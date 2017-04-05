Kanada Nasıl Bir Ülke? Kanada’nın Doğal, Kültürel ve Tarihi Değerleri

Kanada ülkesinin coğrafi yapısı, iklimi, ekonomisi hakkında bilgiler verecek, gezilip görülmesi gereken yerler ile turist olarak gitmek isteyenlere fikirler sunacağız.

Kuzey Amerika Ülkesi Kanada…

Kanada Kuzey Amerika’nın en kuzeyinde 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan ülkelerden biridir. 1867 yılında Konfederasyon Yasası ile kurulmuştur. Yüzölçümü Kuzey Amerika’nın yarısını kaplar. Kıta büyüklüğü alan ölçülerine göre Rusya’dan sonra dünyanın ikinci büyük ülkesidir. Kanada’nın doğusunda Atlas Okyanusu, batısında Pasifik Okyanusu, kuzeyinde Alaska ve Kuzey Buz Denizi, güneyinde ABD bulunur. Kanada Atlas Okyanusundan Pasifik Okyanusuna 5 bin kilometre, Amerika sınırından kuzeye 4 bin 480 kilometre olarak çevrilir. Başkenti Ottowa olan Kanada, Fransız ve İngiliz kolonilerinden oluşur. Kanada ‘La Francophonie’ ve ‘İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı kalmıştır. Ülke ekonomisi doğal kaynaklarına dayalı olarak faaliyet gösterir. Fiziki yapı olarak Laurentian Yaylası adı verilen Kanada Kalkanı adı verilen bölgeden gelir. Bu bölge 5 milyon kilometrekareyi kaplayan sert kaya ve taş kitlelerinden oluşur. Bölge Hudson Körfezi’nin Labrador kıyılarından başlar. Superior Gölü ve St.Lawrance Irmağı boyunca uzantı gösterir. Kanada’nın iklimi bölgeleri arasında çeşitli farklılıklar gösterir. Kuzey bölgelerinde kış mevsimi soğuk ve uzun geçer. Güney kısımlarında daha yumuşak iklim görülür. Ülkenin yaz aylarında ortalama sıcaklığı 18 derecedir. Kutup bölgesinde bulunan bölgelerde kış mevsimi sıcaklığı -37 dereceye kadar yükselmektedir. Yazın bu ısı +7 derecelere kadar çıkar.

Ekonomisi İlerlemiş Ülkelerden Biri

Kanada 28 milyon nüfusa sahip ülkelerden biri. Yoğunluk doğu kısımda bulunan deniz kenarındaki eyaletlerdendir. Kuzey kısımlarda nüfus daha düşüktür. Halkın dörtte üçünden fazlası şehirlerde yaşar. Nüfusun çoğunluğunu Britanya asıllı Kanadalılar, İskoç kökenliler, Fransız asıllı Kanadalılar ve Avrupa’dan göç edenler oluşturur. Ülkeye gelen Macarlar, İtalyanlar, Almanlar, Eskimo ve Kızılderili halk toplam nüfusun yüzde 1’ini kapsamaktadır. Kanada halkı Fransızca ve İngilizce olmak üzere iki dil konuşur. Kanada oldukça zengin toprağa sahip bir ülkedir. Yüz ölçümü çok büyük olduğundan bu toprakların yayılma alanları da geniştir. Ülkede pek çok maden yatağı bulunur. Deniz ürünleri ve balıkçılıkta dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alır. Kanada yüzde 8’lik oranla tarım toprağına sahip elverişli olduğundan başlı başına bir tarım ülkesi olmuştur. Ülke genelinde tütün, şeker kamışı, sebze ve meyveye kadar her şey yetiştirilir. Dünya standartlarına göre en çok buğday yetiştiren ülkelerin başında gelir. Buğday ihracatıyla ABD’den sonra ikinci sırayı alır. En çok elma yetiştiriciliği ile bilinir. Otlakların çoğu nedeniyle hayvancılık önemli kaynaklarından biri olarak öne çıkar. Ülkede en çok sığır yetiştiriciliği yapılır. Küçükbaş hayvancılık üretimi düşük seviyelerdedir. Kanada kürk imalatı yapan ülkelerin başında gelmekte olup vizon, su samuru ve tilki yetiştiriciliği alanında ileri düzeyde bulunur. Ülkenin yüzde 50’sini kaplayan ormanlarıyla ormancılık sanayi önem kazanan bir sektör oluşturmaktadır. Ürettiği orman ürünlerini dünya ülkelerine ihracatta bulunur. Kereste kaynağı çok kuvvetli olduğundan ülkede kâğıt sanayi üst düzeylerdedir. Aynı doğrultuda kâğıt hamuru üretiminde bulunur.

Deniz Ürünleriyle Başı Çekiyor

Kanada’nın etrafı sularla kaplı olduğundan balıkçılık gelişen ve büyüyen sektörlerin başında gelir. Balık ve deniz ürünleri ihracatında Norveç ve Japonya’dan sonra üçüncü sırada yer alır. Ülkede sardalya, som balığı, ringa vb. balıklar avlanır. Kanada ticaret hacmi açısından dünyada beşincidir. Kanada’da ulaşım 130 bin km. uzunlukta demiryolu, 280 bin km. uzunlukta karayolu ulaşımına sahiptir. Demiryollarının bir kısmı devlete ait diğer kısmı özel sektör tarafından işletilir. Havayolu ulaşımında ülkede tarifeli sefer yapan 60 firma bulunur. Kanada’da gezilip görülecek yerler arasında Niagara Şelalesi, Ottowa, Montreal, Toronto vb. dünyaca ünlü yerleşimler bulunmaktadır. Kayak ve snowboard kış sporlarının yapıldığı merkezler dışarıdan gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılanır. Bu merkezler kayak bölgesi olan Coastal Dağları ve Fraser Vadisi arasında bulunur. Buralar kayak turizmi için bölgenin en önemli yerleridir. Şelaleler bölgesi doğal güzellikleriyle gelenleri adeta büyüleyici bir atmosfere sokar.

Jazz Festivaliyle Ünlü Şehir Montreal

Toronto şehri alışveriş imkânları açısından en ideal şehirlerden biridir. Aynı zamanda gezilip görülmesi de tavsiye ediliyor. Montreal Jazz müziğinin tavan yaptığı şehirlerden biri olma özelliği taşır. Montreal’de her yıl düzenli olarak Jazz Festivali yapılır. Keyifli ve eğlenceli etkinlikler oluşturuluyor. Kanada mutfağı daha ziyade av etlerinden yapılan menülere ve balığa dayalı yemekleriyle ünlüdür. Denize yakın bölgelerde haşlanmış ıstakoz ve ızgara ıstakoz yaygınlık kazanmıştır. Ülkenin mutlaka tadılması gereken lezzetleri arasında turna ve göl balığı bulunuyor.