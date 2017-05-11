Haftasonu Yalnız Erkeğin Yapabileceği Şeyler Ellerin Yumuşak Olması İçin Ne Yapmalı? Çevrenin Korunmasını Nasıl Sağlarız, Ülke Ekonomisi İçin Nelerden Tasarruf Edebiliriz? Kız Arkadaş İçin Yapılabilecek Romantik Sürpriz Şeyler Eğitim ve Genel Kültür Seviyesi En Düşük Ülkeler Hangi Kıtada? Cast Çalışması Nasıl Yapılır, Yapılırken Nelere Dikkat Edilir? Havuç Suyu Cilt ve Genel Sağlık İçin Ne İşe Yarar? Gök Gürültüsüne Neden Olan Şeylerin Bilimsel Açıklaması Nedir? Dünyaca Ünlü Bir Şarkıcı Olmak İstiyorum, Ne Yapmalıyız? Gün Batımını İzlemek İçin Dünyanın En İyi Yerleri Kuşların Tüyleri Ne İşe Yarar? Tüylerin Gelişimi ve İşlevi Dua Etmenin Gücü ve Önemi Nedir, Kısaca Olumlu Düşünme Saç Aşısı Nedir, Nasıl Yapılır, Kimlere Uygulanır, Faydaları Nelerdir? Öğretmen Veli İlişkisi Neden Önemlidir, Nasıl Olmalıdır? Alternatif Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir? Lob Saç Kesimi Nedir, Kimlere, Hangi Yüze Yakışır? Kimya Nedir, Kısaca Kimya Hakkında Bilgiler Çocuğum Ders Çalışmıyor, Çalışmak İstemiyor Ne Yapabilirim? Güneş Pilinin Kısaca Yapısı, Sınıflandırılması ve Uygulama Alanları Eski Kıyafetlerden Yeni Tasarımlar, Fikirler, Kıyafetler Nasıl Yapılır, Değerlendirilir? Dişleri Beyazlatan Yiyecek ve İçecekler Hangileridir? Gece Körlüğü Hastalığı Nedir, Kısaca Neden Olur Nasıl Geçer? Simya Nedir Kısaca Simya ve Kimya Arasındaki Farklar Tevfik Fikret Kimdir, Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi İlk Buluşmada Erkek ve Kadın Ne Giymemeli? Nasıl Olmalı? Bilimin ve Teknolojinin Tarihi Gelişimi Hakkında Kısaca Bilgiler Tarihte İz Bırakan Başarılı Önemli Türk Kadınlarının Hayat Hikayeleri Jazz Müziğinin En İyileri, Büyük Usta Sanatçıları Kimlerdir? Beyne Mutluluk Hissi Veren Yiyecekler, Besinler Nelerdir? İnsanların En Önemli ve İstenilen Olumlu Karakter Özellikleri Yamaç Paraşütü Yapılan Dünyanın En İyi Yerleri Nerelerdir? Teknolojinin Toplum Hayatındaki Olumlu ve Olumsuz Etkileri Kompozisyon Sıcak, Buzlu, Fas Nane Çayları Nasıl Hazırlanır Robotların Yapamadıkları İşler, Değiştiremeyeceği Meslekler Etkili Ders Çalışma Programı Nasıl Hazırlanır? Teknikleri Nelerdir? Türkiye’de Kısaca Madenler ve Özetle Enerji Kaynakları Hakkında Bilgi Altın Fiyatları Ne Zaman Düşer? Ay (Hilal) ve Yıldız’ın Eski, Tarihi Anlamları Hakkında Bilgi Merengue Nedir, Müziği ve Dansının Tarihi Özellikleri Nelerdir? Yılanlar İle İlgili İlginç Bilgiler, Yılanların Şaşırtan Özellikleri Hakkında Girişimcilik Nedir, Başarılı Girişimcinin Özellikleri Nelerdir, İnovasyon Ne Demektir? Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Nasıl Olur Nasıl Kazanılır Maddeler Halinde Protokolde Neden Kırmızı Halı Serilir, Kırmızı Halının Anlamı ve Tarihçesi Hayvanlar Neden Nasıl Göç Ederler? Göç Türleri Nelerdir? Refik Halit Karay Hayatı Hakkında Kısaca Bilgiler Çocuğa Matematik Nasıl Sevdirilir, Öğretilir, Nasıl Sevdirerek Anlatılır? Mimoza Ağacı Çiçeği Nerede Yetişir, Özellikleri, Faydaları, Bakımı ve Yetiştirilmesi Düşük Karbonhidrat Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır? Faydaları ve Zararları Nelerdir? Zeki Asil Kadın Nasıl Olur ve Anlaşılır, Güçlü Kadın Nasıl Davranır? Çocukların Seveceği Evde Yapılabilecek Kolay Yemek Tarifleri Tırnak Batması Nasıl Geçer, Evde Nasıl Düzelir, Tedavi Yolları Ev Yapımı Doğal Enerji İçeceği Nasıl Hazırlanır, Yapılır? Böğürtlenin Sağlığımıza Yararları Zararları Nelerdir, Böğürtlen Neye İyi Gelir? Meme İltihabı Nedenleri, Belirtileri Nelerdir? Meme İltihabı Tedavisi Nasıl Olur? Mardin Midyat ile İlgili Gezi Yazısı Hakkında Örnek Güzel Bir Vücuda Sahip Olmak İçin Öneriler, Yapılması Gerekenler Kardeş Kıskançlığına Çözüm Yolları, Nasıl Önlenir, Ne Şekilde Davranmalı? Atom Nedir? Atomun Yapısı Hakkında Kısaca Bilgiler Arı Sokmaması İçin ve Arı Sokmasından Sonra Ne Yapılır? Şişliği Nasıl İner? Bilgisayar Başında Çok Vakit Geçirenlerin Göz Sağlığı İçin Alınacak Tedbirler Nükleer Santrallerin Önemi, Yararları ve Zararları Hakkında Bilgiler Hafızayı Güçlendirmek ve Geliştirmek İçin Yapılması Gerekenler Maddeler Halinde Türkiye’de Yetişen Önemli Tarım Ürünleri ve Bölgeleri Kısaca Nelerdir? Geçici İstemik Atak Nedir, Belirtileri Nelerdir ve Tedavisi Nasıl Yapılır? Dış Ticaret Sermaye Şirketi Olmanın Şartları Nelerdir, Unvan İçin Nasıl Başvuru Yapılır? Gece Yemek Yeme Sendromu Kilo Aldırır mı, Yatmadan Önce Yemek Yemenin Zararları Keçi Sütü Sabunu Evde Nasıl Yapılır, Faydaları Yararları Nelerdir? Vücut Tipine Göre Yapılacak Spor, Egzersiz Nasıl Seçilmeli? Beden Tipine Göre Gelinlik Nasıl Seçilmelidir? Yeni Doğan Bebeklerde Pişik Neden Olur, Nasıl Önlenir? Türk Edebiyatında Kadının Yeri, Gelişimi, Kadın İmgesi, Kadına Bakış Nasıldır? Kanada Nasıl Bir Ülke? Kanada’nın Doğal, Kültürel ve Tarihi Değerleri Orkidenin Bakımı, Sulaması, Beslenmesi ve Sıcaklık İsteği Nasıl Yapılır? Doğal Yollarla Hormon Düzeyleri Nasıl Dengelenir? Webmasterların En Çok Kullandığı Programlar Hangileridir? Kolay ve Ucuza Yapılabilecek Yemekler Kılıç Balığı Hakkında Kısa İlginç Bilgiler ve Özellikleri Konya’da Kar-Kış İle İlgili Bir Deneme Yazısı Bebeğin Kabızlığı Nasıl Giderilir, Ne İyi Gelir, Çözümü Nedir? Bizans Mimarisinin Özellikleri,Etkileri ve Güzel Örnekleri Zengin Olmak İstiyorum Bunun İçin Ne Yapılmalı? Çek Cumhuriyeti Çekya İnsanları, Gezilecek Yerleri, Hakkında İlginç Bilgiler Daha Zayıf ve İnce Görünmek İçin Kısaca Ne Yapmalıdır? Ders Çalışırken Hızlı Ezberlemek İçin Şifreleme Yöntemi Teknikleri Lens Gözümü Rahatsız Ediyor; Yanma, Kaşınma, Batma, Bulanıklık Nasıl Giderilir? Evdeki Karıncaları Öldürmeden Nasıl Kurtulabiliriz, Kaçırmak İçin Kesin Çözüm Nil Nehri Hakkında Bilgiler, Nil Nehri Özellikleri, Rejimi, Uzunluğu Allah’ın (Tanrı’nın) Varlığına İnanan Yabancı Bilim Adamları Başım Dönüyor Ne Yapmalıyım, Evde Nasıl Geçer? Baş Neden Döner? Bilgisayarla Kolay Yoldan Para Nasıl Kazanılır? Arkadaşla Barışmak İçin En Güzel Yöntem Nedir, Nasıl Barışılır? Güzel Ders Çalışma, Ödev Yapma Teknikleri, İyi Ders Çalışmanın Yolları Zerdeçal Çayının Faydaları Kısaca Nelerdir, Neye İyi Gelir? Amerika’da Hoş, Güzel, Sıkıcı Olmayan Yeni Tatil Fikirleri Tırnak Mantarı Neden Olur, Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Hamilelik Döneminde Yapılan Sporların Faydaları Kısaca Nelerdir? Deniz Yıldızı Hakkında İlginç Bilgiler, Nerede Yaşar, Zehirli midir, Özellikleri Sırt Ağrısı Evde Nasıl Tedavi Edilir, Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer? Alparslan ve Malazgirt Savaşı Hakkında Kısa Özet Bilgi Araba Hareket Edince Midem Bulanıyor, Ne İyi Gelir?
Yaşam

Haftasonu Yalnız Erkeğin Yapabileceği Şeyler

Written by bayramaktas Yorum Yap

Haftasonu kelimesinden bahsedecek olursak, büyük bir barış ve rahatlık getirdiği kuşkusuz aşikar. Yaklaşmakta olan hafta sonu düşüncesi, bir haftayı güzel geçirmenize yardımcı olmak için yeterlidir. Özellikle Pazartesi’den Çarşamba’ya kadar haftasonu için planlar yaparsınız.

Bir ilişkisi olanlar hafta sonlarını önceden planlarlar fakat yalnız kurtlar kendilerini arabanın üçüncü tekerleği gibi hissediyor olabilirler, ya da kendi eğlence kaynaklarını bulmak için kendi hallerine bırakılmış durumdadırlar 🙂 Erkekler, işte bu makalemizde haftasonu yalnız başınıza yapabileceğiniz eğlenceli şeylere yer verecek, fikirlerinizi genişleteceğiz…

Yalnız Başına Haftasonu Neler Yapılabilir?

  1. Bir erkeğin kalbine giden yolun onun midesinde olduğu söylenir. Kendinize aşık olmanızı sağlayacak doyurucu bir yemek yapmaktan keyif alacaksınız! Pişirme eğlenceli, rahatlatıcı ve özgürleştirici olabilir, nefis bir deneyim olabildiğinden bahsetmeye gerek bile yok! Bu yüzden, her zaman yapmak ve denemek istediğiniz bir tarifi çıkarın ve onu yapın.
  2. Golf turu rahatlatıcı, terapisttik ve mükemmel bir stres atmaya yardımcı spor olabilir. Hatta yeni arkadaşlar edinmek için mükemmel bir yer olabilir. Golf, yeşil çayırların tadını çıkardığınız ve kendinizi doğaya daha yakın hissettiğiniz harika bir egzersizdir.
  3. İlla ki Ağrı Dağı’na tırmanmak gibi büyük ölçekte maceraların olması gerekmez. Evin yakınında, köşede bir mini maceranız olabilir. Ellerle duvara tırmanma veya trapez dersleri gibi vahşi ve yeni bir şeyler deneyebilirsiniz. Eğer senin için çok vahşi ise, salsa dersleri al. Önemli olan konfor bölgeniz dışına adım atmak, yeni deneyimlerle açık olmak ve yeni insanlarla tanışmaktır.
  4. Gustave Flaubert bir keresinde “Seyahat mütevazi yapar …” demiştir. Hafta sonu doğayı tüm huzur dolu şanlığında yaşayın. Yakınlardaki nefes kesici bir destinasyona yolculuk edin. Yol gezileri zihninizi boşa çıkarmak, gençleştirmek ve daha büyük resim üzerinde daha net bir perspektif elde etmek için mükemmel bir yoldur.
  5. Cumartesi sabahı mangal veya bir pizza partisi için tek arkadaşlarınızı arayın. Buradaki hava, eski güzel kalitenin tadını çıkarmaktır.
  6. Gezmeye çıkın ve daha az seyahat edilen bir yol seçin veya yeni bir yol arayın. Alarm saatinin sesine elveda deyin ve sabaha karşı cıvıl cıvıl sesler ile uyanın. Yürüyüşe çıkın ve yıldızlarla bezenmiş gökyüzünün altında bir kamp yapmanın tadını çıkarın.
  7. Hafta sonu güzel vakit geçirmek için çok değerlidir. Evde biraz iş yaparak da onu iyi kullanabilirsiniz. Bir odanın yeniden düzenlenmesi ya da daha büyük bir şey; örneğin duvarları boyama gibi… Kollarınızı toplayıp boya fırçasını almak, yalnız bir erkek için harika bir bahane. Hafta sonu projenizin güzel deneyimini yaşayacaksınız.
  8. Artık şunu biliyoruz, haftasonu tek başına spor yaparak güzel vakitler geçmiyor bazen, ama bu bir başlangıç. Spor salonuna gitme konusunda erteleme yapmayın. Ayrıca, Cumartesi günleri spor için çalışmaya başlamak üzere en iyi günlerdir. Çünkü eğer kendinizi yorgun hissederseniz Pazar günleri uyuyabilirsiniz. Bir kere başlayınca mutlaka spor salonunu düzenli olarak ziyaret etmeye devam edeceksiniz.
  9. Bir tekne kiralayın, az akımlı bir nehir veya durgun olan göle yakın bir yerde çadır kurun ve kendiniz için balık yakalayın. Balık tutma, rahatlamanızı sağlayacak sakinleştirici bir hobidir.
  10. Kendiniz için bir şeyler yapın veya yeni bir şeyler ortaya çıkarın. Survivour adasındaki Anıl’ın Survi’si gibi mesela… Kereste alımından başlayabilirsiniz 🙂 Ne olursa olsun; duvar rafları, kahve sehpası veya komidin… Sadece yapın. Yeni bir şey inşa etmek, kendi başınıza bir şeyler yapmak muazzam bir memnuniyet ve kendine güven duygusu verir.

İlgili Konu: Kendimi Nasıl Daha İyi ve Mutlu Hissedebilirim?

İlgili Konu: Kendini Yalnız Hissetmekten Kurtulmanın Yolları

Haftasonu yalnız bir erkeğin yapabileceği daha birçok şey var fakat şimdilik bunlara yer verdik. Ne olursa olsun lütfen evde tıkılı kalmayın. Bilgisayarı ya da televizyonu açıp köşenize çekilmeyin. Börtü böcekleri izleyin, dinlenmeye ihtiyacınız varsa sessiz sakin yerlerde elinize bir çekirdek alıp kafayı dinleyin, doğayla baş başa kalın… Haftasonu yapabileceğiniz şeyler sınırsız!

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgikafesi.com © 2015 – 2017 Tüm Hakları Saklıdır.