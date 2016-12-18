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Yaşam

Denizli Pamukkale Gezi Yazısı; Bilgiler, Tavsiye ve Öneriler

Written by bayramaktas Leave a comment

Pamukkale, ülkemizin ve dünyanın eşi bulunmaz doğal güzelliklerinden biri. İlçeye adını veren karstik oluşum antik çağlardan beri insanların uğrak yeri. Denizli’ye 20 km. mesafede bulunuyor. Eğer henüz görmediyseniz, Ege – Akdeniz seyahatlerinizden birinde mutlaka ziyaret etmenizi öneririz.

Basında ve tur şirketlerinde Pamukkale bilet ücreti sıkça tartışıldı. Ancak unutmayalım, Pamukkale’ye uygulanan düşük bilet ücreti; aşırı ziyaretçi sayısı ve düşük gelir gibi etkilerle, bu mirasın korunmasına ekonomik zorluklar ortaya çıkaracaktır.

1988 yılında ‘Pamukkale ve Hierapolis Milli Parkı’ olarak, UNESCO’nun ‘Dünya Mirasları’ listesine alındı. Bu listeye girmesi ile Pamukkale’ye yabancı turist ilgisi arttı. Kültür Bakanlığı ve Denizli Valiliği tarafından koruma tedbirleri daha sıkı uygulanmaya başladı. Pamukkale’nin hak ettiği ilgi ile uzun yıllar ayakta kalacağını umuyoruz.

Suyun ve travertenlerin tadını çıkartabilmek için, ılıman iklimde geziyi düzenlemenizi öneririz. Su ılık, ancak yine de kış döneminde uygun olmayabilir. Pamukkale travertenleri ne zaman oluşmuştur gibi bir soru akla gelebilir. Maalesef bu konu hakkında hiçbir bilgi yoktur. Bu oluşum yüzyıllar gerektiren bir süreç olduğu için bu husus bilinmemektedir. 

Pamukkale’nin adı pamuk sözcüğünden geliyor, ancak asla yumuşak değil. Mermer sertliğinde bir zeminde 2 saat yürümek üzerine plan yapın. Travertenlerde yapılan yavaş ve dikkatli yürüyüş, 2 saat sonunda tatlı bir yorgunluk bırakıyor. Giriş yaptıktan sonra, ayakkabınızı çıkarmanız gerekli. Yanınızda ayakkabılarınızı taşımak için askılı bir omuz çantası getirmeniz yerinde olur. Travetenlere zarar vermeyecek şekilde terlik kullanımına izin veriliyor. En doğalı ve en güzeli travertenleri yalınayak gezmek. Şort akıllı bir seçim olur, özellikle yabancı turistler mayoları ile hazırlıklı geliyorlar. Tercih size kalmış, paçaları sıvama zamanı.

Eğer fotoğraf meraklısıysanız fotoğraf seçerken epey zorlanabilirsiniz. Birçok açıdan farklı ve güzel pozlar yakalamak mümkün. Eğer fotoğraf merakınız varsa, Pamukkale hem yakın plan hem de manzara çekimlerinde sınırsız fırsat sunuyor. Suyun ve güneşin durumunu takip ederek iyi kareler yakalamak mümkün. Travertenler oldukça büyük ve görkemli. Bu bembeyaz güzelliğin karelere yansıması kaçınılmaz.

Travertenlerin en yukarıdaki bitişinde, ahşap yürüyüş yolu var. Manzarası, kokusu, havası; inanılmaz bir ortam.

Yürüyüş yolunun hemen paralelinde travertenleri ve terasları besleyen su kanalları bulunmakta. Kaynaklardan gelen suyun inişi bu noktalardan kontrol ediliyor. Pamukkale’nin beyazlığının gelecek kuşaklara aktarılması, mineral yüklü bu suyun yönetilmesine bağlı. Suyun yapısında çeşitli oranlarda kalsiyum, sodyum, sülfat, magnezyum ve bikarbonat bulunuyor. Bu ilginç görüntüyü uzun yıllar boyunca biriken bu mineraller meydana getiriyor. Pamukkale bu yönüyle tortul kayaçlara güzel bir örnektir.

3-4 saatlik Pamukkale gezisi keyifli olduğu kadar yorucu olabilir. Yukarıda yorgunluğunuzu atabileceğiniz dinlenme alanları mevcut. Burada su ve çay ihtiyacınızı karşılamak mümkün.

Eğer Denizli yakınlarından geçiyorsanız ve bu güzellikle henüz tanışmadıysanız, 20 km. yol katederek, Pamukkale’ye ulaşabilirsiniz. En az 3-4 saat ayırmak üzere plan yapmanızı öneririz. Ayrıca Pamukkale yakınlarında birçok termal otel de var. Sağlık turizmi ile ilgiliyseniz buralarda konaklamayı tercih edebilirsiniz. Buraya kadar gelmişken 2000 yıllık geçmişe sahip Hierapolis‘i gezmeden ayrılmak da olmaz.  Bu güzelliğin gelecek kuşaklara aktarılması dileği ile.

Hierapolis Antik Kenti Gezilecek Yerler ve Tiyatronun Tarihi Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Alternatif Turizm Türü: Sağlık Turizmi, Mağara Turizmi

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