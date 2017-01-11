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Yaşam

İşyeri Makyajı Nasıl Olmalıdır? Makyaj Teknikleri Nelerdir?

Written by bayramaktas Leave a comment

İşyerinde yapacağınız makyajın tarzı elbette çalıştığınız yere göre değişir. Ofis ortamında ya da devlet kurumunda çalıştığınızı varsayarsak, makyajınızın doğal, abartısız olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Kıyafetiniz büyük ihtimalle resmi bir kıyafet, örneğin tayyor ya da kumaş pantolon, etek, gömlek, elbise ve benzeri şeyler olacaktır. Buna uygun çok abartılı olmayan fakat çok spor da kalmayan bir işyeri makyajı nasıl olmalı, gelin bir deneme yapalım…

Her tür makyajda olduğu gibi öncelikle concealer ile gözaltı morluklarınızı kapatabilirsiniz. Bunun için herhangi bir gözaltı kapatıcısı kullanabilirsiniz. Böylece aynı zamanda güneş koruması da edinmiş olursunuz. Sıra fondötende. Ten renginizin yaklaşık 1 ton koyusu olan fondötenle yüzünüzdeki kusurları kapatın. Yüzünüzde görünümüyle sizi rahatsız eden bir kusur yoksa doğrudan pudra sürün. Bu arada, fondöten uyguladıysanız mutlaka pudra kullanmalısınız. Çünkü pudra, fondötenin yarattığı parlak görüntüyü matlaştırır ve makyaja kalıcılık sağlar.

Yüzünüzde pürüzsüz görünümü sağladık, sıra geldi göz makyajınıza: Her zaman, gözünüze derinlik katan baz uygulamasından başlayın. Baz uygulamasını bakır rengiyle yapabilirsiniz. Gözünüzün daha kararlı ve keskin hatlara sahip olmasını istiyorsanız, göz çukurunuza koyu renk bir farla kalın bir çizgi çekin. Şimdi göz makyajınızın öne çıkan kısmına geldik. Göz farı olarak, kıyafetinizle uyumlu bir renk seçin. Kıyafetinizle far aynı renk olabilir fakat kesinlikle aynı ton olmasın. Örneğin kıyafetiniz koyu maviyse, açık mavi far kullanabilirsiniz. Ya da tamamen farklı renkler de seçebilirsiniz. Mesela yeşil kıyafet için turuncu far da gayet uygun olacaktır.

Eyeliner iş makyajı için abartılı kalabilir, onun yerine kalem kullanın. Yine farınızla aynı renkte fakat biraz daha koyu tonda ya da farınızdan tamamen farklı renkte fakat mutlaka koyu tonda bir renk tercih edin. Alt ve üst göz kapaklarınızda, kirpik diplerinize ince bir çizgi olarak uygulayın. Daha sonra maskaraya geçebilirsiniz. Maskarayı sadece kirpiklerinizi belirginleştirmek için kullanın, çok fazla şekil verici ya da öne çıkartıcı maskaraları tercih etmeyin.

Daha sonra yüzünüze günlük makyajınızda her zaman uyguladığınız hafif bir allık kullanın. Dudaklarınız içinse doğal renkli bir ruj ya da parlatıcı kullanabilirsiniz. Örneğin, şık ve güzel bir dudak parlatıcısının renginin uygunluğunun yanında hem kullanımı kolaydır, hem de işe gidip gelirken güneşten korunmanızı da sağlayacaktır.

İşyeri makyaj tekniklerinin neler olduğu konusunda bilgi verdiğimiz yazımızda hızlı makyaj önerileri de verelim. İşyerinizde hızlıca makyaj tazelemeniz gerektiğinde ise şeffaf bir pudra uygulayın. Üzerine hafif miktarda allık kullanın. Dudaklara ruj sürmek dikkat gerektiren bir iştir, aceleye gelmez. Bu nedenle parlatıcı kullanmanızı öneririz. Fakat mutlaka ruj sürmek isterseniz, bir kat sürün ve kağıt peçeteyi dudaklarınızın arasına alıp dudaklarınızla bastırarak birazının kağıda çıkmasını sağlayın. Sonra bir kat daha ruj sürün. Böylece rujunuz daha kalıcı olacaktır ve daha kusursuz bir görünüm kazanacaktır.

İşte bu kadar, işyerinde bu adımları bir tarz olarak belirleyip, kıyafetinize göre renkleri değiştirirseniz, her sabah nasıl makyaj yapsam derdinden de kurtulmuş olursunuz!

Güzel Görünmek İçin Cilt Bakımı Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 

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