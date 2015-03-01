Lob Saç Kesimi Nedir, Kimlere, Hangi Yüze Yakışır?

Son yılların en trend saç kesimi aslında tüm dünyada henüz yeni uygulanmaya başlayan ancak popülaritesini önümüzdeki senelerde de arttırarak devam ettiren long of bob yani lob.

Long Of Bob Saç Kesimi Nedir? Yıllar önce en trend saç kesimi olan bob kesimi hepiniz biliyorsunuzdur, çene hizasında, ön taraftaki tutamları ense kısmından daha uzun, hacimli saç kesimi modeli. Lob’un açılımı (long of bob); bob kesimin uzun versiyonu demek.

Lob modelinde saçlar, Bob’da olduğu gibi çene hizasında değil omuz hizasında kesiliyor. Uçlara karışık görünüm verecek şekilde katlı kesiliyor saçlar. Tıpkı bob kesimdeki gibi ön taraftaki tutamlar biraz uzun bırakılıyor, ancak bob gibi simetrik değil karışık görünüm tercih ediliyor. Bu karışık görünüm ve katlar sayesinde saçlarınız ince telli dahi olsa, onları daha dolgun ve daha hacimli göstermeniz mümkün. Boyunda ve katlarında dilediğiniz değişikliği yaparak yüz şeklinize en uygun modeli elde etmeniz de mümkün.

Lob Saç Kesimi Kimlere, Hangi Yüzlere Yakışır?

Dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği bu model gerçekten çok popüler. Müzik dünyasından sinema dünyasına kadar ekranları süsleyen birçok güzel bayan bu modeli tercih ediyor. Özellikle yuvarlak yüz hatlarına sahip olanlar için oldukça uygun olan bu saç kesimi, elegan ve tarz bir görünüm kattığı gibi kullanım şekline göre bohem bir hava da veriyor ki bildiğiniz gibi son senelerdeki trendlerin başında bohem saç modelleri geliyor.

Bu modeli şekillendirmek de oldukça kolay. Köpük veya deniz tuzu spreyi gibi ürünler kullanarak katların hacimli görünmesini sağlayabiliyorsunuz. İri bir saç maşası ya da düzleştiriciyle düzensiz dalgalar yaratarak da tutamları belirginleştirebilir, doğal ve hacimli bir görüntü elde edebilirsiniz.

Son yılların gözde saç kesimleri arasında bahsettiğimiz Lob ‘u diğer saç trendleri sombre, babylights, blonde veya ombre gibi uygulamalar ile daha hareketli ve gösterişli hale getirmeniz de mümkün. Ayrıca yine geçen sene başlayıp bu sene de popülerliğini arttırarak devam ettiren rengârenk saçlarla da bu saç kesimi mükemmel bir uyum yakalıyor.

Bir diğer trend de bildiğiniz gibi örgü saç modelleri. Lob çok kısa bir kesim olmadığı, omuz hizasında olduğu için saçlarınızın örülebilmesi için de uygun bir model.