Evdeki Karıncaları Öldürmeden Nasıl Kurtulabiliriz, Kaçırmak İçin Kesin Çözüm

Dünyada insan başına 140.000’den fazla karınca düşmektedir. Ancak bu durum, karıncaların evinizde misafir olmaları gerektiği anlamına gelmez. Yuvalarını yok ederek, besin kaynaklarını kaldırarak, birtakım engeller oluşturarak onları evinizden uzak tutabilirsiniz. Evdeki karıncaları ne kaçırır, onlardan nasıl kurtulabilirim, doğal yollar ve kesin çözümler ile karıncaları önlemek istiyorum diyorsanız; karıncaların evinize davetsiz gelmesini nasıl durduracağınızı öğrenmek için lütfen yazımızı okumaya devam edin.

YÖNTEM: KARINCALARI DIŞARIDA TUTMAK

1.1. Tüm giriş alanlarını kapatın.

Karıncalar küçük olduğu için ikametinize binlerce küçük kapı bulabilirler. Bunlardan bazılarının fark edilmesi daha kolaydır. Önce karıncaların eve nereye girdiğini bulun. Karıncaların izini takip ederek eve nereden girdiklerini ve evden nasıl ayrıldığını görün. Silikon kauçuk, macun, tutkal veya sıva kullanarak bulabileceğiniz tüm giriş deliklerini kapatın. Geçici yöntemler petrol jöle veya yapışkanlı bantlar olabilir.

Geçici bir sızdırmazlık macunu kullanırsanız, alanı daha kalıcı bir çözümle doldurana kadar durumu idare edebilir. Fakat unutmayın ki zayıf bir malzeme olan macun ya da bant, zamanla bozulacak ve boşluk tekrar açılacaktır.

1.2. Conta çatlaklarını kapatın.

Pencereler, kapılar ve duvarların etrafındaki boşlukları kapatın. Contalarda hasar varsa giderin. Karıncaların geçişine izin verebilecek herhangi bir alan mevcutsa, bunu engelleyin. Kapsamlı bir yöntem uygulamak isterseniz, bu konuda da mühürleme yöntemi en etkili yöntem olacaktır.

Evinizdeki çatlakları ve boşlukları kapatma, size ek bir yararı daha sağlayacaktır. Böylelikle etkili sıcaklık kontrolü yapmış ve daha düşük enerji faturalarına sahip olacaksınız. Artı, bu, çocukların veya ev hayvanlarının açısından baktığımızda da en az riskli yöntemlerden biridir.

1.3. Karınca/böcek ilaçları.

Bu, çatlakları basitçe kapatmanın ötesinde daha agresif bir taktik. Böcek ilaçlarını, kimyasalları ve tozları kullanmadan, karıncaları öldürmeden -hatta onlar fark etmeden- onları evinizden uzaklaştıracak engelleri yaratabilirsiniz. Diyatome toprağı, tuzu ve hatta ticari zehirleri düşünün. Bu bir yemleme şekli olarak işlev görebilir.

Diyatomlu toprak, vücutlarındaki tüm nemi çekerek karıncayı öldüren ince bir tozdur. Karıncanın kendisinden gelen nemi emerek çalışır. Kuru ortamlarda daha etkilidir. Ayrıca evde kimsenin (özellikle evcil hayvanların ve çocukların) koklamamasında fayda vardır.

Tuz kullanmayı deneyin. Kapıların altına, pencerelerin yakınına ve duvarlarınızın kenarlarına yayabilirsiniz.

1.4. Bir bant engeli oluşturun.

Yapışkan bantla yapışkan yüzü yukarı bakacak şekilde mutfağınızı çizin. Zehir ve dağınık tozlar gerekli değildir. Karıncalar bandın üzerine tırmanmaya çalıştıklarında, yapışkanlı banda yapışıp kalabilirler. Özellikle bu yöntem için çift taraflı bant kullanmayı deneyin. Bandın arka kısmını zemine, duvarlara ve tezgahlara yapıştırın böylece bandın altında da karıncalar için yer yoktur.

1.5. Talk pudrasından bir bariyer yapmayı deneyin.

Bir araştırmaya göre de talk pudrasının karıncayı caydırdığı düşünülür, ancak mekanizma iyi anlaşılmamıştır. Tebeşirler ve bebek tozu genellikle talk içerdiğinden karıncalar için bir bariyer oluşturmak amacıyla bunları kullanabilirsiniz. Talk kullanım şekli ne olursa olsun, talkın potansiyel bir kanserojen olarak adlandırıldığını unutmayın.

Birçok kaynak, normal tebeşir kullanmanızı önerir. Bununla birlikte, bu talktan ziyade alçıdan yapılmıştır. Bu yanlış anlaşılma, normal tebeşir benzeri bir böcek ilacı olan “karınca tebeşiri” ile karışıklığın bir sonucu olabilir. 1990’larda bazı ülkelerde yasadışıydı, ancak yine de bazı yer altı pazarlarında bulabilirsiniz.

Bazı bebek tozu markaları mısır nişastasından yapılır, bu yüzden karıncalara karşı etkili bir şekilde çalışmazlar. Bu yüzden bu yöntemi uygulamadan önce almayı düşündüğünüz talk pudrasının içeriğini kontrol edin.

1.6. Zehirsiz, caydırıcı maddeleri kullanmayı deneyin.

Evinizi, karıncaların sevmediği kokular ve maddelerle de koruyabilirsiniz. Böylelikle onlara doğrudan zarar vermiş olmazsınız. Sirke, nane yağı, tarçın, karabiber, bütün karanfil ve defne yaprağının bir kombinasyonunu düşünün. Karıncaların sevmediği kokuları barındırdığı için bu karışım onların evinizden uzaklaşmasını sağlayacaktır.

Burada da bir uyarıda bulunalım. Karıncaları evinizden uzaklaştırmak için kullanacağınız caydırıcı maddelerinizi nereye koyduğunuza dikkat edin. Biberleri ve baharatlı şeyleri meraklı hayvan ve çocuklardan uzak tutun.

YÖNTEM: YİYECEK KAYNAKLARININ KALDIRILMASI

2.1. Yiyecek maddelerini dışarıda bırakmayın.

Karıncalar evinize geliyorsa unutmayın ki evinizde onlar için uygun bir şeyler vardır. Bu, yiyecek kaynağı veya sıcak bir ortam olabilir. Çok kirli bir eviniz varsa, karıncalar doğal olarak çoğalacaktır. Bu nedenle günlük temizlik yaptığınızdan emin olun. Evinizi daha temiz tuttuğunuzda, karıncalar da yiyecek arzusu için başka yerlere bakmaya başlarlar.

En azından gün aşırı tüm yüzeyleri silin. Hafif bir ağartıcı, çamaşır suyu ya da sirke çözeltisiyle püskürtme yöntemini uygulayarak tablaları ve tezgahları silin. Düzenli bir temizlik sistemi oluşturduğunuzdan emin olun. Her hafta en az birkaç gün süpürme, paspas ve vakum…

Eğer yanlışlıkla dışarıda yiyecek bir şeyler bırakırsanız, karıncanın izini takip ederek kaynağını bulmaya çalışın.

2.2. Gözlemci karıncayı görmezden gelmeyin.

Tezgahınızı dolaşan yalnız bir karınca görürseniz, bunun bir gözlemci karınca olduğunu unutmayın. Mutfağınızı koklar ve besin kaynaklarından iz arar. Bu karınca, bir gıda kaynağını keşfederse (tezgah üstünde sadece yapışkan bir tatlı nokta olsa bile), bilgileri yuvasına geri götürecek ve karınca ordusu mutfağınızı istila edecektir.

2.3. Gıdaları hava geçirmez kaplarda saklayın.

Yemeğinizi bir dolapta saklıyorsanız dahi, karıncaların en küçük deliklerden içeri girdiğini unutmayın. Eğer koklayıp o yiyeceğe ulaşırlarsa, onun peşini bırakmazlar. Gıdayı hava geçirmez kaplara koymak, yiyecekleri daha taze tutmanın ilave bir avantajıdır.

Tupperware’i veya standartlaştırılmış, kapalı kapların bir başka markasını almayı düşünün.

Yeniden kullanılabilen kapları yıkamayı düşünün, ardından yiyecekleri saklamak için onları tekrar kullanın.

2.4. Lavaboyu ve tezgahınızı daima temiz tutun.

Temizlikten kastımız; kirli tabakların olmaması, karıncalar için içilecek suyun tezgahta durmaması, etrafta yiyecek bulunmamasıdır. Bu lavaboda ellerinizi, yiyeceklerinizi ve bulaşıklarınızı temizlediğiniz için, güvenli ve sıhhi bir ortam olduğundan emin olmak istersiniz.

Evde beslenen hayvan kaselerini biraz daha büyük bir kaba koyun, daha sonra büyük kaseye biraz su ekleyin. Bu, hayvan yemi etrafında karıncaların kolayca geçemeyeceği bir hendek oluşturur.

YÖNTEM: İNATÇI KARINCALAR İÇİN KARINCA / BÖCEK İLACI.

3.1. Zehirini seç.

Borik asit tozu veya boraksın akçaağaç şurubu ile karıştırılması inatçı karıncalar için en yaygın yemdir. Bazı popüler ticari zararlı zehirler bu karışımdan para kazanmaktadır. Borik asit, dışardan (toz halindeyken diatome topraklarına benzer şekilde) ve içten (yutulduğunda) karıncaları etkiler. Karıncalar zehiri (boraks veya borik asit) beraberlerinde koloniye getirip etrafa ve diğer karıncalara yayarlar. Miktarı ve zamanlamayı doğru bir şekilde elde ederseniz, geniş bir koloniyi yok edebilirsiniz. Ancak bu süreç birkaç hafta hatta birkaç aya kadar devam edebilir.

3.2. Yemleri dikkatlice karıştırın.

Çok güçlü olan bir yem, karıncaları koloni halinde topluca öldürebilir. Buna karşılık zayıf bir yem koloniyi geçici olarak zayıflatacaktır. Aslında böcek ilacından beklenilen, bilinçsizce karıncaları öldürmeye başlamadan önce koloninin her tarafına yayılmasıdır. Borik asit karıncaları öldürür. Su ile borik asit sulandırılmalıdır. Ayrıca şeker, karıncayı kendine çekme özelliğine sahiptir. Aşağıdaki tarifleri deneyebilirsiniz:

1 su bardağı su, 2 su bardağı şeker ve 2 çorba kaşığı borik asit karıştırın.

3 bardak su, 1 fincan şeker ve 4 çay kaşığı borik asit karıştırın.

3.3. Yemleri uygun şekilde hedef noktalara yerleştir.

Karışımı, karıncaların kolay erişebilmesi için yukarı doğru bir kapak veya alçak bir tabağa oturtmaya çalışın. Evcil hayvanınız ya da küçük çocuklarınız varsa yeminizi sadece karıncaların içeri girmesine izin verecek bir kapta bırakın. Zehri metal teneke kutunun içine dikkatlice sallayabilirsiniz. Teneke kutunun bir tarafını ezin, ancak karıncaların içeri girmesi için yeterince ince bir boşluk bırakın.

3.4. Karıncaların gelmesini bekleyin.

Hedefinizdeki karıncaların gelip yediği yemlerin kalıntılarını temizlemelisiniz. Yoksa kalıntıları yemek için gelebilecek başka karınca kolonilerine kapı açmış olursunuz.