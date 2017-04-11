Ev Yapımı Doğal Enerji İçeceği Nasıl Hazırlanır, Yapılır?

Her renk ve lezzetteki enerji içecekleri, dünyanın dört bir yanındaki alışveriş koridorlarında bulunabilir, ancak hepsi kabaca aynı içerikleri içerir; su, tatlandırıcılar ve elektrolitler. Neyse ki, evde kendi enerji içeceğinizi yapmak son derece kolaydır ve büyük olasılıkla tüm içerikleri zaten kolayca bulabilirsiniz.

İçindekiler:

Temel Bileşenler

2 bardak su

1 su bardağı şekersiz meyve suyu – (elma, portakal, limon, kireç, greyfurt, üzüm)

1/8 çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı doğal tatlandırıcı (bal vb.)

İlave Malzemeler

Taze meyve ve çilek

Chia tohumları

Hindistan cevizi suyu

Lahana/Ispanak

2 çay kaşığı elma sirkesi (kan şekeri düzenlenmesine yardımcı olur

Protein Malzemeleri

1 Muz

1 çorba kaşığı buğday tohumu

1 fincan yağsız sade yoğurt

1 çorba kaşığı protein tozu

Basit ve Kolay Yapılan Enerji İçeceği Evde Doğal Şekilde Nasıl Hazırlanır?

1-Enerji İçeceklerinin İçindeki Maddelerin Faydalarını Öğrenin

Tüm enerji içecekleri vücudunuzu yeniden kuvvetli hale getirir ve en iyi şekilde çalışması için gerekli mineralleri, vitaminleri ve elektrolitleri sağlar. Bazı enerji içecekleri halsizliği giderip sizi uyandırmak içindir, bazıları egzersizden sonra vücudunuzu yeniler ve diğerleri bir egzersizden en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı olur. Bir enerji içeceğinin içeriğindekileri bilmek, sizin için doğru olanı hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

Elektrolitler: Kaslarınızın iletişimine ve işine yarayan doğal kimyasallar, muz ve çilek gibi taze meyvelerde bulunur.

Şekerler: Şekerler, kaslarımızın ve hücrelerin hayatta kalması için gereken temel enerji birimi olduğu için, insanlar fonksiyon göstermek için şekere ihtiyaç duyar. Neredeyse her yerde, bal ve şekerden tutun da meyve ve sebzelere kadar bulunurlar. Basit oldukları için, vücudumuz onları alındıktan kısa bir süre sonra enerji için kullanabilir.

Protein: İnsan vücudunun işlevlerinin çoğu, kaslarımızı kullanarak enfeksiyonlarla mücadele etmek için proteinler yardımıyla yapılır. Sert bir egzersiz sonrasında kasları iyileştirmek ve büyümeyi teşvik etmek için proteinleri içeceğimize katmamız gerekir. Çoğu enerji içeceğindeki protein; yoğurtta, sütte veya özel protein tozlarında bulunur.

2-Su, Meyve Suyu, Tuz ve Tatlandırıcıyı Karıştırıcıyla Karıştırın

Sıvıların tümünü karıştırıcıya yerleştirin, mikserleyin ve bir kaşık kullanın. Çok seyreltilmiş ise daha fazla su ekleyin; çok tatlıysa biraz daha fazla su ekleyin. Doğal potasyum ve basit şekerler eklemek için, hindistan cevizi suyunu tatlandırmak için kullanın. Eğer şekerli meyve suyu veya bir sürü taze meyve kullanıyorsanız şeker eklemeyin. Daha soğuk bir içecek için buz ekleyin.

3-Vitaminler ve Şeker İçin Meyve ve Çilek Ekleyin

Meyveler doğal bir enerji kaynağı, vitamin ve minerallerdir. Vücudunuz onları enerji için hızlı bir şekilde işleyebilir. Aşağıdaki meyveler içeceğinize özel özellikler kazandırmaya yardımcı olabilir:

Karpuz, yaban mersini ve kirazlarda kas ağrısını hafifleten antioksidanlar bulunur.

Muz, kivi ve şeftali, potasyum açısından yüksek, elektrolitik bir elektrolittir.

Turunçgiller, kardiyovasküler ve bağışıklık sağlığı için ihtiyaç duyulan çok miktarda C vitamini sağlar ve size enerji verir.

4-Lahana, Ispanak ve Elma (kabuklu) Gibi Meyve ve Sebzeler, Lif ve A vitamini Bakımından Zengindir

5-Protein Tozu Takviyesi Ekleyin

Enerji içeceğinin tabanını oluşturduktan sonra, içeceğinizden en iyi şekilde yararlanmak için takviyeler ekleyebilirsiniz. Örneğin protein tozu, yoğurt ve buz ekleyebilirsiniz.

Protein tozu ve buğday tohumu zorlu bir egzersiz sonrasında kas oluşturmak için yardımcı olur.

Chia tohumları; anti-oksidandır. Ayrıca kalsiyum gibi ve omega-3’ün enerji düzeylerini ve beyin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilen maddeleri içerir. Az miktarda chia tohumu da ekleyebilirsiniz.

6-Her Şeyi Karıştırın

Eğer basit bir su, meyve suyu, tuz ve şeker içecekseniz, elle karıştırabilirsiniz. Bununla birlikte, taze meyve, yoğurt, buz veya lahana gibi yapraklı yeşillikler eklerseniz, her şeyi karıştırmak için bir blender gerekir.