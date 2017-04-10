Mardin Midyat ile İlgili Gezi Yazısı Hakkında Örnek

Gezinin birinci durağı Hasankeyf’ten öğleden sonra yola çıktık. Hasankeyf de Turabdin bölgesinde olmasına rağmen, Süryanilerin şu an en çok sayıda ikamet ettikleri yer olması bakımından Turabdin bölgesinin başkenti olarak nitelendirebileceğimiz Midyat’a yola çıktık.

Turabdin, Süryanice, dağ ve münzevi kelimesinin birleşimi olup, münzeviler dağı anlamına gelmektedir. Bölge olarak Mezopotamya’nın kuzeyinde Dicle nehri ile bu günkü Suriye sınırı arasında kalan alanın, Mardin’e kadar uzanan bölümünü kapsar.

Esasen Hasankeyf-Midyat yolunda yani yolumuzun üstünde Mor Yakup Manastırı olmasın rağmen, Mor Gabriel’in ziyarete kapanabileceği endişesi ile Mor Yakup’a uğramadan, Midyat’da hiç durmadan Mor Gabriel’e devam ettik.

Mor Gabriel’e, Midyat-Şırnak yolu üzerinde, yoldan saptıktan sonra 4-5 km yol kat edilerek ulaşılıyor. Çorak bir arazide giderken, ağaçların sizi karşıladığı yer Mor Gabriel. Girişte sizi telsizli, güleç yüzlü, gönüllü bir “bekçi” genç karşılıyor. Manastırı serbest ziyaret uygun olmadığı için içeride sizi gezdirecek olan diğer gönüllü “rehber” e haber verip sizi buyur ediyor. Minibüsümüzü park edip rehberimizle tanışıyoruz.

1600 yıllık bir birikimin önünde, çocuklarımız bile küçük harflerle konuşuyor. “Kadim” kelimesi ete, kemiğe, taşa, ağaca bürünmüş önümüzde duruyor.

Mor Gabriel Manastırı, yüzyıllardır eklemeler yapılan bir yapılar bütünü. Bu nedenle olsa gerek birbirine açılan salonlardan ve iç avlulardan oluşuyor.

Manastır ana bölümler olarak, ibadethane olarak kullanılan bölümlerle, günlük hayatın sürdürüldüğü bölümler olmak üzere iki bölüm olarak düşünülebilir. Dünyanın dört bir tarafına dağılan Süryani vatandaşlarımız yıllık izinlerinde manastıra gelip kalıyorlarmış.

‘Süryani’ kelimesi bir ırk ismi olduğu gibi, Hristiyanlığın başka bir kolu. Aynı zamanda kendilerine özel dili olduğu gibi bu dilin alfabesi de var. Rehberimizin anlattığına göre ırksal olarak Süryani olmayanların giremediği bir dini anlayışları var. Yahudilik- Musevilik gibi. Bu nedenle gittikçe azalmaktalar. Dillerini yaşatamazlarsa dinlerinden de olacaklar. Kutsal kitapları ve dua kitapları Süryanice.

Lozan Antlaşmasının azınlıklarla ilgili bölümünün ana yapısında, Müslümanlar yeni kurulan TC’nin asli unsurları, Hristiyanlar ise azınlık olarak belirlenmiş. Süryaniler, diğer Hristiyan cemaatlerin aksine azınlık sayılmayıp, asli unsur olarak kabul edilmiş.

Bu durum Midyat’da 250 hane, Mardin’de 75 hane kadar kaldıkları söylenen Süryanilerin evliliklerini çok önemli hale getiriyor. Ben de sordum rehberimize, arkadaş bir Türk veya Kürt’le evlenir misin diye. Değil ben, hiç bir Süryani böyle bir şey yapmıyor dedi. Zaten çok az kaldık. Karışırsak yok oluruz, diye endişesini belirti ki, anlamamak mümkün değil.

Mor Gabriel’de rehberimize minnettar kalarak, havanın da daha kararmamasını fırsat bilip Midyat’dan gerisin geriye Batman’a doğru hareket ettik. Hedefimiz Mor Yakup’u ziyaret etmekti. Elimizde yukarıda gördüğünüz harita vardı ama Mor Yakup’un hangi köyde olduğunu bilmiyorduk.

Mor Yakup’un bulunduğu köyde hiç Süryani yaşamıyormuş. Ancak faal olan az sayıda manastırdan biri Mor Yakup. Mor Gabrieden farklı olarak çok büyük bir avlunun etrafına yapılmış yaşam alanları ve kiliseden oluşuyor.

Yüzyıllar önceki Mor Yakup’u oluşturan duvarlar yenileme sırasında kullanılmış. Süryanice yazılar bulunan taşlar kilise duvarında yer alıyor. Kilisede günde üç kere ayin yapılıyor. Süryaniler, Katolik ve Protestan olarak ayrılmadan önce, kendi Hristiyanlık inançlarının Hz. İsa’ya dayanan en eski, en stabil Hıristiyan inancı olduğuna inanıyorlar. Dillerini de Hz. İsa’nın dili olan Aramice olduğunu iddia ediyorlar.

Mor Yakup’tan Midyat’a geri döndük. Çocukların açlığına, kulak tıkamışlığımızı daha fazla sürdüremeyeceğimiz için, Gelüşke Han’a yemek yemeye gittik. Han da ki yemeklerin güzel olmadığını duymuştuk ama, hanın görülmesi gereken bir yer olduğu söylendiği için tercihimizi bu yönde kullandık. Kapısında asılı olan pirinç avize çok dikkat çekici. Ortadaki süs havuzunun kenarında duran bir kartal, gelen her misafirin ilgisini çekiyor.

Sabahtan beri, Hasankeyf’te “çıkından” yediğimiz birer parça börek haricinde bir şey yemediğimiz için yemeklere saldırdık ancak vasatın çok altındaydı. Midyat’a geleceklere, yeni Midyat’daki mekanları öneririm.

Akşam için hanımlar Shimaya Otel’den rezarvasyon yaptırmışlardı. Otel Gelüşke Han’ın hemen üst sokağında, eski Midyat’ın merkezinde. Ortada büyükçe bir avlusu olan 3 katlı yörenin taş işçiliği ile bezenmiş bir yapı.

Oteli, derinden gelen Süryani ezgileri ile mest olmuş kumrular bekliyor. Otel çok huzurlu. Farklı bir kültürde misafir olduğunuzu size hissettiriyor. Akşam yemeği biz gittiğimizde rutinde yoktu. Bizim istediğimiz bir menüyü bize sunabileceklerini söylediler. Biz de çarşıya inip telkari takı bakmak istediğimizden, çarşıda yemek için soruşturmayı tercih ettik. Duygusal nedenlerle tabii.

Kasrı Nehroz’u da gezmeyi ihmal etmedik. Kasrı Nehroz, Shimaya Otel gibi, taş işçiliğinin yoğun olarak kullanıldığı yöre mimarisinin özelliklerini taşıyan bir bina. Yemek yemek içinde uygun bir seçenek. Midyat’a gelindiğinde görülmesi gereken bir yapı. Midyat Gümüşçüler Çarşısında geçirdiğimiz iki saatin sonunda akşam yemeği için Yeni Midyat’a geçtik. Yeni Midyat, iki geliş iki gidiş bulvarı ile modern bir şehir. Eski Midyat’la keskin bir ayrımı olması, Midyat için bir şans. Eski Midyat, araç trafiğine kapatılsa, dar yolları ile çok cazip bir çekim merkezi olabilecek turizm potansiyeline sahip.

Sabah kalktığımızda mis gibi bir hava bizi otelin avlusuna çağırdı. Harika bir kahvaltı sonrası otelden çıkarak dün gittiğimiz ama kapalı olan Mor İşmuni Kilisesini ziyarete gittik. Papaz, öğrencileri ile beraber temizlik yapıyordu. İzin istedik ve içeriye girdik. Papaz efendi bize kısa bir tanıtım yaptı. Resimde görülen “tabut” u yılda bir kere dini ritüellerinde kullanıyorlarmış. Bu baskılı kumaşları da Mardin’de ikamet eden, Nasra Çilli isimli Süryani bir hanım yapıyormuş. Nasra Hanımın ailesi, kuşaklar boyu bu sanatı gençlere aktararak devam ettirmiş. Kumaş boyama, armut ağacından yapılan kalıpları boyamak ve bu kalıpları kumaşa basmak sureti ile yapılan bir işlemmiş.

Süryani çocukları ana dillerinde eğitim göremedikleri için, akranları sokaklar da oynarken, arabalarla toplanıp kiliseye getirilmek sureti ile dillerini öğrenmeye çalışıyorlar. Dinlerini yaşayabilmek için dua kitaplarını okuyabilmeleri gerekiyor. Bunun için de kiliselerinde yıllarca eğitim görüyorlar.

Grupça Midyat’da bulunmaktan büyük keyif aldık, Süryani kardeşlerimizin ülkemizde bu kadar az sayıda kalmalarından endişe duydum.