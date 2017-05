Gün Batımını İzlemek İçin Dünyanın En İyi Yerleri

Gün batımı! Bu amaç için işaretlenmiş özel bir alanınız mı var yoksa günbatımını izlemek için hala en iyi yeri mi arıyorsunuz? Bu yazıda, gün batımını seyretmek için dünyadaki en iyi yerler hakkında bir özetimiz olacak.

Günbatımı harika bir yaratılış. Herkesin günbatımıyla ilgili özel bir hissi var. Günbatımı noktaları, çiftler için son derece romantik bir yer. Genellikle, günbatımı bir kumsaldan en iyi şekilde izlenebilir. Belki dağlardan, tarihi mekanlardan, bir ormandaki ağaçlardan veya diğer yerlerden gözlemlemeyi seviyorsunuzdur. Gün batımı manzarasının keyfini çıkarabileceğiniz kısaca listelenmiş birkaç yer var; gelin bir göz atalım.

Dünyanın En İyi Günbatımı Noktaları

Grand Canyon, Arizona

Grand Canyon, Arizona, dünyanın yedi harikasından biridir. Sadece boyutu değil, aynı zamanda sunduğu güzel manzaralar ile de ünlüdür. Mayıs ve Ekim ayları arası Büyük Kanyon’u ziyaret etmek için en iyisidir. Üç muhteşem manzara noktası North Rim yani Cape Royal, Point Imperial and Point Sublime üzerinde gelişmiştir. Bu noktalardan gün batımı izlemek muhteşem.

Tac Mahal, Hindistan

Taj terimi tacı ifade eder ve Tac Mahal, onu insan yapımı yapıların en görkemlisi olarak ifade eder. Aşk ve güzelliğin coşkulu anıtıdır burası. Dünyanın yedi harikasından biridir ve Hindistan’ın en çok ziyaret edilen yeri olan Agra’dadır. Ayrıca en çok fotoğraflanan anıtlardan biridir. Güneş’in doğudan batıya doğru hareketi Tac Mahal üzerinde çeşitli ışık efektlerine sahiptir. Güneş burada pembe parlaklığında parlıyor ve akşam karanlığında pembe turuncu görünüyor. Ancak, Taj’ın en nefes kesici görünümü, Jamuna nehri boyunca bulunan sekizgen kırmızı kale kulesinden gelmektedir.

Cape Town, Güney Afrika

Cape Town, Güney Afrika’nın ana kentidir. Afrika kıtasının güney ucunda yer alır. Cape Town’daki günbatımının en güzel manzaralarından bir tanesi Masa Dağı Silueti’ndendir. Table Mountain, Cape Town’da görülmeye değer yerlerden biridir. Bu aralığın en büyük noktası Maclears Beacon’dır. 1,087 metre yüksekliğindedir. Ayrıca, Blouberg’deki Dolphin plajından gün batımı, Table Dağı’nın müthiş bir manzarasına sahip olmanızı sağlar.

Singapur

Harikulade İkiz Kuleler, canlı şehrin muhteşem manzarasını sunmaktadır. Singapur’un finans merkezinin kalbinde yer almaktadır. Gün batımı manzarasına sahip olduğu için hayattan zevk almak isteyen insanlar için mükemmel bir yer.

Gün batımını Singapur’da izlemek için bir diğer en iyi yer Sentosa Adası’dır. 63 adadan Sentosa Adası, Singapur’da bulunan en büyük 5. adadır. Ada’nın adı Malaya lehçesinde barış ve sessizlik terimlerinden gelmektedir. Aksine, geçmişte Ölüm Adası olarak anıldı. Bunun ardındaki kesin sebebi kimse bilmiyor ama muhtemelen etrafında dolaşan korsanlarla ilgili. Buradaki plajlardan günbatımı görüntüleri, nefes darlığınızı kesinleştirecektir.

Santorini, Yunanistan

Plajlar gün batımını izlemek için mükemmel yerlerdir. Santorini Plajları, uzun uzun siyah kum ve küçük siyah çakıl taşlarının tipik plaj özelliklerine sahiptir. Bir plajın sahip olması gereken benzersiz bir özelliktir ve adanın volkanik kökeninden ötürüdür.

Naxos, Los ve Mykonos gibi diğer Yunan adaları altın kumlu plajlara sahiptir. Perissa ve Kamari plajları, Yunanistan’ın doğusundaki en ünlü kumsallardır. Bunların yanı sıra iki tane daha ilginç plaj var. Bunlardan birine Kokinni Ammos, diğerine Aspri Ammos deniyor.

Gün batımı! Günlük bir olay olmasına rağmen, her geçen gün her yerden farklı görünüyor. Bunu izlemek, kolayca tanımlanamayacak kadar büyük bir keyif verir. Her biri bu anların tatlı anılarını dile getirir ve gidiş zor olduğunda oralardan bir gülümseme çalar. Umarım yukarıdaki yazı, bir gün batımı noktasını ziyaret etmenizi teşvik edecektir.