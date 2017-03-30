Kılıç Balığı Hakkında Kısa İlginç Bilgiler ve Özellikleri

Kılıç balığı, avına saldırmak ve kendini savunmak için dikkate değer bir bilgiyi kullanıyor. Bu şaşırtıcı balık hakkında biraz daha havalı gerçekleri öğrenmek için zihninizi acıkmış mı hissediyorsunuz? Yazımız, kılıç balığı hakkında beslenmesi, görüntüsü, yaşam alanı ve çok daha fazlası hakkında ilginç bilgiler verecektir.

Kılıç balığı, okyanustaki en büyük balıklardan biridir ve etrafındaki balıklar arasındaki en hızlılar arasındadır. Kılıç balığı, uzun kılıç benzeri gagasıyla ünlü geniş, deniz balıklarıdır. Bilim dünyasında, Xiphias gladius olarak bilinir ve Latince “gladius” kelimesi kılıç anlamına gelir. Bu balık, hepsi de uzatılmış bir çene veya gagaya sahip, yelkenli balıkları ve marlin gibi balıkları içeren billfish denen bir kategoriye aittir. Kılıç balıkları, Xiphiidae balık ailesinin hayatta kalan tek üyesidir.

Kılıç göçmen olsa da, kıyı yakınlarında da bulunabilir. Aralarında büyük farklılıklar olmasına rağmen, yaygın olarak başka meşhur sivriburunlu balıklarda marlin ve bazen sailfish ile karıştırılır. Kılıç balığının gagası diğer ikisinden daha uzun ve güçlüdür. Önemli bir diğer fark da, sırt yüzgecinin çok daha küçük olmasıdır. Ayrıca, sailfish okyanustaki en hızlı balıktır.

Kılıçbalığı, balıkçılar arasında kıymetli bir avdır. Büyüklüğü biftek ve barbekü için idealdir. Bu eğlenceli balıkları yakalamanın güçlüğü ve meydan okuması üzerine çeşitli rekreasyonel sporlar gelişir.

Kılıçbalığı Hakkında İlginç Özellikler ve Gerçekler

Kılıçbalığı Ağırlığı ve Uzunluğu



Yaklaşık 5 ila 8 metre uzunluğundaki kılıçbalıklarının ağırlığı genellikle 75 ila 125 kg arasında değişir, ancak bazıları 500 kg’ye kadar çıkabilir. 1953’te Şili’de ele geçirilen en ağır kılıç balığı 536 kg ağırlığındaydı. Dişiler erkeklerden çok daha büyüktür.

Üst çenesi, kılıç gibi uzun ve düz durur. Tam olarak yetişkin hale geldiğinde bu burun, kılıç balığı’nın toplam uzunluğunun üçte birine denk gelir. Bu uzun burnunu savunma ve avlanma için kullanılır.

Kılıçbalığı Rengi ve Yüzgeçleri

Üstte, yanlarda ve yüzgeçlerde kahverengimsi mavi-gri renk hakimdir. Altındaki karın beyaz renktedir.

Balıkta sırtta iki dorsal kanat bulunur; ön kanat sırttan daha büyüktür. Büyük pektoral (göğüs bölgesi) kanatçıkları ve iki pelvis kanadı, biri büyük, diğeri çok küçük. Kuyruk yüzgeci, kaudal yüzgeç olarak adlandırılır ve hilal şeklindedir.

Gençler ve yetişkinler arasında birçok farklılık var. Çocuklarda dişler bulunurken, yetişkinlerin dişleri yoktur. Çocuklar eşit büyüklükte çenelere sahiptir ve yaşla birlikte üst çene gaga biçiminde uzar. Yanal çizgi -yüzey ortalarından boyuna ilerleyen çizgi- genç balıklarda bulunur, ancak yetişkinlerde görülmez.

Kılıçbalığı Yetişme Ortamı

Hem sığ suda hem de 650 metre derinlikte bulunabilir. 41 ila 81º F arasında bir sıcaklığa tahammül edebilmesine rağmen, 64 ve 72º F aralığında sıcak suyu tercih ediyor.

Kılıçbalığının Yaşadığı Yerler Nerelerdir?

Kılıçbalığı, Hint, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında ve hatta Akdeniz, Marmara Denizi, Karadeniz ve Azak Denizi gibi bazı soğuk bölgelerde bulunur. Çoğunluğu Pasifik okyanusunda bulunur.

Kılıçbalığı Neyle-Nasıl Beslenir, Ne Yer?

Çok etçilidir ve çoğunlukla geceleri çeşitli balık ve omurgasız hayvanlar üzerinden beslenir.

Orkinos, barakuda, uskumru, menhaden, gümüş hake, mavi dize, ringa balığı, gadidler, scombrids ve lankfish gibi balıkları tercih ederler. Omurgasız hayvanlar arasında kalamar ve ahtapotları avlıyorlar.

Kılıçbalığının Biyolojik Yapıları

50 mil hızla hareket edebilirler, bu da onları okyanustaki ilk on hızlı balıktan biri yapar.

Beslenirken, balıkları gövdesinden ayırmak için uzun gagasını kullanır. Daha sonra hepsini yutar. Kılıç, suda yüzmesini de kolaylaştırır.

Kılıç balığını avlamak isteyen az sayıdaki predatörlerden biri olan katil balinalar ve köpek balıklarından korunmak için uzun burnunu kullanır.

Vücut çoğunlukla beyaz kas liflerinden oluşur. Bu, uzun mesafelerde yüzmek yerine, akımın onu her yere taşımasını sağlar.

Mümkün oldukça göç etmeyi sever, kışları soğuk sudan sıcak suya göçer. Bununla birlikte, yazları yumurta bırakmak için daha soğuk bölgelere göç edebilir.

Onlar güçlü ve agresif savaşçılardır. Kılıçbalığı, beynine kan akışını arttıran ve onları ısıtmak için ‘brain heater’ adı verilen ilginç bir uyarlamaya sahiptir. Bu, soğuk suda daha iyi görmelerini de sağlar; 25.000 balık türü arasında sadece 22’sinde olan bir yetenek!

Sudan çıkıp sıçrama alışkanlığı ile vücudundan lampreys gibi parazit balıkları uzaklaştırdığı düşünülmektedir.

Kılıçbalığının Çiftleşmesi-Üremesi

Kılıçbalığı, 5 ila 6 yaşlarında cinsel yolla aktifleşir. Dişi yumurtalarını suyun içine atar ve erkek tarafından sperm salgısı ile döllenir. Dişiler içinde 1 ila 29 milyon yumurta taşıyabilirler. Büyük dişiler küçüklerden daha fazla yumurta taşırlar. Çocuk kılıç balığı, besin sıkıntısı çekilen zamanlarda yetişkin kılıç balığı da dahil olmak üzere çeşitli sucul hayvanlar tarafından avlanır. Bir kılıç balığı yaklaşık 15 yıl yaşayabilir, ancak ortalama ömrü yaklaşık 9 ila 10 yıldır.

Kılıçbalığı Avcılığı, Balıkçılığı