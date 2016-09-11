Web Sitesine İçerik ve Konu Bulma Yöntemleri-2

YÖNTEM2: SPINNER İLE ÖZGÜN MAKALE ELDE ETMEK

Pek çok webmaster makale yazmakla ve konu bulmakla uğraşmayıp hemen makale alışveriş sitelerinden makale alarak maliyetlerini artırma yoluna gidiyor. Oysaki makale yazarlarını bu yükten kurtaracak bilindik bir yol daha var: SPINLEME ARAÇLARI.

Spin kelime manası itibariyle ‘’ çevirmek ‘’ demektir. Spin derken anlamamız gereken ‘’ eş anlamlı kelimeler ile çevirmek’’ olmalıdır.

Bazı arkadaşlar Google’ın spin ile ilgili yaptığı çalışmalar üzerinde durarak sıkıntı yaşayacaklarını düşünmektedirler. Evet, Google’ın yapay zekası kelimelerin eş anlamlılarını bilecek kadar gelişmiştir. Ama sizler spin yapıp otomatik olarak bot yardımıyla spinlenmiş makaleyi hemen sitenize atarsanız sıkıntı yaşarsınız. Spinlenmiş makalede düzenleme yapmanız gerekir.

Kelime dağarcığınız geniş olmalı ki bazı kelimeleri cümle olarak doğru ifade edebilmelisiniz. Üstelik yanlış spin ile bu yazınız kullanıcı odaklı bir makale olmayacaktır. Örnek vermek gerekirse ‘’Firma bu yılki hedeflerini tutturdu.’’ Cümlesini spinleme aracı ‘’ Firma bu yılki nişangahını tutturdu.’’ olarak çevirebilir. Bu cümle kesinlikle kullanıcı odaklı bir cümle değildir. Sitenize giren kişi bu cümle sonrası hemen sitenizden çıkabilir. Sizin bu kapsamda yapmanız gereken şey, spinleme aracı ile spinlenen makaleyi tekrar gözden geçirmek olacaktır. Ayrıca kelime dağarcığınız tam anlamıyla iyi değilse bile eş anlamlı kelime bulma yöntemi ile bu işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Bu yöntemi REWRITE konumuzda anlatacağız.

Piyasada pek çok spin sitesi ve aracı vardır. Bunların en bilindik olanlarını aşağıda sıraladık. Deneyerek veya kullananlardan tavsiye alarak, internette yapılan yorumları da okuyarak hangisinin en iyi olduğunu kendiniz bulabilirsiniz. Bizim burada ilk sırada paylaşacağımız ve öncelikli tavsiyemiz; geliştirilen, projenin TDK ile entegreli olduğunu bildiğimiz ve programı alanlara destek veren PROJELAB ve kelime hacmini arttırdığınızda oldukça kullanışlı olabilecek MAKALEBOX olacaktır.

Site adresi: http://www.makalebox.com/indir/ Bu sistem şu an itibariyle (24/01/2017) 75 TL olup yazmış olduğumuz sitede satılmaktadır. İlk sırada bunu yazmamızın sebebi oldukça kullanışlı ve kaliteli olmasıdır. Yazılımdaki kelime veritabanını kendiniz geliştirdikçe (eş anlamlı kelimelerle) ortaya adeta bir makale robotu çıkıyor. Saniyeler içinde yeni özgün makaleler elde ediyorsunuz. Ben en çok bunu kullanıyorum. Tavsiye ederim.

Site adresi: http://projelab.com/ Projelab’ın sunduğu IOS BOT ile makalelerinizi kaliteli bir biçimde spinleyebilirsiniz. IOS Bot içerik özgünleştirme temelli bir bot yazılımıdır. IOS Bot’ta yapay zeka tabanlı içerik özgünleştirme sistemi bulunmaktadır. IOS Bot WordPress sitelerinizde bulunan mevcut içerikleri de site içerisinde özgünleştirip güncelleyebilmektedir. İçeriklerin WordPress sitelerinizde taslak olarak kayıt edilmesini de sağlayabilirsiniz. Zamanlama özelliği sayesinde yazılarınızın sizin belirleyeceğiniz ileri bir tarihte yayınlanmasını da sağlayabilirsiniz.

İkinci tavsiyemiz bir site üzerinde spinleme olacaktır. Öncelikle site ismini verelim: http://www.turkcespinner.com/turkcespinneranasayfa.html Burada online olarak spinleme yapabiliyorsunuz. Koruma kelimeleri bölümüne makalenizde geçmesini ve spinlenmemesini istediğiniz anahtar kelimelerinizi yazıp o kelimeleri korumaya alabiliyorsunuz. Site bir API desteği ile wordpress siteler için BOT tanıtabilmektedir.

Bir diğeri ise mixib.com Çalışma mantığı olarak “The Best Article Spinner”‘a benziyor. Yani seçenekleri sunuyor, uygun kelimeleri siz seçiyorsunuz. Bu bakımdan uğraştırıcı olarak gözükse de çok mantıklı ve düzgün yazılar ortaya çıkıyor. Veritabanı kullanıldıkça düzeliyor ve düzeltiliyor. Şu an beta yayınında, testinden sonra eksikliklerinin daha iyi fark edilip düzeltileceğini düşünüyoruz.

otospin.com da diğer spin adreslerinden. Anlam bozulmadan spin işlemi yapıyor. Ayrıca WordPress eklentisi de mevcut. Kelime haznesinin (veritabanındaki kelimeler) geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çok az kelimeyi değiştiriyor.

http://turkcespinner.seopozitif.com/ Bu site de 5. Maddedeki site ile aynı işlevde çalışmaktadır.

Benim Türkçe değil İngilizce sitem var diyorsanız en iyi spinner aracı THE BEST SPINNER dır. Bu araç ile istediğiniz makalede en iyi şekilde spin işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Diğer iyi olarak bilinenler ise SPINNERCHIEF ve CHIMPREWRITER programlarıdır.

Spin konusunda değinmemiz gereken farklı bir açı var. Spin işlemi bir yönüyle kimi webmaster’a göre belki de emek hırsızlığı olabilir. Yazı hazırlamış ve yayına sokan bir arkadaşın makalesini emek üretmeden programlarla sizler yeniden üretip yayınlamış oluyorsunuz. Bu hususta çekincesi olan arkadaşlarımız için hatırlatma yapmak istedik.

Web sitesine konu, makale, içerik üretme yöntemleri yazı dizimizin 1. sini okumak için lütfen tıklayınız.

Rewrite makale tekniklerini öğrenmek için tıklayınız.