İlk Buluşmada Erkek ve Kadın Ne Giymemeli? Nasıl Olmalı?

İlk randevunuz için akıllıca giyinmek çok önemlidir. Mükemmel bir ilk izlenim yaratmak, ikinci bir tarihte buluşma şansınızı artırabilir. İlk buluşmaya bahsettiğimiz parçalardan birden fazlasını giymiş halde çıkarsanız, o halde hayallerinizdeki erkeğe / bayana güle güle demek zorunda kalırsınız.

Hızlı ipucu!

İlk randevunuzda siyah bir şey giymekten kaçının. Bunun yerine, sıcak ve mutlu bir insan izlenimi verdikleri için şeftali, mercan ve sarı gibi renkleri tercih edin.

Küçük bir giriş yaptıktan sonra bu yazımızda nelerden bahsedeceğimize değinelim. İlk buluşmada nasıl kıyafet giymeniz gerektiği konusunda bazı ipuçları bulunan makalemizde erkeklerin ve bayanların giymemesi gerekenleri anlatacağız. Önce bayanlarla başlayalım.

İlk Buluşmada Kızların Kaçınması Gereken Giysiler ve Önem Vermesi Gerekenler

İlk randevuda istenmeyen şey, yanlış bir izlenimdir. Görünen sutyen bantları, kısa etek veya çok açık elbiseler giymek; çok yanlış bir izlenim bırakır. Kıyafetlerinizde kendinizi rahat hissetmelisiniz. Sonuçta, eteğini ayarlamaya bütün akşam boyu çalışan biri iyi bir görünüm vermez.

Ağır Makyaj

Çok koyu kırmızı bir ruj veya göz farı sizi güzel göstermez. Genellikle, erkekler bir kızın doğal güzelliğini isterler. Ağır makyaj çabalarınızı başka randevularda deneyebilirsiniz.

Parlak Elbise

Allah aşkına bu bir randevu, parti değil. Kabul ediyorum, parti yapmaktan hoşlanıyorsunuz ve büyük bir parti kıyafeti koleksiyonuna sahip olabilirsiniz. Fakat ilk randevuda bunları giymek zorunda değilsiniz. Parlak ya da kırışık bir elbise veya etek giymekten kaçının. Bu bir randevu, üniversite balosu değil.

Yüksek Topuklu

Ayaklarınızı bütün gün boyunca ağrıyor hissettirecek ve rahatsız edecek yüksek topuklu ayakkabı giymeyin. Bazı güzel düz sandaletleri giydiğinizde bile şık görünebilirsiniz. Topuklarınız ne kadar harika ve şık görünseler de, giymekten kaçının, çünkü ilk randevunuzda topallamak istemezsiniz.

Spor Ayakkabısı

İlk randevuda bir maraton koşturmayı planlamıyorsanız, spor ayakkabısını da atlayın. Yüksek topuklu giymemek, çok rahat edeceğiniz ve randevu için bir takım spor ayakkabıları giyeceğiniz anlamına gelmez. Randevunuza rahat ve durumu pek takmamış bir izlenim vermek istemezsiniz.

Açık Boyun

Kesinlikle fazla cilt göstermeyin diyoruz. Kesinlikle akıllı kadınsı tarafınızı göstermelisiniz. Erkekler rahatsız edici şekilde giyinmenizi istemezler.

Çok Kokan Parfüm

İlk randevuda, her erkek ve kız güzel koku duymak istiyor. Çok fazla olmayan doğru tonda koku, sizi çekici ve romantik hissettirir. Şimdi, bu biraz zor soru, çok fazla ne kadar? Eh, bunun kesin bir cevabı yok, çoraplarına varıncaya kadar parfümle kaplama.

İlk Randevuda Erkeklerin Giymemesi Gerekenler

Belki kasabadaki en havalı rapçi ya da çetenizin lideri olabilirsiniz, ancak randevu konusunda sıkı zincirler, yüzükler ya da burun deliciliği gibi çok fazla mücevher giymek büyük bir başarısızlıktır. Karşı tarafın bir gangsterle yemek yediği hissine kapılmasını istemezsiniz.

Kargo Pantolon

Elbette randevunuzdan sonra balık avlamayı planlıyor olabilirsiniz, ancak bu, son 10 aydır aşık olduğunuz kızı kargo pantolonu veya şort giyerek karşılayacağınız anlamına gelmiyor. Bol ve şişkin görünüyorlar.

Sandalet

Kesinlikle kendi şehrinde bir turist gibi görünmek istemiyorsun, değil mi? Gündelik kıyafetler iyidir fakat onları akıllıca birleştirmek anahtar noktadır. Hiçbir kız, ciddi olmayan biriyle buluşmaya gitmek istemez.

Spor Giyim

Spor salonunda ter atmayı çok seviyorsunuz ve bunu mükemmel şekilde vurgulayan tüm markalı spor giyiminden büyük bir koleksiyonunuz var. Fakat randevudayken giymeyin, bir kızın sizi ilk buluşmada görmek isteyeceği en son şey budur. Sakın kolsuz t-shirt giymeyin.

Şapkalar

İlk randevunuzda her tür şapka kullanmaktan kaçının. Bir kovboy veya başka bir şey olsun, kendinizi bir kıyafet giyerek aptal yerine koymayın. Şapkalar özel günler için ayrılmıştır ve ilk buluşma tarihi kesinlikle onlardan biri değildir.

Blazer

Şık ve akıllı görünmek istiyorsanız, başka bir şey seçin. Bir ceket, diğer resmi vesilelerle yapılan törenler için mükemmeldir.

Papyon

Bazı meraklıları, papyon ile gömlek eşleşmesinin onları şık bir hale getireceğini düşünüyor, ancak aslında onları komik gösteriyor. Film tanıtımcısı gibi görünmek istemiyorsanız, ilk randevunuzda yay kravatınızı geçirin.

Şimdi, giymemeniz gerektiğini söylediğimiz şeylere dikkat edin ve kalbini kazanmak için bu kıyafet fikirlerini kontrol ederek ikinci ve üçüncü buluşma tarihlerinden emin olun. Ayrıca sizi süper rahatsız eden herhangi bir şey giymekten kesinlikle kaçının. Sevgilimle ilk buluşmada ne giymeliyim diye düşünenler için giyilmemesi gerekenleri işledik. Mutluluklar diliyoruz…