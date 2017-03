Amerika’da Hoş, Güzel, Sıkıcı Olmayan Yeni Tatil Fikirleri

Amerika’ya gidip orada farklı ve güzel olan yeni tatil fikirlerine ihtiyaç duyanlara ışık tutacak makale hazırladık, iyi tatil dileklerimizi sunarak okumaya birlikte başlayalım…

New York City

New York kelimenin tam anlamıyla her şeye sahip! Küçük bir kasabada veya kırsalda büyüdüyseniz, New York gibi büyük şehir deneyimine paralel bir tatil neredeyse yoktur. Eğitici ve eğlenceli bir gezi için ideal bir yer olabilir. Metropolitan Sanat Müzesi veya Solomon R. Guggenheim Müzesi gibi birkaç ünlü müzeyi ziyaret edebilir veya Brooklyn köprüsünün ya da Chrysler binasının farklı mimarilerini inceleyebilirsiniz. İşletme meraklıları için borsa, romantikler, Central Park ve at arabaları… Bahar tatili için güzel seçim.

Cape Cod (Massachusetts)

Cape Cod, Massachusetts’in başlıca turistik yerlerinden biridir. Millerce uzanan sahil şeridi, ABD’deki en iyi plaj tatil yerlerinden biri olarak kabul edilir. Gündüz ve gece boyunca esen okyanus esintisi, kaçırmak istemeyeceğiniz şeylerdendir. Sunulan yemekler dünyanın en iyilerindendir. Ayrıca, birçok sanatsal ve kültürel etkinlik, şirin küçük dükkanlar, ahşap bisiklet yolları ve gezilerinizi çok daha eğlenceli hale getirecek çeşitli festivaller ve etkinlikler bulunmaktadır.

Boston (Massachusetts)

Bunker Hill Anıtı’nı ziyaret, Harvard Kitabevi turu veya Massachusetts Historical Society ile tarihsel olaylar hakkında bir şeyler öğrenmek için Boston sizi bekliyor.

Hawaii

Şnorkelle yüzen ve derin su dalışını içeren seçkin plaj faaliyetleri veya Hawaii’deki güzel adaların kültür gezintisi gibi, yapmak isteyeceğiniz birkaç şey burada mevcut. Planladığınız şeylerin türü yalnızca bütçenize bağlı olacaktır.

Amerika’da Yapılacak Bazı Etkinlikler

ABD’deki en iyi dağlık bölgelerin bazılarını ziyaret edin ve harika kayak deneyimleri yaşayın. Ziyaret edebileceğiniz ve kayak zevkine varabileceğiniz Aspen, Colorado gibi dünyaca ünlü yerler vardır. Hatta yeni başlayanlara yönelik olan kayak derslerini de alabilir ve dağların heyecanını yaşayabilirsiniz. Veya basitçe Great Smoky Mountains Milli Parkı’nı ziyaret edin. Orada, izleyebileceğiniz ve öğrenebileceğiniz çok çeşitli hayvan ve bitki hayatı var.

Yolculuğun heyecanını hedef noktaya çıkarmak isterseniz, sunulan farklı tren ve deniz yolculuklarını düşünün.

Kamp, ucuz tatil fikirleri için en popüler seçeneklerden biridir ve harika geziler yapmak için idealdir. Vahşi doğada kamp yapma heyecanını yaşamak, kendi balıklarınızı yakalamak, pişirmek ve doğa yürüyüşü yapmak hoşunuza gidecektir.

Bütçeniz yeterince abartılı değilse, farklı bir ülkeyi de ziyaret edebilirsiniz. Avrupa’ya bir geziye çıkın veya Hindistan’daki küçük bir kasabayı ziyaret edin. Farklı kültürleri, mutfakları ve insanları tanıma deneyimi olağanüstü olacaktır. Ve bunun, sonsuza dek sizinle kalacak eşsiz bir deneyim olacağına bahse varız.