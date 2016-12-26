Sudan Hidrojen Elde Etme ve Depolama Yöntemleri Nelerdir?

Hidrojen, tamamıyla çevresel açıdan temiz bir enerji türü ve yaşam alanı sunan bir element olmaktadır. Bu sayede özellikle son yıllarda hidrojen üzerine çalışmalar bir hayli artmaktadır. Özellikle yenilenebilir enerji kapsamında üzerinde müthiş projelerin olduğu hidrojen elementi, güneş enerjisi kullanımı ile sudan üretilmesi çerçevesinde bu çalışmalar devam etmektedir.

Zaman içerisinde sıvı ve gaz formlarda olan yakıtlara olan talepler gittikçe artacak ve ne yazık ki ilerleyen zamanlarda bu taleplere arz bulmak güçleşecektir. Bu amaçla bu kısımlardan doğacak olan eksiklikler yenilenebilir enerji kaynakları ya da nükleer enerji ile oluşturulacak sentetik yakıtlar ile üretimleri yapılacaktır. İşte bu alanda çevreyi en az kirletmekte olan Hidrojen elementi üzerine çalışmalar yoğunlaşmış bulunmaktadır.

Hidrojen genel olarak hidrokarbon ve sudan olmak üzere iki farklı şekilde üretilmektedir. Hidrokarbonların tükenebilir olmasından dolayı çalışmalar daha çok sudan hidrojen üretimi üzerine yoğunlaşmaktadır.

Sudan hidrojen üretim işlemi suyun elektrolizi sonucunda gerçekleşmektedir. Yine bu alanda değinildiği üzere güneş enerjisinden yararlanarak daha karlı olduğundan ötürü sudan hidrojenin ayrıştırılması üzerine daha çok çalışma yer almaktadır. Suyun güneş enerjisi sayesinde ayrıştırılması sonucunda üretilmekte olan Hidrojen, başlıca iki grupta toplanmaktadır;

Termokimyasal Süreçler

Güneşin ısıl enerjisi burada kullanılmakta ve 1000 ila 2500 Kelvin (ortalama 1500 derece civarında olmakta) dolaylarına gelen suyun bu sayede Hidrojen elementine ayrıştırılması söz konusu olmaktadır. Güneş ışınları burada optik sistemler kapsamı ile odaklandırılmakta ve bu sayede yüksek derecelerde sıcaklıklar elde edilmektedir.

Fotokimyasal Süreçler

Güneşin foton enerjisini kullanarak fotovoltaik piller sayesinde yapılan elektroliz işlemleri sonucunda yine suyun ayrışması ve hidrojenin üretilmesi mümkün olmaktadır.

Hidrojen Nasıl Depolanır?

Gelişen hidrojen üzerine araştırmalar sonucunda birçok depolama yöntemi de beraberinde gelişmiş olmaktadır. Bu yöntemlere göz atacak olursak yer üstünde ve yer altında depolama olarak ikiye ayrılmaktadırlar;

Yerüstünde Depolama İşlemleri:

Basınçlı gaz ile özel tanklar içerisinde depolama

Düşük sıcaklık ile sıvı olarak özel tanklar içerisinde depolama

Boru hatları ile depolama

Metal hidrürler ve nanoyapılar ile depolama

Karbon nanoyapı ya da cam mikro kürecikler olarak depolama

Yer Altında Depolama İşlemi:

Su, doğal gaz ya da petrol yatakları gibi gözenekli rezervuarlarda depolamak

Tuz yatakları ve eski madenler gibi mağaralarda depolama şekilleri yer almaktadır.

Hidrojen Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

Depolanması mümkün olan Hidrojen enerjisi aynı zamanda geniş bir kullanım alanındaki talepleri karşılamaktadır.

Kolay bir şekilde elektriğe dönüştürülerek depolama yapılabilir.

Yenilenebilir enerjiler vasıtası ile sudan ayrıştırılması kolay olmaktadır.

Araçlar için yakıt olarak kullanılabilmektedir. Hatta son dönemlerde ideal beygir gücü ve torka sahip olan hidrojenle çalışır bir traktör dahi üretilmiştir.

Gemiler için ideal yakıttır. Çünkü olası bir kaza durumunda çevreye yayılsa dahi çok zarar vermez.

Hidrojen Enerjisinin Dezavantajları Nelerdir?

Hidrojenin bir yerde depolanması mümkün olmakta lakin kolay sızabilme özelliğinden dolayı depoların sızdırmazlıkları çok üst düzeyde olmakta ve bu durumda maliyet ile kapıları çalmaktadır.

Oksijen ile birleşmesi durumunda patlaması söz konusu olmakta. Bu yüzden olası kazalara vesile olması da söz konusudur.

Hidrojen Gazından Nasıl Elektrik Elde Edilir?

Hidrojen gazı ile elektrik üretmek adına genellikle izlenen iki yol söz konusu olmaktadır.

Yakma ile elektrik üretimi

Yanıcı bir madde olan hidrojen, özel yapım olan içten yanmalı motorlar ya da hidrojen gazı türbinleri ile yakılması sonucu elektrik elde edilebilmektedir. Burada prensip tamamıyla jeneratörlerin çalışma prensiplerine dayanmaktadır.

Yakıt pili olarak kullanılması

Buradaki prensip tamamıyla bu piller içerisinde hidrojen ve oksijen birleştirilmekte ve bu sayede bir çeşit reaksiyon meydana gelmekte ve bu reaksiyon sonucunda doğru elektrik akımı (DC) oluşabilmektedir.