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Yaşam

Kız Arkadaş İçin Yapılabilecek Romantik Sürpriz Şeyler

Written by bayramaktas Yorum Yap

Çalışmalar kanıtladı, istatistikler gösterdi ki; atalarımızdan bu yana kadınların sevgiyi her zaman hissetmek ve görmek istediği bir gerçek. Bunu hissetmek zorundalar ki solmasınlar… O zaman onun için gerçekten romantik bir şeyler yapmak istemeniz, ilişkinin selameti açısından iyi bir şey. Görüyorsunuz ki, kadınlar bir erkeğin ilgisinden, çabasından ve sevgisinden başka bir şey istemiyorlar.

Sonuçta klişeler kötü değil!

Bazı şeylerin klişe olduğunu söyleyebiliriz çünkü sık sık kullanılırlar. Ama garantili bir şey. Bunların arasında mum ışığında bir akşam yemeği var. Romantik bir mum ışığında akşam yemeğinin olması, bir çiftin paylaştığı en samimi deneyimlerden biri olduğu söylenir. Akşam yemeğinizi evinizde düzenleyip kendiniz pişirirseniz, bu daha da iyidir.

Önemli olan küçük şeyler…

Bir mum ışığında abartılı akşam yemeği sadece bir süre hatta bazen yalnızca bir kez düzenlenebilir. Bununla birlikte, sıklıkla sevgiyi gösterme ihtiyacının var olduğunu yukarıda söylemiştik, öyle değil mi? Eşinize, sevgilinize, kız arkadaşınıza sevginizi göstermek ve onları etkilemek için yapabileceğiniz çok küçük, güzel şeyler var. Sabah ve gece ona mesaj bırakın. Evinizde onun için güzel sözcüklerle bezenmiş bir kart bırakın. Beklemediği anda en sevdiği çiçek ile onu karşılayın, onu bir arabayla götürün ve beraber yıldızları izleyin!

Tutku çok şeydir!

İlişkiniz hakkında konuşmanızdan eşinize bir şeyler planlama şeklinize kadar, tutkunun görünür olmasına izin verin. 7 gün 24 saat boyunca bunu yapmak zorunda değilsiniz, ancak gerektiğinde bunu yapmalısınız. Ona haykırın, sevginizi hissettirin ve ona bu ilişkinin sizin için ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya anlatmaya istekli olduğunuzu bildirin. Dizleriniz üzerine çöküp en az bir kere aşağı inip bir çiçek uzatın, bir yerde ona bir şarkı söyleyin, onun için şarkı söyleyin ve istediğiniz her şekilde elinizden geleni yapın. Onun için romantizm sizsiniz. Erkeklerin romantik yanları kişiselleştirilmiş sevgiden başka bir şey değildir. İlişkideki küçük sorunlara eğilmek, onu daha istikrarlı yapar. Sevgilinizle vakit geçirin, çünkü yapmanızı istiyor, yapabildiğinizi bilmeyi değil. Filmlere gidin veya bir spor etkinliği planlayın, her ay küçük bir gezi de sizin için harika olacak!

En az beklenen zamanda…

Basit şeyler, en az olduklarından dolayı değil, en az beklenen zamanda gerçekleştirildikleri için özelleşiyorlar. Onların ummadığı bir zaman -ne kadar sıradan olursa olsun- hediye verin. Bir gün akşam yemeğine götürün. Başka bir yerde meşgul olduğunuzu düşünürken, onun için dondurma almaya gidin. Birkaç günde bir güzel bir mesajla uyanmasını sağlayın. En sevdiği çikolatayı, kendisine sadece onu mutlu eden şeyleri bildiğinizi ve bunu yapmaya çalıştığınızı göstermek için alın.

Benzersiz, fantastik!

Şimdiye kadar klişeler ve ortak olan her şey hakkında konuştuk. Artık farklı bir şey yapma zamanı! Kız arkadaşınıza, sevdiği şeyleri içeren bir hediye sepeti verin. Bunlardan birkaçı onun en sevdiği parfümü, en sevdiği çikolataları, film DVD’leri, bir kahve kupası ve siz tarafından onun için yazılmış küçük bir mektup olabilir.

Kelimeler Çalışır!

Belli bir şarkının sözleri sizi tatlı hatununuz hakkında düşündürüyor, onu aklınıza getiriyor mu? Kelimeler erkekler tarafından genellikle hafife alınır. Oysaki romantizm dolu olan ve iyi anlatılmış birkaç sözcük kombinasyonu harikadır! Kız arkadaşını bir gece beklemediği anda ara, söyleyeceğin bir şey olduğunu söyle. Daha önce duymadığı bir şiirin / şarkının birkaç satırını ona oku. Ünlü olan şiir ve şarkı seçme, muhtemelen onlarla hafife alınmış gibi hissedecektir. Daha önce duymadığı bir şey olmalı.

Hatıralarınızı onunla yaşayın!

Bugün yaşadığımız şeylerle unutulmaz anları unutmamız çok kolay hale geldi. Kız arkadaşına böyle anıları hatırlatmak çok romantik olabilir. Film yapın, mektup yazın ya da tam anlamıyla onu bellek sokağında yürüyüşe çıkarın. Ona tüm sevginizi hatırlatmak için ne gerekiyorsa yapın, size yine çok düşkün hale gelecek.

Yakalanan anlar ve daha fazlası…

Anıları yeniden yaşamak, madalyonun bir tarafı. Diğeri, daha da önemlisi onları yaratmaktır. Bir romantik ve eğlenceli fikir, ikiniz için de bir çift olarak hafızada bir fotoğraf çekimi halini alır. Bir fotoğrafçı kiralayın ve farklı yerlerde sizleri çekmesini isteyin. Birçok çift evlenmeden önce bunu yapar ve bu mükemmel bir fikirdir. Kalplerinizde özel bir yere sahip olan yerlere gidin. Bu fotoğrafları ömür boyu anıların hazinesine eklemiş olursunuz.

Sevgi, hayatta kalmazsa, sonunda kaybolur. Kıvılcımı canlı tutmanın en basit yolu, kalbinizin size anlattıklarını yapmaktır. Unutmayın, hayat her şeyi planlamak için çok kısa.

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