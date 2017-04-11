Çocukların Seveceği Evde Yapılabilecek Kolay Yemek Tarifleri

Çoğu anne baba, çocuklarının sebze, meyve, süt ve yumurta gibi gelişim çağındaki çocuklar için oldukça faydalı olan gıdaları yemediğinden yakınır. Tabii ki ideal olan çocukların bu gıdaları istemeyerek ya da bilmeden yemesi değil, tadına alışıp severek yemesidir fakat kimi çocuklar bu konuda son derece inatçı davranabilir. Bu durumda anneler genelde ne yapacaklarını şaşırır. İşte yemek seçen çocuklara çeşitli gıdaları sevdirecek bazı yemek tarifi önerileri:

Meyve Salatası

Meyve tüketmeyen çocukların eğlenerek ve severek bu gıdaları yemesini sağlayacak pratik bir çözüm olan meyve salatası çok farklı şekillerde yapılabilir. Tek başına meyve sevmeyen çocuğunuz renkli renkli meyveleri bir arada göreceği meyve salatasıyla meyve tüketmek için istekli olabilir.

Malzemeler:

Çeşitli mevsim meyveleri

Fındık, fıstık gibi faydalı yağlar içeren kuru yemişler

Az miktarda damla çikolata ya da krem şanti

Hazırlanışı:

Mevsim meyvelerini küçük küçük doğrayın. Kuru yemişler ve az miktarda damla çikolata ile karıştırın. Az miktarda kremşanti ya da dondurma kullanarak hazırladığınız meyve salatasını süsleyebilirsiniz. Salatayı hazırlarken çocuğunuzun da size yardım etmesi onu yemeye teşvik edecektir. Muz, mandalina gibi kabuğu kolay soyulan meyveleri soymak, doğranmış meyveleri karıştırmak gibi görevleri çocuk kendi yerine getirirse hazırlanan meyve salatasını yemek için çok daha hevesli davranacaktır. Çocuğun sevdiği çikolata, dondurma gibi yiyecekleri de küçük miktarlar halinde meyve ile birlikte servis etmek oldukça iyi bir fikir.

Köfteli Sebze Şişleri

Köfteli sebze şişleri et yemeyi seven fakat sebze yerken şikayet eden çocuklar için idealdir. Eğlenceli sunumu ve hoş görünümü ile sebzeli köfte şişleri çocuklarını sebze tüketmek için ikna edebilir.

Malzemeler:

Haşlanmış havuç dilimleri

Haşlanmış patates parçaları

Buharda pişmiş brokoli parçaları

Küçük misket şeklinde pişirilmiş köfteler

Hazırlanışı:

Tek lokmalık dilimler halinde hazırladığınız haşlanmış sebzelerinizi küçük köfteler ile birlikte bir köfte bir sebze olacak şekilde uzun çöp şişlere dizin. Renkli sebzelerin hoş görüntüsü, ve yiyecekleri kendi başına sıyırarak çöp şişten yeme keyfi pek çok çocuğu sebze yemeye ikna edebilir. Bu tarifi daha farklı sebzeler kullanarak da yapabilirsiniz. Eğer çocuğunuz peynir seviyorsa araya peynir parçaları da ekleyebilirsiniz.

Meyveli Kefir

Hem çocuklar hem de büyükler için kefir sayısız faydası olan bir içecektir. İçerdiği probiyotikler sayesinde kefir sindirim sistemini düzenler, aynı zamanda bol miktarda kalsiyum içerir. Fakat hafif kekremsi ve ekşi tadı yüzünden kefir genellikle çocuklar tarafından pek sevilmez. Piyasada hazır meyveli kefirler bulunsa da ne yazık ki bunların çoğu katkı maddesi ve renklendirici içermektedir. Çocukların bu maddeleri tüketmesi ise çok sakıncalıdır. İşte bunu önleyecek ve çocuğunuza kefir içmeyi sevdirecek meyveli kefir tarifi.

Malzemeler:

3 tane çilek

Yarım muz

Küçük parçalar halinde doğranmış kuru üzüm

Yarım süt bardağından biraz daha az süt

Bir su bardağı kefir

Hazırlanışı:

Çilek, muz ve isteğe göre başka bazı yumuşak meyveleri, kuru üzümleri ve sütü blenderdan geçirin. Daha sonra elde ettiğiniz bu meyveli sütü kefir ile karıştırın. Koyduğunuz meyveler ve kuru üzüm, kefirin ekşimsi tadını bastıracak. Eklediğiniz süt ise yoğun kıvamlı kefirin yumuşamasına katkıda bulunacak. Böylece çocuğunuz meyveli kefirini aynı meyveli süt gibi kolayca içebilir.

Besleyici Yumurtalı Mama

Yumurta, pek çok çocuğun kokusundan dolayı hoşlanmadığı bir gıdadır. Çoğu çocuk kahvaltıda peynir, yumurta gibi gıdaları büyük bir isteksizlikle yer. Vereceğimiz bu mama tarifi ile çocuklarınız yumurtayı ve daha pek çok yararlı gıdayı severek tüketecek. Bu besleyici mama sıvı kıvamda olduğu için, ister biberonla isterseniz de bardakla çocuklara verilebilir.

Malzemeler:

Bir katı haşlanmış yumurta

Bir kibrit kutusu büyüklüğünde az tuzlu peynir

3-4 bebe bisküvisi

1 çorba kaşığı üzüm ya da dut pekmezi

1 su bardağı süt

Küçük bir muz ya da büyük bir muzun yarısı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri küçük parçalar halinde blendera atın ve hiç pütür kalmayıncaya kadar iyice öğütün. İsterseniz çocuğunuz rengini ve tadını daha çok sevsin diye 1 küçük kaşık kakao ekleyebilirsiniz. Bu mamayı küçük çocuklara biberona koyarak içirebilirsiniz. Bu mama çocuklar için oldukça besleyici ve yeterli bir kahvaltıdır.

Sebzeli Fırın Mücveri

Mücver genellikle çocuklar tarafından sevilen bir yemek olsa da, kızartma olması sebebi ile çok da sağlıklı değildir. Fırında yapılan mücver ise daha az yağ içerir ve içinde bol bol sebze ve lor peyniri bulunduğu için çocuklar için oldukça sağlıklıdır. Üzerine ekeceğiniz çörek otu da hem lezzetli hem de sağlıklı bir baharattır. Eğer çocuklarınız çörek otunu sevmiyor ve tadını keskin buluyorsa çörekotu yerine susam da ekebilirsiniz.

Malzemeler:

Bir orta boy kabak

Bir büyük boy havuç

Bir küçük boy kuru soğan

1 Çorba kaşığı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)

Dereotu

Maydanoz

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı lor peyniri

Bir yumurta

Tuz

Bir tatlı kaşığı karbonat

Üzeri için çörek otu ya da susam

Hazırlanışı:

Kabak ve havucu iyice rendeleyerek suyunu sıkın. Soğanları ise çok küçük boy yemeklik kesin. Dereotu ve maydanozu ince ince kıydıktan sonra tüm malzemeleri iyice karıştırın. Altına yağlı kağıt serilmiş ısıya dayanıklı bir cam kaba bu karışımı döktükten sonra üzerine susam ya da çörekotunu serpiştirin. 180 derecelik fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Poğaça gibi puf puf olacak bu fırın mücveri sayesinde çocuğunuza hem sebzeli, hem de protein oranı yüksek lezzetli bir öğün hazırlayabilirsiniz.