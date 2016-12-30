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Teknoloji ve Hayat

Yeraltı Madencilik Uygulamaları, Yöntemleri ve Türleri

Written by bayramaktas Leave a comment

Yer altı madenciliğinde kullanılacak yöntem cevher konsantrasyonu ve çevredeki kaya gücü ve ilgili diğer çeşitli risklere bağlıdır. Bu makalede madencilik uygulama türleri ve yöntemleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Dünyanın en derin maden yatağı; Dünya’nın yüzeyinin altında neredeyse 2½ millik bir derinliğe kadar uzanan Güney Afrika’daki Mponeng altın madenidir. Madencilik Dünya’dan mineral ve metallerin ayrıştırılması sürecidir. Bu materyaller belirli bölgelerde yoğunlaşmış halde bulunur. Bu birikintiler genellikle bir kaya tabakası, ormanlar ya da okyanuslar gibi onlara ulaşmanın zor olduğu engellerin altında meydana gelir. Bu cevherlerin ayıklanma şekline bağlı olarak, madencilik yöntemleri ‘yüzey’ veya ‘yeraltı’ türleri olarak kategorize edilebilir. Yüzey madenciliğinde kaya bariyeri kaldırılarak depositlere (maden birikintileri, yataklara) ulaşılır. Ancak, bazen bu tür yataklara yüzeyden erişmek için (yüzeyin çok çok altında meydana geldikleri için) daha derinlere inmek gerekebilir. Bu durumda yapılacak madencilik ise yeraltı madenciliği olarak adlandırılır. Şimdi yeraltı madencilik yöntemlerini açıklayalım.

Oda ve Sütun Madenciliği (Room and Pillar)

Bu yöntem; çökmeyi önlemek için cevherlerin bir kısmı kolonlar biçiminde geride bırakılarak cevher yatağının içinde gerçekleştirilir.  Böylece odalar olarak adlandırılan hareket alanları ve cevherlerden oluşan sütunlar oluşur. Cevher yatağı tamamen kazıldığında bu sütunlar da ilave cevherler için hasat edilebilir. Sütunlardaki cevherlerin kazılması işlemi, çekilme madenciliği olarak adlandırılan bir süreçtir.

Kullanım Alanları

– Daha az kalınlıktaki düz cevher yataklarında kullanılır.

– Kömür, demir, bakır, talk, kobalt, dolomit ve potas madenleri için bu yöntem kullanılır.

Kesme ve Dolgu Madenciliği (Cut and Fill)

Bu teknikte yeryüzü, cevher ve madenciler arasında bir dolgu yardımıyla destek ve dikey boşluklarla uygun havalandırma oluşturulur ve çökme gibi kazalar önlenerek madencilerin ve ekipmanların güvenliği sağlanır.

Kullanım Alanları

-Masif, dikey maden yatakları

-Düzensiz şekilli cevher gövdeleri

-Altın, demir, gümüş ve bakır gibi metal cevherleri

Alt Düzey Açık Madencilik (Sub-Level Open Stoping)

Bu maden tekniğinde, yatay tüneller veya bir dizi halinde biri diğerinin üzerinde kazılmış olan alt alta seviyelerde, dikey maden yatağına farklı düzeylerde erişmek için kazı yapılır. Mağaraların altındaki alt kısımda toplanan cevheri taşımak için kullanılan bir nakliye tünelleri vardır. Tüneller de birbiri sıra paralel biçimde gerektiğinde açılır.

Kullanım Alanları

-Masif dikey maden yatakları

-Güçlü cevher ve kaya yapısı

-Nikel, kurşun, altın ve çinko madenleri

Daralan Kazı Madenciliği (Shrinkage)

Dikey maden yataklarında gerçekleştirilen bu yöntemde; kazılarak kumlanmış cevheri, maden cevheri bulunan çukurun altındaki alana bırakılır. Bu, ocaktaki duvarların üst düzeyinde kazı için madencilere bir çalışma yüzeyi oluşturur, onlara destek sağlar.

Kullanım Alanları

-Masif dikey maden yatakları

– Altın, bakır, gümüş ve çinko madenleri

– Uzun süre saklanabilir cevherleri

Uzunduvar Madenciliği (Longwall Mining)

Uzun duvarlı madencilik, cevherin “uzun”, yatay bir “duvarın” yüzlerinden birinden kazındığı bir yöntemdir. Bu duvar genellikle birkaç mil uzunluğunda ve yüzlerce metre genişliğindedir. Kazı genellikle giriş yolunun karşısındaki cevher yüzünden başlar ve kazı alanına suni destek sağlanır. Bu destekler, kazı devam ederken yavaş yavaş çekilir; böylece üstteki kayalar madencilerin en uzak tarafında çöker.

Kullanım Alanları

– İnce tabakalar içeren yatay cevher yatakları

– Çoğunlukla kömür olmak üzere aynı zamanda altın, trona ve potas madenciliği

Blok Mağara Madenciliği (Block Caving)

Blok mağaracılık, üstteki kaya ağırlığının; bir cevher yatağını küçük parçalara kırmak için kullanıldığı ve daha sonra toplanabildiği bir tekniktir.
Bu yöntemde, büyük bir cevher yatağı farklı bölümlere ya da ‘bloklara’ bölünmüştür. Her bir bloğun altındaki kaya, kırıklar oluşturmak ve yapının istikrarını zayıflatmak için patlatılır. Cevher bloğunu çevreleyen kayalar yola biner ve bloğa binlerce ton kuvvet uygulayarak küçük parçalara bölünürler ve daha sonra birikip alttan toplanırlar.

Kullanım Alanları

– Düşük dereceli, kırılgan cevher yatakları
– Sadece yüksek ve geniş cevher yatakları için uygundur.
– Demir cevheri, bakır, molibden, elmas, altın ve gümüş madenleri

Alt-Düzey Mağara Madenciliği (Sub-Level Caving)

Bu yöntem cevher gövdesinde ‘sürüklenmeler’ olarak adlandırılan bir dizi yatay kanal ya da ‘alt seviyeler’ hazırlamayı içerir. Kazı ilk olarak en üstteki kanallarda gerçekleşir ve madencilikle oluşturulan boş alanlar (kıvrım) doldurulmaz. Bu, ana kayacın sürekli olarak cevher üzerinde baskı uygulamasına neden olur ve bu da kütüğün alt kısmında çökmesine neden olur ve buradan yeni alt seviyeler yaparak toplanır.

Kullanım Alanları

– Düşük dereceli, kırılgan cevher yatakları
– Demir, bakır, nikel ve altın madenleri
– Cevher ve kaya parçalarının kırılabilir olduğunda

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