosa)

Mavi Halkalı Ahtapotun Özellikleri

Bütün ahtapotlar gibi, mavi halkalı ahtapot da bir yumuşakçadır. Sekiz kolu ve üç kalbi vardır. Ayrıca kayıp bir kolu yeniden canlandırma yeteneği vardır.

Bu ahtapotun ortalama boyutu 5-8 inç dolaylarındadır.

Büyük mavi halkalı ahtapot gri ve koyu kahverengi; mavi çizgili ahtapot gri kahverengi ve kömür siyahı; güney mavi halkalı ahtapot ya da daha az mavi halkalı ahtapot ise bej, gri ve yamalı kahverengi renklerindedir.

Hayatlarının çoğunu yuvalarında veya kayaların çatlaklarında kamufle olarak yaşarlar. Bu kamuflajı, dermal kromatofor hücrelerini kullanarak başarıyorlar.

Mavi renkli bir ahtapotun tükürük bezi, tetrodotoksin üreten bakteriler içerir. Tek bir ısırık, çoğu zaman birkaç dakika içinde, felç veya kalp durması nedeniyle bir insanın ölümüne neden olabilir.

Tetrodotoksin, vücudun sodyum kanallarını tıkar ve oksijen arzına neden olur. Hemen tedavi edilmezse bulantı, boğulma, felç ve kalp durmasına neden olur.

Mavi halkalı ahtapot neyle beslenir? Karides ve yengeçlerle günlük besinlerini alırlar.

Mavi Halkalı Ahtapot Nerede Yaşar?

Mavi renkli ahtapotlar çoğunlukla kayaların çatlaklarında bulunur. Ayrıca moloz ve kumlu alanların altındaki resiflerde de görünebilirler.

Büyük Mavi Halkalı Ahtapotlar ;

– Kuzey Avustralya, Filipinler, Endonezya, Solomon Adaları, Papua Yeni Gine, ve hatta Sri Lanka’ya (nadiren) yakın yerlerde bulunurlar.

Mavi Çizgili Ahtapotlar ;

– Güney ve Güneydoğu Avustralya, Queensland’ın güneyi ve Yeni Güney Galler bölgelerinde yaşarlar.

Güney Mavi Renkli Ahtapot veya Daha Az Mavi Halkalı Ahtapotlar ;

-Avustralya’nın güneyindeki ılıman sularda ve güneybatı Avustralya’dan doğuda Victoria’ya kadar değişen sularda yaşarlar.

Mavi Halkalı Ahtapotun Bilimsel Sınıflandırması

Krallık – Animalia

Şube – Mollusca

Sınıf – Cephalopoda

Aile – Octopodidae

Alt familya – Octopodinae

Cins – Hapalochlaena

Bu başından bacaklılar çoğu zaman saklandıkları için, kendinizi koruyabilmenin tek yolu herhangi bir hareketi fark etmeniz durumunda onları kışkırtacak hareketlerden kaçınmanız ve onları provoke etmemenizdir. Mavi halkaların görünümü daima bir ajitasyon işaretidir, bu yüzden mavi halkalı ahtapotlara bir nesneyle dokunmaya çalışmayın. Önceden hazırlanmadan fotoğraf çekmeye çalışmayın ve onları rahatsız etmediğinizden emin olun.