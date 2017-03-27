Daha Zayıf ve İnce Görünmek İçin Kısaca Ne Yapmalıdır?

Kim olduğundan daha zayıf ve ince görünmek istemez ki? Çoğu zaman yanlış kıyafet seçimimiz yüzünden daha kilolu görünürüz. O halde uygun kıyafet seçimiyle de olduğumuzdan daha zayıf görünebiliriz. Nasıl mı? Bu yazımızı okuyup, verilen taktikleri uygulayarak en az iki beden ince görünebilirsiniz. İşte size nasıl daha ince görünebileceğinizin ipuçları:

İnce görünmek için tek yapılması gereken, doğru kıyafet kombinasyonunu sağlayabilmektir. Bol ve yuvarlak kesimli kıyafetler insanı hantal ve kilolu gösterir. Orantıyı sağlamak için; bol bir etekle dar bir tişört, uzun bir tunikle dar bir jean ya da mini bir etekle uzun bir bluz tercih edebilirsiniz. Böylece doğru orantıyı sağlamış olursunuz.

Ceket seçerken kalçalara kadar uzanan ceketlerle, üzerinizde bol duran modelleri tercih etmeyin. Bu model ceketler sizi daha kilolu gösterir. Cekette seçiminiz, bel kısmı oturan modellerden yana olsun. Böylece beliniz daha ince görünür.

Etek seçerken, bele oturduktan sonra hafifçe bollaşan modeller daha ince bir görünüm elde etmenizi sağlar.

Jean giydiğinizde topuklu ayakkabıları tercih edin. Özellikle dar kesim bir jeanla bu kombinasyon yapılırsa, olduğunuzdan daha ince ve uzun görünürsünüz.

Giyisilerinizde kemer kullanacağınız zaman, belinize tam oturan bir kemer seçmeye dikkat edin.

Elbise seçiminde; beli biçimli, göğüs kısmı pensli elbiseleri seçmeniz yerinde bir karar olacaktır.

Zayıf görünmek için siyah renk tercih edilir. Gizleyici özelliğinden dolayı kırmızının koyu tonları da tercihleriniz arasında yer alabilir.

Giyiminizde bu kombinasyonlara özen göstererek her zaman daha zayıf ve ince görünebilirsiniz.