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Yaşam

Evde Kuş Beslemek İçin Neler Gerekir? Evde Kuş Beslemek İstiyorum

Written by bayramaktas Leave a comment

Evde kuş beslemek istiyorum ama evde kuş beslemek için neler gerekir bilmiyorum diyenlerdenseniz bu yazımız evde kuş bakımı konusunda size önemli bilgiler vererek bir fikir oluşturacaktır.

Birçoğumuz yaşamımızı minik dostlarımızla paylaşmak isteyebilmekteyiz. Bunlardan biri de tabi ki kuş. Evde beslediğimiz kuşlarla oldukça sıkı bir bağ kurabiliriz. Elbette bu bağı kurabilmenin, evde bir hayvan besleyebilmenin bir şartı vardır: Koşulsuz sevgi. Ev hayvanlarına koşulsuz bir sevgi duymadan onların bakımını üstlenmek, dertleriyle ilgilenmek mümkün değildir. Aile dostu olarak bu yazımızda ailemizin bu sevimli ve neşeli dostları kuşlarla nasıl ilgilenebileceğimizi paylaşalım istiyoruz okuyucularımızla. Peki evdeki kuşları nasıl mutlu eder, onlarla beraber nasıl yaşarız?

Kuşlar evcil hayvanların en neşeli olanlarındandır. Evinize geldiklerinde kuşkusuz bir yabancılık çekerler önce. Ürkektirler. Kafesine yaklaştığınızda korkuyla büzülür ve hiç kanat çırpmazlar. Bu arada sürekli gözlem yaparlar. Bir süre sonra da ürkeklik, yerini rahatlamaya bırakır. Size alışır, neşe içinde ötüp kanat çırpar. Giderek elinize gelmeye, omzunuza konmaya başlar. Bu sevimli hayvanların bakımı diğer evcil hayvanların bakımından oldukça farklıdır. Kafeslerde veya ev içinde kapalı hâlde yaşayan kuşlar gaga, tırnak ve tüy bakımı gibi pek çok bakıma ihtiyaç duyarlar.

Kuş Bakımı Nasıl Olur? Kuş Bakımı Nasıl Yapılır?

Evde kuş bakımı aslında kolay ve ucuz görünmesine rağmen hassas bir iştir. Öncelikle her cins kuşun bakımı aynı değildir, kuşun cinsine göre kafesleri, beslenmeleri ve bakımları farklılık gösterebilir. Biz, burada kafes kuşları açısından en temel bakım ve beslenme kurallarına yer vermek istiyoruz. Bunlardan ilki tabii ki, kafes seçimidir. Kuşu aldığınız evcil hayvan dükkânında bu konuda mutlaka yardım görürsünüz. Ama evinizde artık bir kuş varsa, sizin de kafes seçimi ve bakımı ile ilgili bilgiler edinmenizde fayda var. Kuşlar, bütün hayvanlar içinde özgürlüklerine en düşkün olanlardan biridir. Doğadaki en geniş alanlar onlarındır. Evcil kuşlar ise doğadakinin aksine kafeste yaşarlar. İşte bu yüzden kuşun sağlığı açısından kafesin boyutları ve temizliği büyük önem taşıyor.

Kuş Kafesinde Olması Gerekenler, Kuş Kafesleri Nasıl Olmalıdır?

Kafesin Özellikleri ve Bakımı

Öncelikle, özgür ruhlu kuşa, kafes hapsinde olduğunu hissettirmemek gerekir. O, salıncaklardan ve tüneklerden atlayarak kanatlarını açabilmeli, bunu yapmak pek mümkün değilse de, özgürlük duygusundan yoksun kalmadığı hissettirilmeli. Bunları yapabileceği boyutta bir kafeste yaşamalı. Bir çift küçük kuş için kuş kafesi boyut ölçüleri, 60x35x45 olmalı diyor uzmanlar. Büyük kuşlar için asgari boyutlar da genişlemekte. Kafeslerin madenden yapılmış olanları çok zarif şekilde üretilmekte. Bir özellikleri de parazitlerin barınmasına olanak vermemeleri. Çok hareketli kuşlar için tahta olanlar daha uygun. Böylece kuşların yaralanma ihtimali azalmakta.

Kafeslerin zemininde ince bir kumla kaplanacak çinko altlık olmalı. Alt yanlarda kullanılan çeşitli koruyucular evinizin kirlenmesini önler. Yumuşak tahtadan yapılmış tünekler, kuşların kısa uçuşunu engellemeyecek biçimde kademeli yerleştirilmeli. Su ve yemek kabı, yeşilliği tutacak mandallar hiçbir zaman kafesin dibine konmamalı. Bunları, kafes duvarlarına koymak kafesin iç alanını daraltmayacağı gibi altlığın da nispeten temiz kalmasını sağlar.

Kafes, kuşların gürültüye, hava akımlarına ve ısı değişikliklerine son derece hassas oldukları hesaba katılarak en uygun yere yerleştirilmeli. Değişken yerler de kullanılabilir. Sabahlan en fazla 10 dakika kadar doğuya bakan bir pencere varsa buraya bırakılan kafes, kuşların güneşin ilk ışıklarından yararlanmalarına imkân sağlar. Akşamları, güneşin batışından iki üç saat önce, güneşli bir yerde bırakılabilir. Kuşları güneşten yararlandırırken özellikle yazın çok dikkatli olmalı. Kafeslerinin açık havaya konmasıyla çok mutlu olan bu küçücük sevimli hayvanları açık havada kafes tavanlarına karton, plastik ve bir bez koyarak güneşten korumayı unutmamalıyız. Soğuk aylarda kuşların kafeslerinin bulunduğu ortamın ısısının ortalama 15 derecede tutulması tavsiye ediliyor. Genel olarak, sağlıklı bir kuş, sizin yaşadığınız ısıyı tolere edebilir. Isıdaki ani değişimler ise kuş için potansiyel tehlike oluşturur. Isının derecesi tropik kuşlar için 25 dereceye kadar çıkar.

Temiz Kafes, Sağlıklı Kuş

İyice temizlenmiş bir kafeste, kuşlar oldukça sağlıklı kalır. Temizlikte dikkat edilecek en önemli konular şunlardır: Kafesin kumları haftada iki kez değiştirilmeli, dezenfekte edici ama kuşlara zarar vermeyecek ilaçlı bir suyla ıslatılmış süngerle kafes temizlenmeli. Ara sıra madenî kısımlar telle ovulmalı. Yılda en az üç kez, evcil hayvan dükkânına sorarak alacağınız bir temizleyici kullanarak, kafesler yıkanmalı. Kuşun kafesteki banyosunun temiz olmasına ısısının ayarına dikkat edilmeli, sık sık değiştirmeli.

Evcil Kuşların Beslenmesi

Evcil kuşların sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesinde iyi bakımla birlikte uygun ve yeterli beslenme en önemli faktörlerdir. Kuşların büyük bir bölümü tohum yemlerle beslenebilen türlerdir. Ancak, araştırmaların ve deneyimlerin ışığında, formüle edilmiş gıdalarla beslenmenin kuşları daha sağlıklı ve uzun ömürlü kıldıkları görülmüştür. Yalnızca tohumdan oluşan diyetler yeterli değildir. Tahıllar yağ bakımından zengindir ama sağlık için gerekli birçok bileşenden de yoksundur. Mesela, yalnızca tahılla beslenen papağanlar beslenme eksikliği yaşarlar. Hatta kilolu ve sağlıklı görünseler de beslenme bozukluğunun etkileri bir süre sonra ortaya çıkar. Güçlendirilmiş yemler, bu özelliklerini kabukta bulundururlar. Bu yemlerden alındığında kuşa sağlıklı bir diyet sağladığınızı düşünürseniz, yanılırsınız. Çünkü kuş, tohumları tüketirken kabuklarını soyduğu zaman, tahıl kabuğundaki vitamin ve mineraller de atılmış olur. Formüle edilmiş diyetlere “pellet” denildiğini de duyarsınız. Kuşlar için en ideal beslenme, en az %50 – %60 pellet ile ev yemekleri ve sebzelerden oluşur. Yalnız pelletleri, yani formüle edilmiş diyetleri vitamin ve çinko katkısı açısından incelemekte fayda var.

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