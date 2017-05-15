Bebek Uykusu Nasıl Düzene Sokulur, Ne Zaman Sağlanır?

Bebeklerin gece ortasında uykularından uyanıp neden hemen tekrardan uyuduğunu ve yakın saatte yeniden kalktığını merak ediyorsunuz. Bebeklerin uyku döngüleri de kendileri gibi daha küçük olduğu için geceleri kalkmaya programlanmışlardır. Hafif uykudayken daha fazla vakit geçirirken, karınları açsa ya da hava onlar için soğuksa kolayca uyanıyorlar.

Bir bebeğin bakımı kolay bir iş değildir. Aslında yaptıkları tek şey yeme, kaka yapma ve uyuma. Ama çok şey yapıyorlar! Bu yüzden bebeğe bakmak biraz zor. Yani evet, çok sabır lazım. Ebeveynlerin bebek uykusu ile ilgili bazı gerçekleri anlaması, bebekleri uyutma işini daha iyi ve daha akıllı bir şekilde yapmalarına yardımcı olur.

Birçok kişi bebeklerin uyandıklarında neden ağlamaya başladıklarını merak ediyor. Bunun nedeni, hala REM (hızlı göz hareketleri) uykusunda oldukları içindir. Çoğu bebeğin derin uykuya girmesi için yaklaşık 20 dakika gereklidir. Nefesleri yavaşlar ve gözleri çırpınmayı bırakır. Onları uyutmak için en iyi zaman budur.

Çoğu ebeveyn, günün birinde küçük bebeklerinin tüm gece boyunca uyumasını dört gözle beklemektedir. Ancak bebeklerin geceleri uyanmasının bir nedeni var. Bebekler minik mide açlıklarına sahiptir ve periyodik olarak beslenmesi gerekir. Aç ya da rahatsız olduklarında kolayca uyuyamazlar. Temel olarak gece uyanıklığı bebekler için bir hayatta kalma mekanizmasıdır.

Bebek uyku döngüleri yetişkin uyku döngülerinden farklıdır. Döngüleri bir saatten daha kısa olduğundan bebekler uyku sürelerinin çoğunu REM (hızlı göz hareketi) uykusunda geçirirler. Her saatte hafif uykuya girerler. Nefes almaları düzensizleşir ve gözleri bu aşamada hareketlenmeye başlar. Bir ninni söyleyerek veya sadece sırtını ellerinizle sıvazlayıp yatıştırarak onların derin uykularına geri dönmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Bebekler uyumayı severler! Bebekler gece gündüz dinlemezler. Bu nedenle, yetişkinler gibi sabit bir uyku-uyanmama döngüsüne sahip değildirler. Çoğu yenidoğan bebek her gün 16-19 saat uyur. Büyüyünce bu zaman gittikçe azalır. Çoğu bebek, beslenmesi için gece boyunca en az 2-3 kez uyanır. Gündüz uyutmayıp uyanık tutmak, bebeği geceleri daha iyi uyuyacak hale getirmek için iyi bir fikir değildir, çünkü kendini yorgun hissedecek ve uyku vakitleri onu sersemleştirecektir. İyi dinlenmiş bir bebek geceleri daha iyi uyur.

Bütün annelerin bebekleri ve uyku düzenleri hakkında çeşitli görüşleri vardır. Tüm bebekler farklı olduğu için bu bir sürpriz olmamalı ve onların da uyku takvimleri vardır. Bazı bebekler uyku rutinine girmek için daha fazla zaman alırlar. Bazıları diğerlerinden daha uzun mesafelerde uyumaya başlar. Küçük olanını diğer bebeklerle karşılaştırmayın, çünkü her biri kendi tatlı zamanını alır.

Hızlı Göz Hareketi (REM) uyku aşamasında, beyindeki kan akışı muazzam bir şekilde artar. Öğrenmeye yardımcı olan sinir proteinleri de bu sürede üretilir. Bu nedenle uyku, hafızanın gelişimi ve beyin hücrelerinin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu aşamada, gereksiz tüm bilgiler beyinden atılır ve önemli olanlar düzgün bir şekilde saklanır. Beyin, bir bireyin yaşamının ilk iki yılında yaklaşık % 70 oranında büyür; bu da bebeklerin neden daha çok uyuduğunu açıklıyor.

Çoğu ebeveyn, çocuğunun doğumundan sonra uykudan yoksun kalır çünkü bebekler geceleri çok uyanırlar. Çocuğun anne ve babası minik sevgililerinin geceleri kesintisiz uyuduğu günü iple çekerler. Bebeğin uykusunun rutine girmesi 4 ila 6 ay arasında bir süre alabilir. Bazıları daha erken uyku düzeni içine girebilirken, bazıları için bu çok fazla zaman alabilir. Tek kural, zorlamaya çalışmayın. Bebek doğal olarak kendisi için uyku düzenleri geliştirmeye başlayacak ve bir süre sonra daha fazla uykuda kalmaya başlayacaktır.