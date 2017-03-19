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Yaşam

Deniz Yıldızı Hakkında İlginç Bilgiler, Nerede Yaşar, Zehirli midir, Özellikleri

Written by bayramaktas Leave a comment

Okyanusların derinlikleri, birçok muhteşem deniz canlısına ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan biri olan denizyıldızı hakkında bazı ilginç gerçekler size bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda bazı konularda sizi şaşırtır. Bu makalede; deniz yıldızı hayvanı nerede yaşar, deniz yıldızı hayvanı özellikleri nelerdir, deniz yıldızı zehirli midir, deniz yıldızının zararları var mıdır, deniz yıldızı nasıl beslenir, ne yer, boyu ne kadardır, nasıl ürer ve insana zarar verir mi gibi çok geniş kapsamlı sorulara cevap vereceğiz.

Denizyıldızı! Bu deniz hayvanı, beş veya daha fazla kolla radyal simetrisinden dolayı her zaman büyük ilgi uyandırmıştır.  ‘Deniz yıldızı’ ismini yıldız şeklindeki vücudundan alır. Birçok kişiye deniz suyunun sadece balık barındırmadığını gösterir. Asteroidea sınıfına ait bir ekinoderm’dir. Bu deniz hayvanının yaklaşık 2.000 türü dünya üzerindeki her okyanusta bulunur. Bunların azami miktarı Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşıyor. Ayrıca, denizde sığ sularda bulunur, asla tatlı suda yer almaz. Vahşi yaşam ömrü 35 yıla kadar uzar. Harika deniz yıldızları hakkında daha ilginç bazı gerçeklere bir göz atalım.

Deniz kestanesi gibi beş nokta ile simetrik oldukları için “Phylum Echinodermata” olarak da adlandırılırlar. Bir denizyıldızıyla karşılaştıysanız ve altını çevirdiyseniz, alt kısmında yüzlerce projeksiyon bulacaksınız. Bunlar iki temel işleve hizmet eden tüp ayakları olarak bilinir; biri suda dolaşabilmek, diğeri istiridye açarak beslenmektir. Denizyıldızı hakkında ilginç bir gerçek, iki midesi olmasıdır. Bir denizyıldızı, diğer balıklarda olduğu gibi yüzgeç veya solungaçlarıyla sudan oksijen almak zorunda değildir ve aslında yüzemezler. Bu nedenle, adına ‘balık’ demek isteyenler olsa da, deniz biyolojisi onu bir balık olarak görmez. 

Beş kollu olan deniz yıldızı en sık rastlanan bir yıldızdır. Bununla birlikte, 10, 20 hatta 40’a kadar kola sahip olan türler var! Denizyıldızlarının her bir kolun sonunda bir göz noktası vardır. Çok fazla ayrıntı görülmese de, göz spotu deniz yıldızlarının hareketi görmelerini ve ışık ile karanlık arasında ayrım yapmalarını sağlar.

Çoğu denizyıldızı türüne bağlı olarak sivri ya da derili bir yüzeye sahiptir. Dikenli denizyıldızı, vücudunun her yerinde bulunan dikenleriyle bilinir. Vücudun üst tarafındaki bu sert kaplama, küçük omurgalarla kalsiyum karbonat plakalardan oluştuğu için yırtıcılarından korunma görevi görür.

Beyin bulunmamasına ek olarak, bu deniz hayvanlarının vücutlarında tek bir damla kan yoktur. Bunun yerine, su vasküler sistemi vardır ve deniz suyu vücuda bir elek plakası yoluyla pompalanır. Bu omurgasız hayvanın anüsü vücudunun üst kısmında bulunur.

İnanılmaz bir şekilde, bir denizyıldızının kolunu kaybetmesi durumunda, yaklaşık bir yılda aynı kol yeniden canlandırılabilir! Deniz yıldızı bir avcı tarafından tehdit edildiğinde kolunu kaybedebilir ve kaçabilir, bu son derece doğaldır. Bazen, tamamen yeni bir deniz yıldızı bir koldan büyüyebilir. Bu olay, hayati organların çoğunun kollarda depolandığı durumda cereyan eder.

Bu deniz hayvanları, avları üzerinden beslenmek için benzersiz bir yol taşırlar. Ağız açıklığından daha büyük bir avı yiyebilmek için, denizyıldızı kollarını istiridyelerin veya kabukların etrafına sıkıca sarar ve ardından açık havada sallar. Daha sonra kabuğu mideye iter ve avı yedirir, sonra nihayet mideyi ağızdan geri çeker.

Deniz Yıldızı Hayvanı Özellikleri ve Hakkında İlginç Bilgiler

  • İstiridye gibi kabuklu deniz hayvanlarıyla beslenir. Onu yakalamak için boru ayaklarını kullanır.
  • Ortalama olarak, yaklaşık 8 inç uzunluğa kadar büyür (bir kolun ucundan vücudun karşı tarafındaki kolun ucuna kadar). Bununla birlikte, bazılarının uzunluğunun 3 metre kadar büyük olduğu bildirilmektedir.
  • İki midesi var. Bunlardan biri vücudunun alt kısmında ağız olarak açılıyor. Ağız dışarıya çıkıntı yapabilir ve yiyeceği yutup onu sindiren diğer mideye aktaracak şekilde uzatılabilir.
  • Çoğu denizyıldızı, bir avcı tarafından yapılan bir saldırıda bir ya da iki tane kolunu kaybederse, kollarını yeniden canlandırma yeteneğine sahiptir.
  • Bu hayvan dünyanın tüm okyanuslarında bulunur. Bununla birlikte, kıyı alanları, mercan kayalıkları ve sıcak, sığ suları tercih ediyor.
  • Bir dişi denizyıldızı 2 milyona yakın yumurta bırakabilir. Bunlardan bir anda atılan yumurta sayısı 1-1,3 milyon arasında değişir. Yumurtalar erkek tarafından döllendiğinde larva haline gelir. Yaşam döngüsündeki bu aşama 3 hafta sürer ve sonra karakteristik yıldız şeklini almaya başlarlar. Onların en ilginç yanı, cinsiyetlerini gerektiği gibi değiştirebilmeleri. Sıcaklık, yiyeceklerin mevcudiyeti vb. şartlar olumluysa, bir grup erkek denizyıldızı cinsiyetlerini değiştirir ve nüfusunu arttırmak için yumurtalar bırakır.
  • Döşenen yumurtaların hepsi hayatta kalamaz. Çoğu, diğer balık ve deniz hayvanları tarafından tüketilir ve nüfuslarında kontrol edilemeyen bir artış meydana gelir.
  • Beyni yok yani merkezi sinir sistemi eksik. Bunun yerine cilt içinde ve altında sinirler var. Tüm echinoderm’lerde olduğu gibi denizyıldızları, sinir pleksusu adı verilen ve derinin altında ve içinde uzanan birbirine geçme sinir ağlarına sahiptir. Ekinodermlerin gerçekten iyi tanımlanmış bir duyu girdisine sahip olmamasına rağmen, dokunmaya, ışığa, sıcaklığa, yönlendirmeye ve çevrelerindeki suyun durumuna duyarlıdırlar. Birçok denizyıldızı aynı zamanda vücutlarının her birinde fotoreptör hücrelere sahiptir ve bu hücreler göz kapakları kapalı olduğunda bile ışığa yanıt verirler.
  • Denizyıldızında merkezi olarak gözler yok, bunun yerine açıklığı ve karanlığı çok net olmayacak bir şekilde görmesine izin verecek şekilde kollarının ucunda gözleri vardır. Her bir kolun sonunda oselüs olarak bilinen mikroskobik bir göz vardır.
  • Deniz suyunun merkezi olarak konumlanmış bir beyne sahip olmadığını bildiğinize göre, deniz yıldızı hakkında sizi şaşırtabilecek ilginç gerçeklerden biri de onların kanları olmamasıdır! Evet, bu deniz harikalarının vücutlarında kan yok, bunun yerine gelişmiş su vasküler sistemi var.
  • Deniz yıldızı hayvanı nerede yaşar? Denizyıldızı dünya üzerindeki tüm okyanuslarda bulunur; gezegen üzerinde 1.500’den fazla tanınmış tür bulunduğundan bu gerçekten şaşırtıcı gelmemelidir. Pasifik Okyanusu, Hint Okyanusu ve Atlas okyanusunun yanı sıra denizyıldızı Kuzey Okyanusunda ve Güney Okyanusu ile Antarktika Okyanusu’nun birleştiği bölgede bulunur. Yalnızca okyanuslarda bulunmaları, tuzlu su ile dengede olan zarif iç elektrolit dengesinden dolayıdır.
  • Bazı denizyıldızı türleri suya giren ışık miktarının çok düşük olduğu derin deniz tabanında bulunur. Deniz tabanında yaşarken, bu türler bentos, yani deniz altı ya da deniz kenarında yaşayan organizmalar olarak sınıflandırılırlar -Bentik bölge olarak da bilinir. Denizyıldızının ağzı alt kısmında olduğu için okyanus tabanında yaşayan küçük deniz hayvanları, beslenmelerine yardımcı oluyor.
  • Vücutları, kalsiyum karbonattan yapılmış kemik parçalarından oluşur. Bunlar, harici olarak çeşitli yapılar, örneğin dikenler ve granüller olarak ifade edilen çeşitli formları alan endoskeleton oluştururlar.
  • Gerçek deniz yıldızları Asteroidea sınıfına aittir . Bu taksonomik sınıf altında, boynuzlu deniz yıldızı, yarasa yıldızı, mavi deniz yıldızı, halı deniz yıldızı, on bir silahlı yıldız gibi çeşitli deniz yıldızı türleri vardır.
  • Denizyıldızı hakkında ilginç bir gerçek, cinsel olarak ve aseksüel olarak çoğalabilmeleridir. Çiftleşme mevsiminde yumurta ve spermalar sırasıyla dişiler ve erkekler tarafından gönderilir. Bir dişi denizyıldızı, bir defada yaklaşık bir milyon yumurta üretebilir.
  • Deniz yıldızları zehirli değildir, insanlara zararları yoktur.

Denizyıldızı hakkındaki bu gerçekler, bize denizin altında yaşanmış türden bir hikaye anlatıyor. Denizin altında bulunan kompleks, ancak güzel yaşam, bizim için tamamen yeni bir dünya barındırıyor.

Küresel ısınma ve deniz suyunun kirlenmesi, bu deniz canlılarının yaşam alanlarını tehdit ediyor. Mercanlar gibi, bu harika deniz hayvanları hayatta kalma savaşını kaybediyorlar. Dolayısıyla onları kurtarmak için çaba sarf edilmelidir. Deniz yıldızı hakkında edindiğiniz ilginç tecrübeleriniz ve bilgileriniz varsa yorum kısmında kısaca bizimle paylaşmanız dileğiyle…

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