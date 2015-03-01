Eski Kıyafetlerden Yeni Tasarımlar, Fikirler, Kıyafetler Nasıl Yapılır, Değerlendirilir?

Severek aldığımız, sürekli giymek istediğimiz kıyafetlerimiz elbet bir gün eskiyecek. Ama onları atmak için karar vermek biraz zordur. Gardırobumuzda giyemediğimiz, yer kaplayan o kıyafetleri gelin beraber yeni tasarımlar, fikirler ve kıyafetler ile nasıl değerlendirebiliriz öğrenelim arkadaşlar. Artık hiçbir kıyafetiniz çöpe gitmesin… Elinizde olan giymediğiniz giysileri gardırobunuzdan çıkartın, bir bakın nasıl değerlendireceğinizi bir düşünün. Yıpranan yerlerini göz önünde bulundurun. Ben eskiyen bir kaç parça giysimi nasıl değerlendirdim size anlatayım.

Mesela eskimiş ya da modası geçmiş dediğiniz bir kazağınız var, atmaya kıyamadınız… Onunla farklı farklı kullanım şekli oluşturabilirsiniz. Ben modası geçmiş kazağımın gövde kısmını kestim, yakasını kol ağzına kadar açtım, sonra kol kısımlarını içten diktim ve on kiloluk bir damacananın ağız kısmını kesip komple kestiğim alt kısmına geçirdim. Daha sonra uygun renk kumaş ve tüllerle kestiğim üst bölgeyi de yapıştırma tekniğiyle yapıştırıp kapladım. Üzerine oğlumun ismini yazıp ona kirli sepeti yaptım. O da çok severek kullandı ve çıkardığı kirlileri ortalığa değil sepetine attı.

Artık size dar gelen kot pantolonlarınız mı var? Onlar da, süper fikirlerle farklı yerlerde kullanacağınız alternatiflerle çöpe gitmekten kurtuluyor. Eski kotunuzu atmak yerine, onlarla çok güzel çantalar, mutfak önlükleri, poşetlik ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Ben eski kotlarımdan önlük ve çanta yaptım. Bana artık olmayan kotumu uygun yerlerinden keserek paçalardan araya kadar açtım. Daha sonra ön bölümünü dikiş yerlerinden kesip ön ve arkayı ikiye ayırdım. Ara kısmının birleştiği noktayı bacak kısmından ayırarak kestim ve önlüğün ön kısmını oluşturmuş oldum. Boyunluk olarak paça kısmından dikdörtgen şeklinde bir parça kestim ve oluşturduğum ön bölümüne diktim, kenarlarına farklı desenli kumaşlarla bağcıklar yaptım. Ayrıca aynı kumaşla ön kısmının kenarlarını çevreleyip diktim. Kot kumaşla cepli bir önlüğünüz oldu.

Çanta da yaptım demiştim… Çantayı da yine pantolonun üst kısmıyla yaptım. Bacak bölümünü kesip ayırdım, altını düz bir şekilde kestim ve güzel bir şekilde sağlam olması için birkaç kez diktim. Sapı için ben kotun bacak kısmından parça kesip diktim ama dilerseniz derilerle veya kumaşlarla faklı kombin yapabilirsiniz. Üst kısmına da uygun renkli fermuar alıp diktim. Günlük hayatta kullanacağımız güzel bir çanta oldu.

Ben eski kotumla bir de etek yaptım. Kotumu dizlerinde düz bir şekilde kestim ve kalan bacak bölümünü bacağın iç kısımlarından keserek ayırdım. Daha sonra düz bir zemine koyup ayırdığım bacak kısımlarının ortasından ters “V” şeklinde hafifçe kestim. Kestiğim o bölgeye başka değişik renkli bir kumaşı diktim, alt kısmı da hafif kıvırarak diktim. Güzel bir etek oldu.

Küçük annemiz yazın kullanabiliriz diye, diz bölgesini eskittiğimiz kotlarımızın dizden aşağı olan bölümünü şort yapardı. Biliyorsunuz bu aralarda sık giyilen trend kot şort tarzlarından biridir. Yıpranan kotlarımızı sadece diz üstünden düz bir şekilde keserek plaja giderken, gezerken veya günlük giyebileceğiniz şık, spor bir şort yapabilirsiniz. Bakın sadece kotla neler yaptık.

Ve eskiyen tişörtlerinizden süper şeyler çıkartabilirsiniz. Ben çok şey denedim ve sonuç mükemmel oldu. Özellikle paspasım harikaydı. Eskiyen rengarenk tişörtlerimi 4’er cm kalınlığında kestim. Sonra bir kaç tanesini birleştirerek (istenilen uzunlukta olabilir) uzattım. Hepsini aynı boyutlara getirdim. Bir tanesini yere sererek ikişer santim arayla diğerlerinden bağladım. Sonra tek tek bir alttan bir üstten olarak ördüm, yani halı dokur gibi devam ettim. Bu şekilde sıkı sıkı ördüm. Uçlarını uygun şekilde birleştirerek paspasımı tamamladım.

Gördüğünüz gibi eskiyen, küçülen ya da modası geçtiği için giymediğiniz kıyafetlerden birçok şey yapabilirsiniz. Çöpe atmaya kıyamadığımız giysileri geri dönüşüme koyup değerlendirelim. Hem bütçemize hem de kullanım alanlarımıza çok faydalı şeyler oluşturabiliriz.