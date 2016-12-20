Kına Yakmanın Anlamı Nedir, Kına Nasıl Yapılır, Kına Nelere İyi Gelir? Türkiye’deki En İyi ve Popüler Meslekler Sıralaması Nasıldır? Mardin Tarihi Yerleri Hakkında Kısa Bilgiler, Mardin Gezi Yazısı, Tavsiye ve Öneriler Nükleer Santral Kazaları ve Nedenleri, Nükleer Patlama Sonuçları Neler Olur? Güneş Enerjisi Nasıl Elektrik Enerjisine Dönüşür? Maliyeti-Fiyatı Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler ve Tiyatronun Tarihi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler Denizli Pamukkale Gezi Yazısı; Bilgiler, Tavsiye ve Öneriler Beygir Gücü ve Tork Arasındaki Fark Nedir? Yazılımla Beygir Gücü Yükseltme Nasıl Yapılır? Detoks Banyosu Nedir? Nasıl Hazırlanır ve Yapılır? Detoks Banyosu Neye İyi Gelir? Bulgaristan Göçmenlerinin Tarihi ve Özellikleri, Nasıl İnsanlardır? Arama Motorları Nelerdir? Nasıl Çalışır? Arama Motoru Nasıl Yapılır? Ssl Güvenlik Sertifikası Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır, Nasıl Çalışır? İnsan İçin Ailenin Önemi Nedir, Aile Neden Önemlidir, Niçin Toplumun Temelidir? Şanlıurfa Balıklıgöl Gezi Yazısı, Gezilecek Yerler, Tavsiye ve Öneriler Kalbin Çalışma Mekanizması, Çalışma Sırası, Kalp Nasıl Çalışır Kısaca Açıklama Çok Para Kazanmak İstiyorum, Ne Yapmak Lazım? Annenin Çocuğuna Kazandırması Gereken Beceriler Nelerdir? Sanayi Devriminin Yararları ve Zararları, Sanayi İnkılabının Etkileri ve Sonuçları Kıbrıs Altın Kumsal, Apostoles Andreas Manastırı ve Zafer Burnu Gezisi Lavanta Yağının Kullanım Alanları Nelerdir, Saça ve Cilde Nasıl Uygulanır? Çocukların Zeka Gelişimi İçin Hangi Oyunlar Oynanmalı? Girişimci Nasıl Olmalıdır, Olmak İçin Neler Gerekir? Halk Edebiyatının Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca Nelerdir? Tırnakların Güçlü ve Sağlıklı Olması İçin Ne Yapılmalı? Hangi Vitaminler Tırnak Güçlendirir, İyi Gelir? Country Stili Dekorasyon Nedir, Bu Tarzda Ev Dekorasyonu Nasıl Yapılır? Google Reklamı Almak-Vermek İstiyorum, İşe Yarar mı Ne Yapmalıyım? Batman Hasankeyf Gezi Yazısı, Tavsiyeleri, Tatil Önerileri Müşteriyi Elde Tutma Stratejileri, Kazanma Teknikleri, Memnun Etme Yöntemleri Dergi, Gazete, Televizyon ve İnternet Reklamcılığı Arasındaki Uçurum Şirketler İçin Halkla İlişkiler (PR) Yöntemleri, Önemi ve Reklam İle Arasındaki Farklar Taş Boyama Sanatı Mandala Hakkında Bilgi, Tavsiye ve Öneriler Şanlıurfa Göbeklitepe Tarihi Gezisi Hakkında Bilgi Kutup Ayıları Nasıl Hayvanlardır? Yaşamları ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgiler Anksiyete Kaygı Bozukluğu Nasıl Geçer, Krizi Nasıl Kontrol Edilir, Tedavisi Nasıl Yapılır? Yüzdeki Çil Lekeleri Evde Nasıl Geçer, Çiller İçin Kesin Çözüm Ankara Karagöl Mesire Alanı Nasıldır? Gezisi İçin Tavsiyeler Alışkanlık ve Bağımlılık Arasındaki Fark Nedir? Alışkanlık mı Bağımlılık mı? Fosil Yakıtlar Küresel Isınmayı Nasıl Etkiler? Zararları Hakkında Madde Madde Bilgi Yelken Sporu, Yelken Sınıfları ve Seyir Tipleri Hakkında Kısa Bilgiler Doğru ve Etkili Dinlemenin Önemi Nedir, Nasıl Olmalıdır? Bitkiler Görür mü? Bitkilerin Sese Karşı Duyarlılığı ve Zekası Var mıdır? Krup Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir, Ne Kadar Sürer, Ne Zaman Geçer? Mantıku’t-Tayr Eseri Hakkında Kısaca Bilgi En Hızlı, Kolay Uykuya Nasıl Dalınır? Hemen Uyuyamıyorum Ne Yapmalıyım? Uykuya Dalmanın Yolları Mükemmellik Hastalığı, Mükemmel Olma Takıntısı Hakkında İlişkilerde ve Evlilikte Aşkı Uzun, Canlı ve Taze Tutmanın Yolları, İyi Bir İlişki İçin Yapılması Gerekenler Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eserleri ve İsimleri Hakkında Bilgi Atabetü’l Hakayık Bölümleri, Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi, Hangi Döneme Aittir? Manevi ve Duygusal Anlamda Nasıl Güçlü Olunur? Ruhsal Olarak Rahatlamanın Yolları Çorum Alacahöyük Ören Yeri ve Müzesi, Hattuşaş Gezilecek Yerler Hakkında Bilgi Çocuklar İçin Kağıttan Uçak, Hayvan Maskesi, El Yapımı Oyuncak Ev Etkinlikleri Meksika Müzik Aleti İsimleri ve Türlerinin Listesi Sarı (Beyaz) Hardal Tohumu Nasıl Kullanılır, Ne İşe Yarar, Sosunun Faydaları Nötron Yıldızları, Pulsarlar ve Süpernova Patlaması Hakkında Bilgiler Divanı Lügatit Türk Kim Tarafından Niçin Yazılmıştır, Eserin Önemi ve Amacı Kurum Kültürü Nasıl Olumlu Bir Havaya Dönüştürülür: Liderlik Kurumsal Mükemmellik Nedir? Bireyin ve Yöneticinin Rolü İzmir’den Neler Alınır, Nerede Gezilir, İzmir’de Farklı Tatil Fikirleri Güzel Görünmek İçin Cilt Bakımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler İşletmeler, Şirketler İçin Neden Mobil Uygulamalar Yaptırmak Gereklidir? Çocuğum İnternet Bağımlısı Oldu, Telefonla Çok Oynuyor, Ne yapmalıyım? E-Ticarette Rekabetin, Pazar Payının Artması, Başarının Zorluğu Anneyle Beraber İzlenmesi Gereken Filmler Hangileridir? İlk Türk İslam Eserlerinden Kutadgu Bilig Hakkında Geniş Bilgi İş Yerinde Verimliliği ve Mutluluğu Artırmanın Yolları, Sırları Doğumsal Kalp Hastalıkları Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi Kronik Yorgunluk Sendromu Tedavi Türleri, Belirtileri, Nedenleri Nelerdir? Sindirimi Kolaylaştırmak İçin Ne Yapmalıyız? Yurtdışında Bisiklet Sürülebilecek Güzel Şehirler Tansiyonu Düşüren Şeyler Nelerdir: Yüksek Tansiyon Düşürücü Nefes Egzersizleri Türk ve Dünya Edebiyatında Doğal ve Yapay Destan Hakkında Bilgi Tüp Bebek Tedavisi Aşamaları, Yeni Tedavi Yöntemleri ve Testleri Yeni Doğan Bebek Kabız Olunca Ne Yapmalı? Bebeğin Kabız Olduğunu Nasıl Anlarız? Yunus Parkları Neden Kapatılmalı? Yunus Gösterilerinin Zararları Ülkemizdeki (Türkiye’deki) Akbaba Türleri, Özellikleri, Yaşadıkları Yerler Kendime İş Kurmak İstiyorum, Kendi İşinin Patronu Nasıl Olunur? Kaçkar Dağları Gezisinde İzlenilmesi Gereken Rotalar Hakkında Bilgi Ev Yapımı, Doğal ve Soğuk Protein Shake İçeceği Tarifleri Vücut Sıkılaştırma Yöntemleri-Kürleri, Bölgesel Zayıflama İçin Ne Yapmalı? Yeni Güzel İlginç Gelinlik, Kapri Pantolon, Düz Kesim Etek Modelleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Sözlü Dönem Edebiyat Ürünleri Konu Anlatımı Gribin Çabuk Geçmesi İçin Ne Yapmalıyım? Aşil Sendromu, Tendonu, Topuğu, Refleksi Ne Demektir? Kısaca Bilgi İntihar Teşebbüsünden Vazgeçirmek İçin Ne Yapmalıyız? Sosyal Sorumluluk Kavramı Neden Gereklidir? Toplumsal Etkileri, Önemi, Faydaları Kaş Şekillendirme Teknikleri Nasıl Yapılır, Güzel Kaşlar İçin Ne Yapmalı Fransız Sinemasının Tarihi Özellikleri, Akımları ve 7. Sanat da Denilen Sinema Yerçekimi Olmasaydı Nasıl Yaşardık, Neler Olurdu? Yerçekiminin Hayatımızdaki Önemi Kuru Öksürüğü Durdurmak Kesmek İçin Ne Yapmalıyız? Mitolojide, Efsanelerde, Masallarda Aynanın Tarihi Geçmişi ve Önemi Türkiye’de Blues Müzik Sanatçıları, Grupları İletişimin İnsan Hayatındaki Yeri, Önemi ve Değeri Kompozisyon Şamanizm Dini İnanç ve İbadetleri, Kuralları Özellikleri Hakkında Kısaca Organik Tarımın Faydaları Avantajları Nelerdir Maddeler Halinde Skleroderma Hastalığı Öldürür mü, Ölümcül müdür, Belirtileri Tedavisi Önlemler Proje Hazırlamanın Yararları Hakkında Bilgi, Proje ve Uygulama Aşamaları Reklamlar, Kitle İletişim Araçları Toplumu Nasıl Etkiler? Tüylenen Kumaşlar Kıyafetler Nasıl Temizlenir? Tango Dansı, Çıkışı, Özellikleri Hakkında Kısaca Daha Çok Mutlu Olmak İçin Ne Yapmalı?
Yaşam

Kına Yakmanın Anlamı Nedir, Kına Nasıl Yapılır, Kına Nelere İyi Gelir?

Written by bayramaktas Leave a comment

Bu yazımızda kına yakmanın anlamı nedir, kınanın yapılışı nasıldır, kına nelere iyi gelir, faydaları, yararları ve kınanın zararları var mıdır, varsa zararları nelerdir gibi konularda bilgi vereceğiz.

Kına Yakmanın Anlamı Nedir?

Öncelikle kına nedir sorusuna cevap verecek olursak kına; kurak çöl ikliminin olduğu memleketlerde yetişen kına ağacının yapraklarının kurutulması ile elde edilen bir tozdur. Asırlardır kına, doğal bir boya ve şifa olarak kullanılmıştır. Kınanın cilde, saçlara ve tırnaklara birçok faydası olduğu kanıtlanmıştır.  Halen süregelen kına yakmak âdeti ülkemizde özellikle kına geceleri için halen devam etmektedir. Kına yakmak dinimizde de Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş bir iştir. Kına nedir sorusuna diğer bir yanıt olarak insanların ciltlerini ve saçlarını güzelleştirmek için kullandıkları bir doğal boyadır cevabı verilebilir. Kına güzelliğin ve tazeliğin sağlayıcısı ve timsalidir. Ülkemizde de uzun yıllar güzellik ve şifa kaynağı olarak kullanılmış ve halen de kullanılmaktadır.

Kına yakma âdeti kadınlar için vazgeçilmez bir alışkanlıktır. Gelinler kına gecesinde düğüne kına yakmak suretiyle hazırlanır. Ayrıca askere uğurlanan erkeklere de kına yakılır. Kınalı eller hem güzel bir görünüme hem de tatlı bir kokuya kavuşur. Saça kına yakmak ile saç daha havalı ve güzel olur. Dilerseniz kınanın faydaları, kına nasıl yakılır, kınanın zararları var mıdır? Bu konulara bir değinelim.

Askere ‘’Vatana kurban olması’’ için, koyunlara da ‘’Allah’a kurban olsun’’ diye kına yakılır. Gelinlere ise ‘’Cennete gitsin’’ diye ya da ‘’bekaretin temsili’’ bakımından kına yakılır. Ananevi toplumlarda kına yakmanın anlamı ‘’ kadın ve erkeğin sevgili yapılması, birbirine bağlanması, kutlanması’’ manasındadır. Bir takım yörelerde ise evlenen gelinin artık baba ocağına ‘’aynı şartlarda geri gelemeyeceğini’’ belirtir.

Kına Nasıl Yapılır?

Kınanın yapılışı kolaydır. Doğal yağlarla karıştırılarak yapıldığında daha etkili sonuçlar alınır. Saç için hazırlanan kınalar,  genelde tuz, yumurta akı, demlenmiş çay ve su karışımları kına tozuyla birlikte lastik eldivenlerle yoğurularak kolayca elde edilir. Kurumaması için cıvık bir halde 1 gün bekletirlerse daha iyi sonuç alınır. Ele yakılan kınalar bir miktar su ile karıştırılıp lapa haline getirilerek kolayca kullanılabilir.

Kınanın Faydaları-Yararları Nelerdir, Nelere İyi Gelir?

Kınanın saymakla bitmeyecek faydaları vardır. Kınanın faydaları saç, cilt ve tırnaklar üzerinedir. Kınanın yararları uzun yıllardır bilinmekte ve kullanılmaktadır. Saçlar için besleyici, saç kırılmalarını önleyici özelliği vardır. Bunun yanında saçların dökülmesini azaltıp durdurduğu gibi, saç derisini besleyerek saç kepeklenmesi için önleyici özelliği vardır. Saça kına yakmak, saçınızın ahenkle dans etmesine ve bir ipek yumuşaklığını almasını ve de kızıl bir görüntüyle alımlı bir hava kazanmasını sağlar. Kınanın faydası ve kınanın yararı sadece saçlarla sınırlı değildir. Kına ağrı giderici ve deriyi rahatlatıcı bir özelliğe sahiptir. Kırık çıkık ve burkulmaların acısını hızla azaltır. Baş ağrısından kurtulmak için faydası vardır. Cilde hızla nüfuz ederek, cildinizde meydana gelen yanıkların ve zedelenmelerin yahut yaraların acısını hızla dindirdiği gibi çabucak iyileşmesini de sağlar. Kınanın saymakla bitirilemeyecek faydaları arasında el ve ayak tırnaklarına olan etkisi de vardır. Tırnak kırılmalarının önüne geçerek tırnakları güçlendirir. Ayrıca ayaklarda meydana gelen mantarları yok eder. Cildinizde oluşan çıban ve sivilceleri ortadan kaldırmak için de kına kullanabilirsiniz.

Kınanın Zararları Var mıdır? Kına Zararlı mıdır?

Kınanın zararları nelerdir? Kınanın zararı ya da kına yapmanın, kına yakmanın zararları pek azdır. Kına, kimyasal içermeyen doğal bir tozdur. Ancak bazen alerjisi olan kişilerde boğazda şişme, nefes almakta güçlük ve astım gibi sebeplere neden olabilmektedir. Cildi hassas olan kişilerde ise ciltte kabarma sulanma ve tahriş oluşturabiliyor. Ağız yoluyla alınması çok zararlı olan kınaya karşı bir alerjiniz varsa dikkatli kullanmanızı öneririz. Sağlık ve huzur dolu mutlu günler dileğimizle.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgikafesi.com © 2015 – 2017 Tüm Hakları Saklıdır.