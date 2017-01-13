İnsan Gözü Kaç Megapiksel Algılar, İnsan Gözü Çözünürlüğü Ne Kadar?

Yaşama ve temel ihtiyaçlarımız için en önemli organlarımızdan birisi gözdür. Beynimizin yaratılış amacına bağlı olarak, vücudumuzu oluşturan bütün organlar ana makina gibi beyinden geçer. Göz beyne kılcal damarlarla bağlı olarak yaratılmıştır. Bütün diğer organlarımız gibi beynin verdiği dalgalar ve komutlarla hareket etmektedir. Yaratılmış en şahane canlı özelliğinden biridir gözlerimiz. Göz duyu organımızın görme ve çözünürlük kalitesi oldukça yüksektir. Herhangi bir görseli çözünürlük olarak ele alacak olursak, bir cam kadar parlak ve net olduğunu görebilir. Yani bu durumda insan gözünün kaç megapiksel olduğunu anlayabiliriz. Farklı bir deyimle görme olasılığı ve çözünürlük olasılığının yüzde 90 olduğu görülmektedir.

İnsan Gözünün Çözünürlüğü Ne Kadardır?

Günümüzde insan yapısı hala derin bir şekilde incelenmektedir. Tepeden tırnağa tüm organlarımızın farklı yollarla incelenip, organizmalarını araştıran bilim adamları ve araştırmacılar, bu yolda yüksek derecede yol kat etmişlerdir. Yine göz ile yapılan son araştırmalar insan gözü kaç megapiksel algılar konusu üzerinedir. Bir megapiksel hesabını ele alacak olursak matematiksel işlemler sonucu insan gözünün kaç megapiksel olduğunu bulabiliriz. Çeşitli deney ve araştırmalarla göz ve göz yapısı incelenerek, insan gözü çözünürlüğü derecesini bulabilir ve bulunan bu dereceyle yola çıkarak değişik yöntemlerle kaç megapiksel olduğu kanısına varabiliriz. İnsan gözü yüksek düzeyde duyu hızına sahiptir. İşi yapısı gereği bazı insanların göz refleksleri normalden daha fazladır. Gözdeki ışık algılayan hücre sayısı(piksellik) normal bir kritik değerin üzerinde olduğu süre içerisinde, görme çözünürlüğü etkilenmez. Çünkü gözümüzün algıladığı görüntüyü beyin iletir. Buna bağlı olarak tek gözümüz olmasa dahi görüntü kalitemiz azalmaz, sadece iyi görebilme hissimiz biraz kaybolur. Gözün megapiksel açıklamasına bakalım… İnsan gözünde 1000 den fazla nöron bulunur, her bir nöronun verdiği tepki 103-104 arasındadır. Dijital ortama yayacak olursak her tepki 1 bit’tir. Yani ortalama 100.000 gb oranında kapasite olduğu kesindir. Bu kapasite ise görme megapikselinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymuş olur. Bu olay bilimsel açıklamalarla da kanıtlanıp tasdik edilmiştir.

Gözün görme derecesinin megapiksel özelliği olarak belirtebilmek için, gözde bulunan reseptörleri megapiksel olarak ele alıp, bir bölümü beynin hangi derece ve seviyesinde olabildiğini test etmek gerekir. Retina yani, “dekolmanı” olarak bilinen ve göz içerisindeki ışık nöronlarının bir kısmının yıpranmış olduğu durumda bile görüntünün bir kısmını eksik görmeyiz. Bunu şu şekilde açıklayalım: Herhangi bir kameranın merceğinin bir yarısını kapatıyoruz fakat görüntüyü hala tam görüyoruz; çünkü kameranın işlemci kısmı eksik olan kısmı tamamlıyor. Göz de bu şekildedir, yani gözünüzün birini kapatsanız dahi görme kaliteniz aynıdır. Göz megapikseli bazen her insanda farklılık göstererek, bazen düşük bazen ise yüksek derecede olabilmektedir. Çözünürlük ve piksel bakımından, bir kamerayla eşdeğer olan gözümüzün, görme etkisiyle beyne yaydığı dalgalar sayesinde, beyin sinir damarlarının daim olarak çalıştığı kanıtlanmıştır. Bu dalgalar beyin tarafından algılanmadığında görme sorunları ortaya çıkmaktadır.

İnsan Gözü Kaç Megapiksel (mp) Algılar?

İnsan gözünün kaç megapiksel algıladığını bir misal vererek anlatalım. Karşımızda duran (90-90 derecelik açıda yani gözümüzün açılarında) görüntüye baktığımızı farz edelim. Şu halde göz için piksel sayıları:

90 derece * 60 arc-dakika/derece * 1/0.3 * 90 * 60 * 1/0.3 = 324,000,000 piksel yani 324 megapiksel olmaktadır.

Normal şartlar altında hep 324 mp çözünürlüğüne sahip olamamaktayız. Fakat gözlerimiz bütün detayları görmemizi sağlamak üzere belirli açılarla işlem yapar. Bu açı neredeyse doğrusal açı kadardır. (yani 180 derece) Biz daha az olarak hesaplayıp 120 derece olarak alsak dahi:

120 * 120 * 60 * 60 / (0.3 * 0.3) = 576 megapiksel bilgisine ulaşırız.