Jazz Müziğinin En İyileri, Büyük Usta Sanatçıları Kimlerdir?

Müzik tarihinde Jazz’ın büyük önemi olduğunu hemen hemen herkes bilir. Jazz’a gönül veren vermeyen bu müzik akımlarındaki şarkıları dinlerken farkında olmadan pek çok jazz şarkıcısıyla bu şarkıları terennümde bulunur. Bu şarkıları icra edenler, sanatlaşmış hale getiren büyük jazz ustaları kimler? Bu iisimler jazz alanındaki beceri ve başarılarıyla özgünleşen müzikleri ortaya koyarak önemli projelere imza atan duayenlerden oluşur. İcra ettikleri değişik jazz akımlarıyla hayal gücünü arttıran Jazz’ın gelmiş geçmiş en büyük ustaları.

Jazz’ın Gelmiş Geçmiş En Büyük Ustaları

Charles Mingus

Yaptığı müziklerle ritmi en ön plana çıkaran ünlü müzisyen Charles Mingus çocukluk yıllarında dinlediği değişik müziklerle yeni bir akımın gelişmesine yol açtı. Etkilendiği jazz müziğinden kendine özgü modeller çıkaran ve içten gelen ritmlerle yeni bir müzik akımını yaratan sanatçı oldu. Mingus müzik yaşamına trombon çalarak başladı, daha sonra uzun yıllar Çello eğitimi görerek bass üzerinde ihtisas yaptı. Dünyada fırtınalar estiren “Epitaph” isimli parçasıyla müzik tahtına oturan Mingus öldükten sonra keşfedilen “en büyük sanatçı” olarak tarihe geçti.

Duke Ellington

Jazz’ın en iyi piyanisti. Büyük jazz orkestralarının tek şefi ve jazz’a gönül veren adam.. 20.yüzyılın en büyük figürlerinden. Yaptığı müzikleri hep basit modellerle tanımlar. Jazz kendi anlayışına göre dar bir çerçevedir. Yaptıklarıyla yetinmez. Ellington yarattığı eserlerinde bunları basit sınırlamalar getiren diğer müzisyenlerin elinden kayıp giden bir müzik adamı olarak görülür.

Miles Davis

Kelimeler onu tarif etmekle yetmiyor. Miles Davis, jazz’ın gelmiş geçmiş en büyük trompet ustalarından.. Baba yadigârı trompetiyle müziğe merhaba dedi. Deyiş o deyiş ki trompetini elinden hiç bırakmadı. Müzik yaptığı anlarda kullandığı ağızlıktan çıkan ritimlerle kendi sesini yakalamaya yardımcı oldu. 70’li yılların en büyük müzik akımı olan Rock müziğinin jazz’a dönüştürülmesinde önemli projelere imza attı. Yarattığı projelerin içinde ana enstrümanı olan trompeti basgitar, amfi, elektrogitar, amfiye bağlayarak kullandı. Çıkardığı “Bitches Brew” adlı albümüyle 400 binden fazla sattı. Bu proje jazz tarihine “en çok satan albüm” olarak geçti.

Coleman Hawkins

Hawkins jazz tarihinin en büyük saksofoncusu olarak isim yapan bir müzisyen. Aynı zamanda tenor saksafonun babası olarak bilindi. Coleman Hawkins, “Bean” ve “Hawk” adlarıyla anıldı. Jazz müziğinin bütün aşamalarını başarılarla geçiren saksafon ustası icra ettiği çalışmalarında oldukça önemsenen örnekler verdi. Hawkins’in yarattığı ekolde ona destek olan kişiler Ben Webster ve Don Byas gibi isimler oldu. Müzisyen yaşamı boyunca hatta ölünceye kadar saksafon çalarak albümler yaptı.

Art Blakey

Müziğe piyano çalarak başladı. Jazz tarihinin en iyi müzisyeni ve jazz lideri olarak ün yaptı. Üstün müzik yeteneğiyle davul bagetlerini iyi kullandı. Davulu en ön plana çıkardı. Blakey büyük kitleler tarafından beğenildi. Uzun yıllar yaptığı müziklerle hayranlarının vazgeçilmezi oldu. Blakey kurmuş olduğu “Jazz Messengers” grubuyla daha güçlü bir müzisyen olmayı başardı. Davulda tutturduğu devinimli vuruş tekniğini çok iyi kullanan Art Blakey, zillere hakkını veren müzisyen olarak bilinir. Blakey müzik yaşamı boyunca genç kuşağın kendi yeteneklerini bulmalarına olanak tanıdı. Onların yetişmelerinde kendilerine sonsuz destekler sağladı.

Ella Fitzgerald

Ella Fitzgerald jazz tarihinde 57 yıllık geçmişiyle tam 13 ”Grammy Ödülü” almış müzisyenlerden biri. Bu sektöre hizmet eden her müzik adamıyla çalışmalar yaptı. Çocukluk yıllarını zor geçiren sanatçı, kariyer yaptığı yıllarda etkilendiği Be-Bop türündeki çalışmalara imza attı ve adını tüm dünyaya duyurdu. İcra ettiği vokal tarzını bu akımdan etkilenerek değiştirdi. Müzik adamı Dizzy Gillespie ile uzun yıllar müzik çalışmalarında bulundu.

Wes Montgomery

Müziğe gençlik yıllarında bir taksi şoförü olarak başladı. Uzun yıllar sonra dünyanın en iyi jazz gitaristlerinden biri oldu. Gitarı ağzı yamuk bir durumda çalan Montgomery jazz otoriteleri tarafından efsane olarak kabul edildi. Wes Montgomery’nin en büyük özelliklerinden biri standart jazz’ı popüler jazz dinleyicileriyle bir araya getirmesidir.

Louis Armstrong

Müzik yaşamı New Jersey’de geçen Louis Armstrong trompette olan kabiliyetini tüm kitlelerle paylaştı. Armstrong’un doğaçlamalarını yenilikçi, detayları, cesur ve melodik olarak yorumladı. Armstrong’un çalış ritimleri daima neşeli olarak akıp gider. Bu tarzını bütün çalışmalarında gösterdi ve ihmal etmedi. Trompetindeki ses tonu ve bu kapasiteyi arttıran sanatçı tekniğindeki üstün performans sayesinde onu diğer jazz sanatçılardan farklı kıldı. Müzik kariyeri boyunca dönemin en ünlü enstrümantalistleri ve vokalistleri ile sahne çalışmalarında bulundu. Besteler yaptı, trompet çaldı ve şarkı söyledi. Armstrong kaliteli jazzın öncülerinden biri.

Dizzy Gillespie

ABD’li jazz trompetçisi.. Besteci ve vokalistidir. Gillespie modern jazz’ın gelişimine önemli katkılarda bulundu. Trompete verdiği önemle virtüözlük derecesine ulaşan müzisyen müziklerinde armonik yapılar kullanarak kendi tekniğini yarattı. Bu akım birçok jazz ve blues sanatçılarına önderlikte bulundu ve ilham kaynağı oldu. Yarattığı yeni akımla trompette yeni tonları beğendiği için yarattığı tarzla devam etmiş ve kendinden sonra gelen trompetçiler üzerinde etkili olmuştur.

Billie Holiday

Takma adı “Lady Day” olan Billie Holiday gezgin müzisyen bir babanın kızıdır. Çocukluğu ve gençlik yılları yoksulluk içinde geçti. Müzik yaşamına 18 yaşında gece kulüplerinde şarkı söyleyerek başladı. Holiday Blues’u kendine yaşam tarzı edindi. Kısa süre içinde başarı elde etti ve diğer blues şarkıcılarına önderlikte bulundu. Holiday’in en ünlü şarkısı olan “Summertime” dünya çapında tanındı. Müzik listelerine girdi ve uzun zaman listede kaldı. 44 yaşında geçirdiği siroz hastalığı nedeniyle hayata gözlerini yumdu.