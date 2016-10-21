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Yaşam

Kazlar Nasıl Hayvanlardır? Kazlar Hakkında Bilgi

Written by bayramaktas 4 Comments

Geniş bahçeli evlere sahip insanların beslemeyi düşündükleri kazlar nasıl hayvanlardır? Kazlar hakkında geniş bilgi almak isteyenler için hazırladığımız yazımızı okumaya devam edelim.

Kaz, bilimsel adı anserini ve anatidae (ördekgiller) familyasından olan iri, beyaz veya boz tüylü, ayakları perdeli, gagası yassı bir kuş türüdür. Erkek ve dişi kazların büyüklükleri birbirine yakındır. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesinde ve özellikle de Kars bölgesi civarında yetiştirilmektedir. Özellikle Kars kazları meşhurdur. Meşhur olduğu kadar da değerlidir. Hatta o kadar değerlidir ki misafire kaz ikram etmek ona değer verildiği anlamına gelir. Kaz tüketiminin; but kısmını evin babası, göğüs kısmını misafir, çocuklar boyun, kanat ve diğer kısımlarını gibi bir paylaşımı vardır. Kars yöresi yanında son zamanlar da Afyon’da, arazinin geniş olması hasebiyle Trakya’da da yetiştirilmeye başlanmıştır. Çok iyi yüzücü olmadıkları halde perdeli ayaklarıyla suda çok rahat yüzebilirler. Kuğulardan küçük ördeklerden büyüktür. 

Kazların  İlginç Yönleri

Yabancı Otları Ayırt Ederler: Otlarla da böcekler ve soluncanlarla da beslenirler. Otlatılma özellikleri onları diğer kanatlı çiftlik hayvanlarından ayırır. En şaşırtıcı bir yönleri de ot tüketirken yabancı otları diğer otlardan ayırarak yemeleridir. Bundan dolayı tarımda yabancı otlarla mücadelede kullanılırlar. Kazlara bol su verilmeli ve gölgelik sağlanmalıdır. Yemeği çok severler. Bütün gün hiç durmadan yeme kapasiteleri vardır. Bundan dolayı obur kanatlılardır da diyebiliriz. 

Kazların Etleri Lezzetli midir? Kazlar kısıtlı bölgede yetiştirildiğinden değerli hayvanlardır. Kazlar karı çok severler. Karın üstünde tek ayak üzerinde durabilirler. Kazların karı görmeleri lezzetlerini arttıran ilginç bir etkendir. Çeşitli yemekleri de yapılır. Ayrıca etinin besin değeri yüksektir. Düşük yağ ve kolesterol içeriği bakımından zengin olduğundan kaz eti lezzetli olduğu kadar da sağlıklıdır. Diğer tavuk, ördek yanında en pahalı kanatlıdır. Bir kaz 100 tl’ye civciviyse 25 tl’ye satılmaktadır. Kolay kolay hastalanmazlar. Tavukların hasta olduğu gibi kazlar hasta olmazlar. Hastalığa sebep olacak koşullara karşı dayanıklı hayvanlardır. Tavuklarda ölüm oranları %5-10 civarındayken kazlarda bu oran %1-7 civarındadır. Bu yüzdelikler dayanıklıklarından ileri gelmektedir. 

Kazlar Tehlikeden Korur mu?

İlginizi çekecek diğer özellikleriyse kazlar adeta bir bekçi köpeği gibi herhangi bir tehlike karşısında tepki gösterirler, gürültü yaparlar. Düşmanı kovduklarında bu sefer de sevinçten bağırmaya başlayabilirler.

Kaz Irkları: Kazların ırkları vardır. En  bereketlisi en ağır geleni ve bol yumurtlayanları Almanya kökenli olan Emdem ırkı ve Çin kazlarıdır. Aynı yemle yerli ırklar 3 kiloya kadar çıkabiliyorken Emdem ırkı 7-8 kiloya kadar çıkabiliyor. Keza yumurtalama oranları da bu bağlamda farklıdır. Şubat-Mart aylarında yumurtlarlar. Yerliler 15’e kadar yumurtlarken, Emdem ırkı Mayıs’a kadar yumurtlayıp 40’a kadar,  Çin kazlarıysa 70-80’e kadar yumurta verirler. 

Kazların Kuluçkaya Yatmaları: 37.9 derece ısıya ayarlı kuluçka makinesinde 3 gün bırakılırlar. Kuluçka makinesinin bulunduğu alan tam 20 derece olmalıdır. Yumurtalar çıkarıldıktan ilk bir hafta içindeki zarının büzüşmemesi için nemlendirilmek üzere üzerlerine spreyle su  sıkılır. Bu süreç dört hafta devam eder. Kars yöresinde yetişenlerse yumurtanın üzerinde sürekli oturmazlar 3-4 günde bir kalkarak iç zarlarının büzüşmemesi için yemlenirken ağızlarına aldıkları suyla yumurtalarını ıslatarak nemlendirmiş olurlar. (İnsanı duygulandıran takdire şayan bu içgüdüyü onlara kim öğretiyor?) Kuluçkadan sonra yavrulara en az bir hafta inek sütü verilmeli. Sonrasında yemleme usulü devam edilir. Fabrika atığı turşu salatalık, baklava atıkları da yine serpilmelerine yakın verilebilecek ürünlerdir.

Kaz Yağı Değerli midir: Kaz yağı çok değerli olup  iltihaplı romatizma, astım, bronşit, koah hastalığına iyi gelmektedir. Ortalama 250 ila 400 gr iç yağı çıkmaktadır. 

Kazlarda Sürü Psikolojisi Var mı?: Kazlar tıpkı meralarda koyunların yetiştirildiği gibi yetiştirilirler. Sürü psikolojisine sahiptirler. Biri uçurumdan atlasın hepsi arkasından gider, biri ahıra girsin hepsi girer. Bundan dolayı tıpkı koyun çobanlığı gibi kaz çobanlığı da yapılır.

Ülkemizdeki Kaz Alım Satımı Nasıldır?

Türkiye’de kaz eti dünyada bilindiği kadar popüler değildir. Bu konuda destekleyecek entegre tesisleri yoktur. Aileler kendi imkanlarıyla bu işi yürütmektedir. Ciğerdi de tüyü de çok kıymetli olup yine yurt dışından temin edilmektedir. Kaz ırkının ıslahına gidilmediğinden ve konuyla ilgili halk tarafından talep olmadığından devlet desteği yoktur. Bundan dolayı kaz yetiştiriciliği sektör olamamış, hobilikte kalmıştır. Ülkemizde tanıtımı yapılmadığından insanlarımızın kaz etinin değerinden haberi yoktur. Ama daimi tüketicileri de vardır. Özellikle kaz etinin lezzetinin farkında olan kişiler en azından yılda bir sefer kaz yemek hususunda bilinçlidirler. Bütün bunlardan dolayı bu işin satıcılığını yapanlar zaman zaman yok satmaktadırlar. 

Kazlar Nasıl Çiftleşir?

Kazlar 3 yıl içerisinde cinsel olarak olgunluğa ulaşırlar. Kazların kimi tek eşli yaşamayı isterken kimisi 3-4 kaz ile birlikte olmak isteyebilir. Kaz eşleştirmek istiyorsanız kazınızın tek eşli olup olmama isteğini takip etmelisiniz. Genel olarak 1 erkek kaz için 3-4 dişi kaz biçiminde üretim düşünülebilir. Kazların karada çiftleşmesi mümkündür. Kazlar bilindiği üzere su kuşu sınıfındadırlar fakat hepsinin üremeleri için suya ihtiyaçları bulunmaktadır denemez. Kazlar her sene bir aile üretimi tercih edebilirler. Kazın eşi ölürse uzun senelerce yalnız başına kalmayı seçebilir.

Kazlar Ne Zaman Yumurtlar?

Kazların yumurtlamaya başladıkları ay Ocak veya Şubat olmakla birlikte bu aylarda yumurtlayanlarının bakımı ve beslenmesine özen gösterildiği takdirde yumurtlama dönemleri Hazirana hatta Temmuza kadar sürebilmektedir. Kazların kümesi gün içerisinde yaklaşık 15 saat aydınlatılırsa daha erken yumurtlamaya başlar.

Kazlar Nasıl Beslenir?

Kazlar oldukça oburlardır. Açık alanlardaki yabani olan veya olmayan otları da yerler, küçük omurgalıları ve böcekleri de yerler. Otlanmak için kümeslerinden 3-4 km uzağa dahi gidebilirler. Arpa, buğday, mısır vb. tahılların yanında kendi yediklerinizin artıklarını da kazlara vererek beslenmelerini sağlayabilirsiniz. Yavru kazlara ilk hafta mısır unu ve civciv besinleri verilebilir.

Yabani Kazlar Uçar mı?

Kazlar ördekler kadar iyi yüzebildikleri gibi aynı zamanda V şeklinde uçarlar. (V şeklinde uçtuklarında her kuş kendi arkasındaki kuşa hava akımı oluşturmuş olur) Yaban kazları 7800 metreye kadar çıkabilmektedir. Kuş akciğerindeki tek yönlü hava hareketi akciğerde bulunan hava kesecikleriyle sağlanmaktadır.

Peki evcil kazlar uçar mı? Yaban kazlar kadar yükselemese de evcil kazlar yükselip havalanarak 200-300 metre kadar yer değiştirebilirler.

4 comments:

  1. Selam
    Ben hergün koşuya gidiyorum ve iki tane yaban kazı arkadaşım var. Birisi bacağından sakat onun için uzağa gidemiyor hep aynı yerdeler. Ekmek veriyorum hergün, zararı varmı dır axaba ekmeğin ? Ve evden götürebilirim onlara yemek için ne severler acaba ? Yardımcı olursunuz sevinirim, teşekkür ederim:)

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    1. Ekmek yiyorlar ama sürekli ekmek ile besleme; angel wing hastalığına yakalanma sebebi olduğu için tavsiye edilmiyor. Kazların beslenmeleri ile ilgili net bir bilgi için veteriner hekimle konuşmanız yararınıza olacaktır. Genelde açık alanlardaki otlar dışında buğday, arpa, mısır gibi tahıllarla ve yemek artıkları ile beslenebilirler.

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  2. Teşekkür ediyorum cevabınız için
    Ekmek veriyorum derken, hergün iki dilim yanımda giderken götürüyorum veriyorum. O kadarcık ekmektemi zarar verir 🙁

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