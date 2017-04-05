Beden Tipine Göre Gelinlik Nasıl Seçilmelidir?

Her kadının rüyalarını, hayallerini süsleyen gelinlik seçimi, zor bir süreçtir. Gelinlik Beden Stiline Göre Nasıl Seçilir? Gelinlik alırken, hayatınızda belki de ilk ve son kez giyeceğiniz gelinlik içinde harika görünmek ister, bu sebeple de hiç üşenmeden bir gelinliği giyer, diğerini çıkarırsınız.

Gelinlik seçiminde bazı kriterler yoluyla kimi modelleri önceden elerseniz, önünüze çıkan ve beğendiğiniz her modeli üzerinizde görüp denemekten vazgeçersiniz. Bu kriterlerin başında ise kesinlikle ‘beden stili’ geliyor.

Gelinlik Seçimi Zor Bir İştir!

Gelinlik seçimi nasıl olmalıdır? Nasıl bir gelinlik almalısınız? İşte gelinlik seçimini kolaylaştıran tüyolar

Uzun Boylu Düzgün Vücut Hatlarına Sahip Bayanlar Nasıl Gelinlik Seçmeli?

Uzun boy ve düzgün vücut, gelinlik için en ideal beden yapısından birisidir. Eğer beden sitiliniz kum saaati ise, size bele oturarak kabaran prenses modeller çok yakışacaktır. Fakat beden yapınız dikdörtgense, belinizi daha ince göstermek için üst kısmı peplum modelde bele oturan, alt kısmı A tipi açılan iki parçalı modeller sizde harika görünecektir. Omuz bölgeniz iriyse, straplez gelinlik ile iri dalgalı saçlarınızı omuzlarınıza bırakarak omuz detayını kamufle edebilirsiniz. Uzun boylu zarif kızlar, balık gelinlik modelini tercih edebilirler. Balık gelinlik modelleri kime yakışır, elbette uzun boylu hanımlara…

Kısa Boylu Düzgün Vücut Hatlarına Sahip Bayanlar Nasıl Gelinlik Seçmeli?

Kısa boylu bayanlar çok kabarık gelinlikleri tercih etmemelidir. Eğer kabarık model istiyorsanız klasik prenses kesimler yerine, eteklerde iri katlarla hareketlendirilmiş modelleri tercih etmelisiniz. Üçgen görünümlü evaze etek gelinlikler ve kuyruklu evaze modeller tam size göredir. Ayrıca iri katlar verilmiş evaze modelleri mutlaka değerlendirmenizi öneririz. Göğüs bölgeniz iri ise dikkatleri eteğe çeken, süsleme gibi detayların etekte yoğunlaştığı üst tarafı dekolteyi abartmayan ve sade modeller içinde harika görünebilirsiniz. Üst kısmınız ince ise göğüs destekli modeller ve göğüste işleme ya da süsle detaylandırılmış straplez bir gelinlik kusurlarınızı kapatarak üzerinizde harika duracaktır.

Kilolu Bayanlar Nasıl Gelinlik Seçmeli?

Kilolu bayanlar gelinlik seçerken bedenlerinin ince kısımlarını ön plana çıkartmalıdır. Kilolar karın ve basen bölgesinde yoğunlaşıyorsa yüksek bel A tipi eteği olan ikili parçalar giyinebilirler. Üst kısımları ince ise üst bölgede gösterişli parçaları seçmelidirler. Eğer kilolu iseniz eteklerde katlar, klasik prenses formlar, kabaran modeller sizi olduğunuzdan daha iri gösterir. Balık etek gelinlikleri seçmemeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz!