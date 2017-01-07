Kadınları Anlamak İstiyorum Bunun İçin Ne Yapmalı?

Biz kadınlar, bazı ufak problemleri olduğundan fazla büyütebiliyoruz. Ama kimse bize bunu neden yaptığımızı sormuyor. Her zaman çok konuşan, dırdırcı, problem çıkaran taraf gibi gözüken kadınlarla empati kurup, onları anlamaya çalıştınız mı? Hiçbir kadın durduk yere problem yaratmaz, aksine her yapıcı olmaya ve sizi anlamaya çalışır. Peki siz onları ne kadar anlıyor, kadınları ne kadar tanıyorsunuz? Kadınları anlamak için ne yapmalı?

Kadınlara Saygı Göster

Kadınları anlamanın yollarından biri empati yapmaktır. Yapacağınız şey bir nevi empati kurmak aslında, kendinizi onun yerine koyun ve olaya bir de onun tarafından bakın. Milyonlarca kadını mutlu etmenin en birinci yolu saygıdan geçiyor. Kadınlara karşı saygılı olun. Siz de bir annenin evladısınız sonuçta. Karşınızdaki insan da bir kadın. Ona gösterdiğiniz tutumlarda canavarlaşmayın, sarf ettiğiniz kötü kelimeleri veya sözleri bırakın. Kendinizin de bir kadın tarafından dünyaya getirildiğini unutmayıp ona göre tutumlar sergileyin.

Kadınları Tanımak

Biz kadınlar, siz erkekler gibi güçlü karakterlere sahip değiliz. Bu toplumumuz tarafından da bilinen ve çeşitli örneklerle günümüzde yaşadığımız bir durum. Kadınlar oldukça kırılgan yapıları olan hassas varlıklardır. Örneğin size yönelttiği bir soruya yönelik “hallederiz” cevabını vermeniz onu asla ama asla tatmin etmeyecektir. “Hallederiz” kelimesinde kadının algıları; “nasıl halledeceğiz, ne yapacağız, eğer böyle yaparsak durum nasıl olur, sonuç nasıl gelişir” şeklindedir. O an ki duruma yönelik asla düşünmezler, her olay ve durumda mutlaka sonuçlarını ve sonunu düşünürler.

Kadınlar Gibi Düşünmek

Siz çoğu şeyi bizler kadar teferruatlı düşünmediğiniz için kadınları anlamıyorsunuz aslında. Kadınlar hayatın zorluklarına karşı her zaman mücadeleci olmayı severler. Asla pes etmezler, ne istediklerini daima bilirler ve elde etmek için çaba sarf ederler. Hayatın zorlukları demişken; bir kadın en sevdiği ayakkabı ayaklarını vuruyor diye giymekten vazgeçmez eğer gerçekten o ayakkabıya kombini yakıştırdıysa ve giymek istiyorsa arkasına peçede koyar yine de giyer. Ayaklarının acısı o ayakkabıyı giymesine engel değildir yani. Bu örnekten de anlayabileceğiniz gibi, kadınlara ne kadar acı çektirirseniz çektirin, asla ama asla vazgeçmesine neden olmaz, aksine zorluklarla mücadele etmesine sebebiyet verirsiniz.

Düşünsenize… Böyle mücadeleci, zorluklara karşı göğüs germeye hazır biz kadınları mutlu etmek ne kadar zor olabilir ki? Kadınları anlamak istiyorum diyen erkekler… Biz sizlerden bizi mutlu etmeniz için pahalı hediyeler veya gösterişli bir restoranda romantik bir akşam yemeği istemiyoruz. Biz sadece anlaşılmak, değer görmek, saygısızlıklara maruz kalmak istemiyoruz. Hayatı kadınlara zehir eden, huzur bozan sınıfına girmek yerine neden huzur veren sınıfına girmiyorsunuz ki? Bunu yapmak çok da zor değil aslında. Siz siz olun huzur bozan adam değil, huzur veren adam olun. Ve bir günlüğüne bile olsa kadın gibi düşünüp hayatınızdaki kadınlara ona göre tutumlar sergileyin.

Bireysel ilişkilerimizde de, ikili ilişkilerimizde de yaptığımız en büyük hatalardan birisidir empati kuramamak. Özellikle de karşımızdaki insan değer verdiğimiz biriyse; gerek ikili ilişkilerimiz gerekse arkadaşlık ilişkilerimizde kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyup durum değerlendirmesini ona göre yapmak ne kadar da önemlidir aslında…