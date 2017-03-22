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Yaşam

Arkadaşla Barışmak İçin En Güzel Yöntem Nedir, Nasıl Barışılır?

Written by bayramaktas Leave a comment

Yaşam tarzı çatışması veya farklı menfaatlerin gelişmesinden bağımsız olarak, herkes zaman zaman bir arkadaşıyla “araya mesafe girmesi” durumunu deneyimlemektedir. Eski bir arkadaşınızla aranızdaki mesafeyi azaltmak mı istiyorsunuz? Yeniden bağlanmak için sizde var olan sevgiyi ona göstermek ve bir arkadaşlığın canlandırılması sürecine başlamak için atabileceğiniz açık ve yapıcı adımlar var. Arkadaşla barışmak için en iyi yöntem ve yollar nelerdir, nasıl barışılır?

İlk Adımı Atın

Arkadaşınızın dışarı çıkmasını beklemeyin. Yeniden iletişim kurmak isterseniz, arkadaşınızı sizinle görüşmeye davet ederek kendinizi hazır bulundurun. Bir telefon görüşmesi veya bir sms, konuşma veya birlikte vakit geçirme konusundaki ilginizi ona iletmenin en hızlı, kolay ve sağlıklı yoludur. 

Doğru Yoldan Ulaşın 

 

Eski dostluğunuzun derinliği ve ayrılma nedeniniz, eski arkadaşınıza nasıl yaklaşmanız gerektiğini belirleyen önemli faktörlerdir.

  • İkinizin de kullandığı bir çevrimiçi medya platformundaki bir mesaj işe yarayabilir. Bir e-posta bundan daha iyi olabilir, çünkü daha güvenilir ve güvenli bir iletişim yöntemidir. İnsanlar ayrıca e-postalarını daha sık kontrol etme eğilimindedirler.
  • Bir mektup göndermeyi düşünün. Eğer arkadaşınızla bir çatışma geçirdiyseniz, eski anlaşmazlıkları yeniden canlandırmamak için ihtiyatlı olun. Ona, yanıt vermek için baskı altında olduğunu hissettirmemeye özen gösterin. 
  • Metinden daha fazlasını yapın. Yazışma, merhabayı hızlı bir şekilde iletmenin mükemmel bir yoludur; ancak, bir ilişkiyi yeniden canlandırmak için verimli bir yöntem değildir. Telefonla arayın. Daha kişisel bir yaklaşım, gerçekten yeniden bağlantı kurmak için gösterdiğiniz ilgiyi karşı tarafa hissettirecektir.

Özür Dileyin

Arkadaşınızın sizinle arasında olan bazı olumsuz hislerin hâlâ yaşandığını biliyorsunuz. Özür dilemeniz gereken bir şey varsa, mümkün olan en kısa sürede özür dileyin. Tamamen dürüst olun. Çatışmaya yol açan bir şey hususunda hatalıysanız, bu hatayı kabul edin.

“Mehmet, içinde bulunduğumuz durum için gerçekten çok üzgünüm. Yakında bir yerde bir şeyler içip konuşabilir miyiz?” gibi bir şey deneyebilirsiniz.

Dinleyin ve Saygı Gösterin 

Başkaları ile iletişim kurarken ve arkadaşlarınızla etkileşime girerken her zaman saygılı olmanız gerekir. Birisine saygı duyduğunuzu belirtmenin en emin yollarından biri, konuşma sırasında dikkatle dinlemektir. Bir arkadaşın ne hissettiğini veya ne düşündüğünü anlamak için dostluğunuzu kendi bakış açısıyla düşünmeye çalışın. Empati yapın. Özellikle anlamlı konuşmalar sırasında, dikkatle dinlemenize yardımcı olması için aşağıdaki ipuçlarını uyguladığınızdan emin olun:

  • Emin olmadığınızda söylediği şeyin ne olduğunu özetleyin. “Yani şunu mu demek istiyorsun:” gibi…
  • Arkadaşınızı “Sonra?” veya “Aaa!” gibi kısa talimatlara devam etmeye teşvik edin.

Planları Takip Edin 

Bir araya gelmeyi düşünüyorsanız, özel planlar yaparak hemen harekete geçin. Gelecek hafta hangi günler veya akşamlar için boş olduğunuzu birlikte konuşun. Öğle yemeği, kahve, akşam buluşması… Seçeneğiniz çok!

Sevimli Anıları Hatırlayın

Dostluğunuzun bozulmasının içeriği ne olursa olsun, kuşkusuz, geçmişte birlikte paylaştığınız deneyimlerden edindiğiniz olumlu hatıraları hala içinizde yaşarsınız. Birlikte geçirdiğiniz keyifli anlardan bazılarını, özellikle birlikte tekrar gülümseyebilecek olduklarınızı hatırlayın.

Kendi olumlu hatıralarınızı hatırlattığınızda arkadaşınız büyük olasılıkla benzer anılarını hatırlar ve her ikiniz de bağımsız olarak hatırladığınızdan daha fazla dostluğunuz hakkında konuşma fırsatı bulursunuz.  Tek başına bu bile, tekrar birlikte vakit geçirme konusundaki ilginin yeniden ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Her Dostluk Aynı Olmayabilir 

Her dostluk aynı kalmayacaktır. Değiştiklerinde arkadaşlarınıza karşı kötü tutum sergilemeyin. Tıpkı onları daha yakın olduğunuzda kabul ettiğiniz gibi, şimdi de olduğu gibi kabul edin. Arkadaşlık türleri arasındaki farkı anlayın. Yaşamınız boyunca, tanıdıklarınız, güler yüzlü dostluklarınız ve yakın dostluklarınız olacak. Zamanınızı sizinle birlikte değerlendirecek, perspektifinize saygı duyan ve sizin seçtiğiniz kapasitede sizi teşvik eden insanlarla olan ilişkileri beslemek için zaman ve çaba sarf edin.

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