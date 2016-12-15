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Yaşam

İnsan İçin Ailenin Önemi Nedir, Aile Neden Önemlidir, Niçin Toplumun Temelidir?

Written by bayramaktas Leave a comment

Hayatta sahibi olduğunuz sorumluluklarınızı yoğun hissettiğiniz bazı anlar vardır. Aile bu anlarda ilk aklımıza gelen kavramlardan. Peki aile neden önemlidir? Aile niçin toplumun temelidir? Ailenin önemi yalnızca sevgi, destek ve aidiyet duygusundan mı kaynaklanmaktadır?

Günümüzde aile belki de çoğu zaman formalite icabı konuşmaların yapıldığı, para alma ya da sağlama mercii olarak görülen ve uyku için içine girilen evdeki bireylerin toplamı gibi görülebilir. Birçok genç aile denilen gereksiz (!) bir şey olmadan her şeyin daha iyi olacağını, ailenin bir yük olduğunu düşünebilir. Her ilişki kendi içinde farklı bir öneme sahiptir. Bazıları için arkadaşlar hayatın daha önemli bir yerini tutar. Arkadaşlar ailenin yerini alamaz, insanı koşulsuz seven tek kurum ailesidir.

Hayatımızda Aile Neden Önemlidir?

Ailenin önemini saymaya kalkmak; pi sayısının virgülden sonraki son rakamını bulmaya çalışıyor olmak gibi bir yokluğa itebilir bizi. Burada en önemli olanlarını işleyeceğiz. 

Güvenlik İhtiyaçları

Her insanda korkularına karşı kendini güvende hissetme duygusu mevcuttur. Aile, bir güvenlik birimi sağlar. Aile üyelerinin ayrı ayrı güçleri, bize güvenli olma hissini verir. Aileniz olduğu takdirde bir şeye karşı tek başınıza savaşmak durumunda kalmazsınız. Bu durum yol almanıza, ilerlemenize yardımcı olur. Bu güvenlik; ahlak, mülkiyet ve istihdam güvenliği gibi geniş bir alanı kapsar.

Psikolojik İhtiyaçlar

Bir insanın temel ihtiyaçlarının yanında zihinsel ve fiziksel refahı için de gerekli olan şeylerin yerine getirilmesi konusunda aile çok önemlidir. Bir insan talep etmese dahi ailesi ona; sevgi, takdir, aidiyet duygusu gibi belirli ruhsal ihtiyaçlarını sağlar. Aile zaman zaman güvenliği sağlamanın yanında toplumun ahlak ve ilkelerini de öğretir. Bir bakıma insanın dış dünyada nasıl hayatta kalacağını öğretir denebilir. Yaşamak için nedenler verir, sevgi ile hayata bağlar, kendini değerli hissetmeni sağlar.

Sorumluluk Paylaşımı

İnsanlar her konuda yetenekli olsa bile tüm ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamayabilirler. Çocuk yetiştirme bir ablanın tek başına altından kalkabileceği bir durum değildir. Ebeveynler bilhassa anne, bu konuda esas sorumludur. Erkek çocuğu tek başına genç yaşında kendisine veya ailesine bakabilme gücüne sahip değildir. Bu konuda ebeveynler bilhassa baba esas sorumludur. Büyük kardeşler küçük kardeşlerden kısmen sorumludur. Büyüklerine kardeşlerinin bakımları konusunda sorumlulukları vardır. Bu örnekler artırılabilir.

Eğitim ve Beceri Kazanma

Her ne kadar eğitim denildiğinde toplumumuzda akla hemen okul gelse de eğitim öncelikle ailede başlar. Bir çekirdek ailede çocuklar yaşam becerileri konusunda çok daha kapsamlı eğitimler alır. Örneğin anneler genellikle duygusal tepki becerilerini, başkaları ile nasıl düzgün ilişkilere sahip olunacağı gibi ilişki ve iletişim becerilerini öğretir. Babalar ise genel olarak çocukların dış dünya ile nasıl başa çıkacağı, evin içindeki ve etrafındaki şeylerin tamirini, spor becerilerini öğretir. 

Ailenin İşlevleri Nelerdir?

Bir toplumsal birim olarak toplumsal piramidin en dibinde yer alan aile, yerine getirmek üzere belirli fonksiyonlara sahiptir. Toplumun düzgün çalışması için bu işlevlerde başarı son derece önemlidir. Bunlar, sosyal kurumun temelini oluşturan en önemli unsurlardır. Ailenin başlıca işlevleri şunlardır:

Üreme
Çocukların sosyal, ekonomik ve psikolojik bakımı
Sorumlulukların paylaşımı ve işbölümü
Üyelerine ekonomik ve psikolojik destek
Tüm üyeler için barınak sağlanması
Sosyal olarak statü kabulü

Geleneksel ailedeki bu fonksiyonların yerine getirilmesi esas olmasına rağmen; ekonomik, teknolojik, sosyolojik değişimler ile birlikte bir ailenin işlevleri de zaman zaman önemli miktarda değişikliğe uğramıştır. Aileler artık, refah ve istikrar sağlamak amacıyla ihtiyaçları ve modern toplumların talepleri doğrultusunda fonksiyonlara hitap etmek zorundadır.

Aile ile İlgili Önemli Güzel Sözler

** Yüz adam bir çadır yapabilir ama evi yapmak için bir kadın gerekir.

** Aile medeniyetin çekirdeğidir.

** Önemli aileler patateslere benzer. Önemli parçaları yeraltındadır.

** Bütün mutlu aileler birbirine benzerler, mutsuz ailelerin ise mutsuzluğu için ayrı ayrı kusurları vardır.

** Ailenin mutluluğu hayattaki en önemli nimettir.

** Aile, geçmişimizi geleceğimize bağlayan köprünün tüm bağlantılarıdır.

** Bir adamın ailesi varsa o adam zengindir.

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