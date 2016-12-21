Twitter Takipçi Artırma Yararlı mı, Parayla Twitter Takipçisi Kazanma Yolları Mantıklı mı?

Sosyal paylaşım ağı olan Twitter artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda. En azından çevremizdeki insanları gördükçe; adeta telefonla parmakları bir olmuşçasına, kendinden veya gündemden kendince bir şeyler yorumlamaya çalışan herkesin bir sosyal medya fenomeni olma saplantısıyla baş başa kaldığımızı anlarız. Bazen önemli gördüğümüz haberleri, fikirleri ya da kayda değer bilgileri paylaşmak bize haz veriyor. Paylaşmak güzeldir tabi ki. Eğer birikimli bir insansak ve hayattaki beceri ve uzmanlığımızı kaliteli paylaşımlar yaparak sosyal mecralara aktarırsak bizi takip edenlerin sayısı zaman içerisinde elbette artacaktır. Aslında takipçi sayısını artırmanın farklı şekilleri var. Daha doğrusu doğal olmayan yöntemler var.

Geçenlerde bir forum sitesinde bir e-ticaret başlığı gözüme çarptı: ‘ Twitter kullanıcı sayınızı arttırın!’ Twitter takipçi sayımın belli bir ücret karşılığında bir anda 1000+ olacağını vaat ediyordu. Hayatımızın bazı evrelerinde olduğu gibi ‘’Deneyelim ve görelim nasılmış.’’ mantığıyla hareket ederek bu kez de kanmış olduk ve sisteme dahil olduk. Sonra ne mi oldu? İlk başta Twitter takipçi sayımız 75 civarındaydı. Takip ettiklerimizin sayısı da birkaç gün içerisinde 1000+′e yükseldi. Her geçen gün de artıyor bu durum.

Belli bir ücret karşılığı Twitter takipçi sayısını artırma sisteminin yarardan çok zararı var aslında. Takipçi artırma sistemi nasıl işliyor? İlk başta alakalı alakasız birçok takipçi kazanıyorsunuz. Yani sizi hiç tanımayan, sizinle aynı doğrultuda düşünmeyen ya da ilgi alanları sizinle uyuşmayan kişiler takipçi listenize ekleniyor. Ortak noktalarınız olmadığı için birbirinizin paylaşımlarına da hiç ilgi göstermiyorsunuz. Siyasi görüşlerinizden tutun da hobilerinize kadar birçok şeyiniz uyumsuz. E haliyle zamanla da takipçileriniz takip edenler listenizden birer birer çekilmeye başlıyor. Şu an 750 kişiyi takip ediyorum; fakat bu iradem dışında gerçekleşen bir olay. Bu durum zamanla beni rahatsız etmeye başladı ve bu yüzden de yeni bir Twitter hesabı açmaya karar verdim, yaklaşık 2 yıldır kullandığım Twitter hesabından çekildim.

Deneme yanılma yoluyla parayla sosyal medya takipçisi kazanma sisteminin ne kadar saçma bir şey olduğunu tasdik ettim. Eğer Twitter takipçisi kazanmak istiyorsanız bunu ücretli sistemlerle değil doğal yollarla kazanmanız yararınıza olacaktır. Siz siz olun bu tür takipçi artıran sistemlere dahil olmayın. Sonra bizim gibi pişman olmayın.