Haftasonu Yalnız Erkeğin Yapabileceği Şeyler

Haftasonu kelimesinden bahsedecek olursak, büyük bir barış ve rahatlık getirdiği kuşkusuz aşikar. Yaklaşmakta olan hafta sonu düşüncesi, bir haftayı güzel geçirmenize yardımcı olmak için yeterlidir. Özellikle Pazartesi’den Çarşamba’ya kadar haftasonu için planlar yaparsınız.

Bir ilişkisi olanlar hafta sonlarını önceden planlarlar fakat yalnız kurtlar kendilerini arabanın üçüncü tekerleği gibi hissediyor olabilirler, ya da kendi eğlence kaynaklarını bulmak için kendi hallerine bırakılmış durumdadırlar 🙂 Erkekler, işte bu makalemizde haftasonu yalnız başınıza yapabileceğiniz eğlenceli şeylere yer verecek, fikirlerinizi genişleteceğiz…

Yalnız Başına Haftasonu Neler Yapılabilir?

Bir erkeğin kalbine giden yolun onun midesinde olduğu söylenir. Kendinize aşık olmanızı sağlayacak doyurucu bir yemek yapmaktan keyif alacaksınız! Pişirme eğlenceli, rahatlatıcı ve özgürleştirici olabilir, nefis bir deneyim olabildiğinden bahsetmeye gerek bile yok! Bu yüzden, her zaman yapmak ve denemek istediğiniz bir tarifi çıkarın ve onu yapın. Golf turu rahatlatıcı, terapisttik ve mükemmel bir stres atmaya yardımcı spor olabilir. Hatta yeni arkadaşlar edinmek için mükemmel bir yer olabilir. Golf, yeşil çayırların tadını çıkardığınız ve kendinizi doğaya daha yakın hissettiğiniz harika bir egzersizdir. İlla ki Ağrı Dağı’na tırmanmak gibi büyük ölçekte maceraların olması gerekmez. Evin yakınında, köşede bir mini maceranız olabilir. Ellerle duvara tırmanma veya trapez dersleri gibi vahşi ve yeni bir şeyler deneyebilirsiniz. Eğer senin için çok vahşi ise, salsa dersleri al. Önemli olan konfor bölgeniz dışına adım atmak, yeni deneyimlerle açık olmak ve yeni insanlarla tanışmaktır. Gustave Flaubert bir keresinde “Seyahat mütevazi yapar …” demiştir. Hafta sonu doğayı tüm huzur dolu şanlığında yaşayın. Yakınlardaki nefes kesici bir destinasyona yolculuk edin. Yol gezileri zihninizi boşa çıkarmak, gençleştirmek ve daha büyük resim üzerinde daha net bir perspektif elde etmek için mükemmel bir yoldur. Cumartesi sabahı mangal veya bir pizza partisi için tek arkadaşlarınızı arayın. Buradaki hava, eski güzel kalitenin tadını çıkarmaktır. Gezmeye çıkın ve daha az seyahat edilen bir yol seçin veya yeni bir yol arayın. Alarm saatinin sesine elveda deyin ve sabaha karşı cıvıl cıvıl sesler ile uyanın. Yürüyüşe çıkın ve yıldızlarla bezenmiş gökyüzünün altında bir kamp yapmanın tadını çıkarın. Hafta sonu güzel vakit geçirmek için çok değerlidir. Evde biraz iş yaparak da onu iyi kullanabilirsiniz. Bir odanın yeniden düzenlenmesi ya da daha büyük bir şey; örneğin duvarları boyama gibi… Kollarınızı toplayıp boya fırçasını almak, yalnız bir erkek için harika bir bahane. Hafta sonu projenizin güzel deneyimini yaşayacaksınız. Artık şunu biliyoruz, haftasonu tek başına spor yaparak güzel vakitler geçmiyor bazen, ama bu bir başlangıç. Spor salonuna gitme konusunda erteleme yapmayın. Ayrıca, Cumartesi günleri spor için çalışmaya başlamak üzere en iyi günlerdir. Çünkü eğer kendinizi yorgun hissederseniz Pazar günleri uyuyabilirsiniz. Bir kere başlayınca mutlaka spor salonunu düzenli olarak ziyaret etmeye devam edeceksiniz. Bir tekne kiralayın, az akımlı bir nehir veya durgun olan göle yakın bir yerde çadır kurun ve kendiniz için balık yakalayın. Balık tutma, rahatlamanızı sağlayacak sakinleştirici bir hobidir. Kendiniz için bir şeyler yapın veya yeni bir şeyler ortaya çıkarın. Survivour adasındaki Anıl’ın Survi’si gibi mesela… Kereste alımından başlayabilirsiniz 🙂 Ne olursa olsun; duvar rafları, kahve sehpası veya komidin… Sadece yapın. Yeni bir şey inşa etmek, kendi başınıza bir şeyler yapmak muazzam bir memnuniyet ve kendine güven duygusu verir.

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Haftasonu yalnız bir erkeğin yapabileceği daha birçok şey var fakat şimdilik bunlara yer verdik. Ne olursa olsun lütfen evde tıkılı kalmayın. Bilgisayarı ya da televizyonu açıp köşenize çekilmeyin. Börtü böcekleri izleyin, dinlenmeye ihtiyacınız varsa sessiz sakin yerlerde elinize bir çekirdek alıp kafayı dinleyin, doğayla baş başa kalın… Haftasonu yapabileceğiniz şeyler sınırsız!