Kına Yakmanın Anlamı Nedir, Kına Nasıl Yapılır, Kına Nelere İyi Gelir?

Bu yazımızda kına yakmanın anlamı nedir, kınanın yapılışı nasıldır, kına nelere iyi gelir, faydaları, yararları ve kınanın zararları var mıdır, varsa zararları nelerdir gibi konularda bilgi vereceğiz.

Kına Yakmanın Anlamı Nedir?

Öncelikle kına nedir sorusuna cevap verecek olursak kına; kurak çöl ikliminin olduğu memleketlerde yetişen kına ağacının yapraklarının kurutulması ile elde edilen bir tozdur. Asırlardır kına, doğal bir boya ve şifa olarak kullanılmıştır. Kınanın cilde, saçlara ve tırnaklara birçok faydası olduğu kanıtlanmıştır. Halen süregelen kına yakmak âdeti ülkemizde özellikle kına geceleri için halen devam etmektedir. Kına yakmak dinimizde de Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş bir iştir. Kına nedir sorusuna diğer bir yanıt olarak insanların ciltlerini ve saçlarını güzelleştirmek için kullandıkları bir doğal boyadır cevabı verilebilir. Kına güzelliğin ve tazeliğin sağlayıcısı ve timsalidir. Ülkemizde de uzun yıllar güzellik ve şifa kaynağı olarak kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır.

Kına yakma âdeti kadınlar için vazgeçilmez bir alışkanlıktır. Gelinler kına gecesinde düğüne kına yakmak suretiyle hazırlanır. Ayrıca askere uğurlanan erkeklere de kına yakılır. Kınalı eller hem güzel bir görünüme hem de tatlı bir kokuya kavuşur. Saça kına yakmak ile saç daha havalı ve güzel olur. Dilerseniz kınanın faydaları, kına nasıl yakılır, kınanın zararları var mıdır? Bu konulara bir değinelim.

Askere ‘’Vatana kurban olması’’ için, koyunlara da ‘’Allah’a kurban olsun’’ diye kına yakılır. Gelinlere ise ‘’Cennete gitsin’’ diye ya da ‘’bekaretin temsili’’ bakımından kına yakılır. Ananevi toplumlarda kına yakmanın anlamı ‘’ kadın ve erkeğin sevgili yapılması, birbirine bağlanması, kutlanması’’ manasındadır. Bir takım yörelerde ise evlenen gelinin artık baba ocağına ‘’aynı şartlarda geri gelemeyeceğini’’ belirtir.

Kına Nasıl Yapılır?

Kınanın yapılışı kolaydır. Doğal yağlarla karıştırılarak yapıldığında daha etkili sonuçlar alınır. Saç için hazırlanan kınalar, genelde tuz, yumurta akı, demlenmiş çay ve su karışımları kına tozuyla birlikte lastik eldivenlerle yoğurularak kolayca elde edilir. Kurumaması için cıvık bir halde 1 gün bekletirlerse daha iyi sonuç alınır. Ele yakılan kınalar bir miktar su ile karıştırılıp lapa haline getirilerek kolayca kullanılabilir.

Kınanın Faydaları-Yararları Nelerdir, Nelere İyi Gelir?

Kınanın saymakla bitmeyecek faydaları vardır. Kınanın faydaları saç, cilt ve tırnaklar üzerinedir. Kınanın yararları uzun yıllardır bilinmekte ve kullanılmaktadır. Saçlar için besleyici, saç kırılmalarını önleyici özelliği vardır. Bunun yanında saçların dökülmesini azaltıp durdurduğu gibi, saç derisini besleyerek saç kepeklenmesi için önleyici özelliği vardır. Saça kına yakmak, saçınızın ahenkle dans etmesine ve bir ipek yumuşaklığını almasını ve de kızıl bir görüntüyle alımlı bir hava kazanmasını sağlar. Kınanın faydası ve kınanın yararı sadece saçlarla sınırlı değildir. Kına ağrı giderici ve deriyi rahatlatıcı bir özelliğe sahiptir. Kırık çıkık ve burkulmaların acısını hızla azaltır. Baş ağrısından kurtulmak için faydası vardır. Cilde hızla nüfuz ederek, cildinizde meydana gelen yanıkların ve zedelenmelerin yahut yaraların acısını hızla dindirdiği gibi çabucak iyileşmesini de sağlar. Kınanın saymakla bitirilemeyecek faydaları arasında el ve ayak tırnaklarına olan etkisi de vardır. Tırnak kırılmalarının önüne geçerek tırnakları güçlendirir. Ayrıca ayaklarda meydana gelen mantarları yok eder. Cildinizde oluşan çıban ve sivilceleri ortadan kaldırmak için de kına kullanabilirsiniz.

Kınanın Zararları Var mıdır? Kına Zararlı mıdır?

Kınanın zararları nelerdir? Kınanın zararı ya da kına yapmanın, kına yakmanın zararları pek azdır. Kına, kimyasal içermeyen doğal bir tozdur. Ancak bazen alerjisi olan kişilerde boğazda şişme, nefes almakta güçlük ve astım gibi sebeplere neden olabilmektedir. Cildi hassas olan kişilerde ise ciltte kabarma sulanma ve tahriş oluşturabiliyor. Ağız yoluyla alınması çok zararlı olan kınaya karşı bir alerjiniz varsa dikkatli kullanmanızı öneririz. Sağlık ve huzur dolu mutlu günler dileğimizle.