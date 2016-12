Yerden Isıtma Nasıl Kullanılır ?

Isıtma sistemleri arasında gerek sunduğu konfor gerekse enerji tasarrufu gerekse de işlevsellik açısından lider olan yerden ısıtma sistemleri iç dış fark etmeden her mekana uygulanabilmektedir. Elektrik enerjisi yani yenilenebilir enerji kullanarak çalışan bu ısıtma sistemleri çevre dostu olduğu için geleceğin ısıtma yöntemi olarak gösterilmektedir. Zeminin “tamamının eşit oranda” ısınmasını sağladığı için iç mekanlarda homojen ısıtma lüksü sunmaktadır. Elektrik enerjisi kullanımı konusunda da bütçeleri düşünen bu sistemleri, kısa süre içinde mekanın her yerinin ısınmasını sağlar ve düşük enerji tüketimi ile sıcaklığın korunmasını sağlar. Evlerden işyerlerine, ticari işletmelerden sanayi tesislerine kadar her alana son derece pratik bir şekilde uygulanabilmeleri, kullanım alanlarının neredeyse sınırsız olmasını sağlamaktadır.

Halı sahalar ve stadyum gibi geniş alanlar için kullanılabilecek tek ısıtma sistemi olmaları; sera, tarım arazisi, otopark ve spor salonları gibi zeminin sıcak olması gereken alanlarda muazzam bir avantaj sunmalarını sağlar. Çok hızlı bir şekilde uygulanabildikleri için günler boyunca süren inşaat ve yapısal düzenlemeler gerektirmezler. Uzaktan kumandalı bir şekilde yalnızca tek bir düğmeye dokunarak dahi çalıştırılabilen yerden ısıtma sistemleri, ev ve işyerlerinin 15-20 dakika gibi bir süre içinde ısınmasını sağlar. Bina ayakta durduğu sürece kullanım imkanı sağlayan bu sistemlerin uzun ömürlü olması ve bakım gerektirmeden yıllar boyunca kullanılabilmesi, ciddi bir ekonomik avantaj sağlar.