Webmasterların En Çok Kullandığı Programlar Hangileridir?

Webmasterlar yani web site geliştirenler anlamına gelen çalışanlar; master kelimesi uzman anlamına geldiği için bazı insanlar bunu farklı yorumlayıp “ulan adam webin master, sensei demeliyiz” gibi saçmalıyorlar. Biliyorum komik değildi, çaktırmayın 🙂

Peki, bu webmaster’ lar ne tür programlar, araç gereçler kullanırlar? En çok kullandıkları hangileri? Kimilerini duydunuz belki ama kimilerini bilmiyor olabilirsiniz. Bunlardan kısaca sizlere bahsedeyim.

Google Web Designer

Çizimler yapabileceğiniz görsel kod üzerine tasarlanmış bir programdır. Genelde mimar tarzı meslek sahibi kişiler kullanırlar. 3D çizim, görsel vs. tarzı şeyleri bu program ile çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

HTML Pad

Yazılım içinde istediğinizi yazabileceğiniz, yapabileceğiniz bir text editörüdür. Javascript, CSS, HTML, XHTML tarzı programları bu program ile rahatlıkla ve kolaylıkla yapabilirsiniz çünkü bu dilleri çok rahat bir şekilde algılar ve size kolaylık olsun diye otomatik yazım, otomatik kod çıkarabilir ve gösterebilir. Dilediğiniz yazılımları HTML Pad ile aşırı rahatlıkla yapabilirsiniz, Yazılımcılar için şiddetle öneririz.

Domain Name Analyzer

Domain Name Analyzer, basit kolay anlaşılır bir arayüzü bulundurmaktadır. Zaten programı indirdiyseniz çabuk kavrayacağınıza inanıyorum. Ziyaretçi sayısını arttırmaya ve markalarınızın ön plana çıkması hususunda gayet işe yarayan bir programdır. Webmaster’ ların vazgeçilmez programlarından birisidir.

Adobe Dreamweaver CC

Html anlamıyorum, kod yazamıyorum, çok zor geliyor ama webmaster olmak istiyorum diyorsanız bu program tam size göre. Kalıp ve kolayca oluşturulabilen, size yardım eden bir programdır. Hazır temalar, hazır kodlar ile sizin hayalinizdeki webmaster’ lık artık o kadar da uzakta değil. Bilgiye gerek yok sadece pratikliğinizi kullanın yeter, zaten bütün işi bu program sizin yerinize yapacaktır.

Notepad ++

Benim favori programım. En iyilerden olan ve vazgeçilmez webmaster programı. Aklınıza gelebilecek her türlü programı içerir. Perl, HTML, ASP, PHP, Java, SQL, Pascal, Python, Fortran, NSIS gibi programları içinde barındırır. Rahat ve kolay bir şekilde sizi yönlendirerek kodları rahat bir şekilde yazmanızı sağlar.

Filezilla

Dosya gönderme, indirme tarzı birçok işi yapabilen güvenlik açısından son derece yüksek olan ve neredeyse her webmaster’ ın kullandığı, kolay ve basit arayüzlü bir programdır. Webmaster’ ların vazgeçilmez programları arasında yer almaktadır.

CoffeCup SiteMapper

Sitenizin gelişimi sizler için çok önemlidir. CoffeCup SiteMapper sizlere bu istediğiniz takip programını sunacaktır. Ayrıca dilerseniz rakiplerinizin gidişatını, analizlerini dahi takip edebilir, gözlemleyebilirsiniz. Sizlere sitelerinizin ne kadar zamanda nereden nerelere geldiğini gösterir. İpuçları vererek sizleri daha iyi şekilde yönlendiren bu program webmaster’ ların en çok sevdiği programlar arasında yer alır.

Rapid SEO Tool

Anahtar kelime probleminiz mi var? Acemi misiniz bu konuda? Anahtar kelime seçiminde sizlere yardımcı olacak Rapid SEO Tool programı ister acemi olun ister profesyonel, işinize yarayacaktır. Bu programdan vazgeçemeyeceğinize eminim. Kolay arayüzü ile sizlere anahtar kelime seçiminde yardımcı olacaktır.

FTP Voyager

Filezilla alternatifi olan bu program da güzel bir programdır. Eğer Filezilla’ dan sıkıldıysanız ya da onu çözemediyseniz bu programı size öneririm. Tamamen basit ve kolay arayüzü ile siteniz arasında dosya alışverişini yüksek bir güvenlik içinde yapabilirsiniz.

Blaze FTP

Diğer kullandığınız FTP yazılımlarından bunaldıysanız ve daha hızlısını arıyorsanız Blaze FTP programını denemenizi öneririm. Kötü yazılımlardan sizi koruyan yüksek güvenlikli bu program ile indirme ve gönderme işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Eğer bir webmaster iseniz bu programların çoğunu kullanıyorsunuzdur. Eğer değilseniz bu programları araştırarak hangisi size uygun geliyorsa ondan başlayın. Sizler için en kolay ve anlayabileceğiniz tarzda programları yazdık. Dilerseniz bunlar ile başlangıç yapabilirsiniz.