Yerçekimi Olmasaydı Nasıl Yaşardık, Neler Olurdu? Yerçekiminin Hayatımızdaki Önemi

Yerçekimi olmasa yaşayabilir miydik? Yerçekiminin yararları ve özellikleri hakkında malumat edineceğimiz konumuzda yerçekiminin günlük hayattaki önemi ile ilgili bilgi birikimine sahip olacağız.

Yerçekimi Hakkında Kısa Bilgi

Yerçekimi, Dünya’nın kütle çekimi ya da maddelerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti demektir. Çok büyük kütleli Dünya bizi kendisine doğru çeker. Bu çekim kuvveti sayesinde insanlar ayaklarıyla yere basarlar ve kaymadan yürüyebilirler. İşte bunu sağlayan cismin kütlesi diğer bir deyişle ağırlığıdır. İnsanların dengesi bozulduğunda “düşme eylemi” gerçekleşir. Bu duruma Dünya’nın bizim üzerimize uyguladığı kuvvet sebep olmaktadır.

Yerçekimi kuvveti ile kütle çekim kuvveti birbirinden farklı terimler değildir. Dünyanın kütlesi değişmediği sürece yerçekimi kuvveti hiçbir zaman azalmaz ya da yok olmaz. Dünyanın yerçekimi değeri sabittir. Yerçekimi kanununu bulan isaac newton hakkında bilgi için tıklayınız.

Fizikte Graviton Nedir Kısaca Bilgi

Bilim dünyasının son yıllarda keşfettiği yerçekimi kuvvetini oluşturan tanecikler “graviton”lardır. Gravitonun varlığı kesin olarak araştırmalarla kanıtlanmıştır. Ve üzerinde çalışılmaya devam edilmektedir. Graviton; kütlesiz, durağan, spini 2 olan ve ışık hızında yolculuk eden bir parçacıktır. Graviton taneciklerini yerçekimi kuvvetinin maşası olarak ifade edebiliriz.

Kütle Çekim Kuvveti Nelere Bağlıdır? Nasıl Hesaplanır?

Kütlesi olan her cismin çekim kuvveti vardır. Örneğin; Dünya ve Güneş’in kütlesi vardır ve bunlar birbirlerine kütle çekimi uygular. Bu kuvvetin ne kadar olduğu Güneşin kütlesi ile Dünyanın kütlesi çarpılıp aralarındaki uzaklığın karesine bölünür ve çıkan sonuç yerçekimi sabiti ile çarpılarak saptanır. Yıldızlar arası çekim de galaksiler arası çekim de evrendeki bütün çekimler de Dünya’da bizi düşüren çekimden farksızdır. Bu nedenle bütün bu çekim kuvvetlerinin hesaplanmasında bu formül evrensel olarak kullanılır. F iki kütle arasındaki çekim kuvvetinin büyüklüğü, m 1 birinci kütlenin büyüklüğü, m 2 ikinci kütlenin büyüklüğü, r iki kütle arasındaki mesafe, G Evrensel çekim sabiti 6.67 × 10-11 N m2 kg-2 olmak üzere kütle çekim kuvveti hesaplaması şu şekildedir:

F= Gx(m 1 x m 2 )/r2

Yani kütle çekim kuvveti şunlara bağlıdır: Kütlelerin büyüklüğüne ve kütleler arasındaki uzaklığa

Yerçekimi Kuvveti Olmasaydı Neler Olurdu Maddeler Halinde Kısaca

Yerçekimi Olmasaydı Biyolojik Olarak Nasıl Etkilenirdik ?

Kas ve Kemik Sistemimiz : Vücudumuzun kas ve kemik yapısı yerçekimine uygun olarak yaratılmıştır. Yerçekimsiz bir ortamda kemiklerimizin üzerine yük binmeyeceğinden değişime açık olan kas ve kemiklerimiz zayıflar ve onları kaybetmeye başlarız. Şekil bozuklukları da beklenen sorunlardan biridir. Yerçekimine karşı duran ve “postür” adı verilen kaslarımız da zayıflar ve güçsüzleşir.

Şayet mevcut çekim kuvveti olduğundan fazla olsaydı vücudumuzun ağırlığını çok daha fazla hissedecektik. Belli bir düzen üzere yaratılmış vücudumuzda kas ve kemiklerimiz bu ağırlığı taşıyamazdı. Ayakta duramayıp hatta kemiklerimiz bu fazla çekim kuvvetine dayanamayıp kırılabilirdi. Eğer yerçekimi kuvveti şimdikinden daha az olsaydı kemiklerimiz ve kaslarımızda erimeler baş gösterecekti. Bununla birlikte vücudumuzda protein ve kalsiyum çözünürlüğü başlayacak ve gücümüz azalacaktı.

Uzay yolculuklarına gidip dönenler kemiklerinin %40’a yakınını kaybederler. Vücuda binen aşırı yükle birlikte bel-boyun ağrıları yaşarlar. Hatta kemikleri kolay kırılır bir yapı özelliğini alır.

Dolaşım Sistemimiz : Kalbin pompalanmasıyla kanın vücuttaki dolaşımının sağlanması düzeni bozulacaktı. Yerçekimiyle bacaklara çekilen kan vücudun üst kısımlarına ve özellikle baş kısmına birikecek ve bunun sonucu olarak bu baş ve boyun bölgesinde şişmiş kan damarları, göz bozuklukları ve hipertansiyon hastalıkları yaşanacaktı.

Denge Sistemimiz : Denge organımız beynimizin çalışma düzeni değişeceğinden vücudumuzun dengesini sağlamak konusunda da sorunlar yaşayacaktık.

Yerçekimi Olmasaydı Kozmolojik Olarak Nasıl Etkilenirdik? Yaşayabilir miydik?

Yerçekiminin olmaması kütle çekiminin olmaması demektir. Böyle bir durumda Güneş ile Dünya’nın birbirleri arasındaki bağ kopardı. Güneş bundan sonra başıboş olarak uzay boşluğunda dolaşır ve başka gezenlerle çarpışırdı. Dünyamız aya çekim kuvveti uygulamayacağından Ay, Dünya’nın yörüngesinden çıkarak uzay boşluğunda farklı bir yol alırdı. Dünya’daki havayı Dünya’da tutan yerçekimidir. Atmosfer tabakası uzaya doğru akar giderdi. Havasız kalan ortamda boğulur, haşlanır, vakumlanır ve donardık. Dünyada basıncı dengeleyen şey atmosferdir. Atmosferin bizim üzerimize yaptığı bir basınç vardır. Vücudumuzun da kendi oluşturduğu bir iç basınç vardır. Bu iki basınç karşılıklı olarak birbirini dengeler. Havanın olmadığı yerde basınç da çok düşüktür. Havasız ortamda vakum etkisi görülür. Basınç dengesi bozulan ve kuvvetli bir vakuma maruz kalan vücudumuz bu şartlara dayanamaz. Kanımız ve tükürüğümüz çekilmeye başlar. Ciğerlerimiz şişer ve kısa sürede ölürdük. Atmosferin bir görevi de Dünya’nın ısısını ayarlamaktır. Gün ısısı gündüz sıcaklığı ya da güneş altında 100 derecenin üzerine çıkarken geceleri ya da gölgede -100 dereceye kadar soğuk olurdu. Yani ya haşlanırdık ya da donardık. Yerçekimi ve atmosferin olmadığı bir yer kozmik radyasyona açıktır. Bu şekilde yaşamak mümkün değildir. Dünya uzaydan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumasız kalırdı. Geceleri “yıldız kayması” diye ifade ettiğimiz gökyüzü olayının asıl adı “meteor”dur. Şöyle ki; öncelikle yıldızlar kaymaz, bizim yıldız kayması olarak gördüklerimiz gök taşlarının atmosfere girerken sürtünmeden dolayı alev alarak parçalanmasıdır. Atmosferin olmadığı bir ortamda irili ufaklı birçok gök taşı Dünya’ya büyük bir hızla çarpardı. Yerçekimsiz bir ortamda uçsuz bucaksız okyanusların suları dahi uzaya giderdi. Suyun olmadığı bir ortam hayat vaat etmez. Yerçekimsiz ve kendi etrafında dönen Dünya her şeyi uzay boşluğuna savuracaktır. Savrulanların arasında tabii ki insanlar da vardır. Sürtünme ve yerçekiminin olmadığı bir ortamda hızla uzaya fırlarız. Kısacası insanlardan hayvanlara kadar her türlü cisimden soluduğumuz havaya kadar her şey uzaya doğru uzayın derinliklerine doğru sürüklenir giderdi. Dünyada yaşam olmazdı. Astronotların yaşadığı uzay üslerinde en fazla birkaç ay yaşanılabilen kontrollü ortamlardır. Bu şartlarda insanın bir ömür boyunca yaşayamayacağı gerçeği ortadadır.

Yerçekimi Olmasaydı Günlük Yaşam Nasıl Olurdu?

Yağmur, kar ve dolu yağmazdı. Kum ve toz zerreciklerini çeken bir kuvvet olmadığı için toz bulutları hayatımızı zehir ederdi. Yerçekiminin olmadığı bir ortamda bütün cisimler çarpışacaktı. Hayatımız tam anlamıyla bir felç ortamı haline gelirdi. Eşyalarımızı katlayamaz ve bir yerlere sabitlemek zorunda kalırdık. Yiyip içerken ve yutkunurken zorlanırdık. Klasik basküllerle tartılamazdık. Atıklar toprağa karışamayacağı için Dünya büyük bir çöplük haline gelirdi. Tükenmez ve mürekkepli kalemlerle yazı yazamazdık. Uyurken kendimizi bir yerlere bağlamamız gerekirdi. Ve liste bu şekilde uzayıp gider.

Evet. Yerçekimi olmasaydı nasıl yaşardık sorusuna verilecek cevapları maddeler halinde sıralasak belki yüzleri bulabilir. Böylesi muhteşem bir matematiğin üzerine kurulu Dünyamızın kıymetini bilerek yaşamak gerektiği gerçeğine vurgu yaparak konumuzu tamamlayalım.