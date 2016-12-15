Ssl Güvenlik Sertifikası Ne İşe Yarar, Nasıl Alınır, Nasıl Çalışır?

Ssl güvenlik sertifikasının ne işe yaradığı, nasıl alındığı ve çalıştığı konularında bilgiler vereceğiz. Teknolojinin zamanla gelişmesi münasebetiyle insan hayatına yaptığı müdahaleler ile insanların özel hayatlarının ve mahrem bilgilerinin kötü amaçlı siteler tarafından ele geçirilmesi artık kolaylaştı. Artık alışverişin dahi internet ortamında yapılmasından dolayı, kişilerin kredi kartı bilgilerini dolandırıcılık kurbanı olmadan rahatça paylaşabilmesi için bir koruma mekânizması olması gerekiyor. Bu noktada insanların kendilerini ve özel bilgilerini korumak adına koruma mekânizması arayışına girmesi güvenlik sertifikalarının kullanılması sonucunu doğurmuştur. Ssl güvenlik sertifikası ve güvenlik sistemi de bu ihtiyaçtan doğmuş bir sistemdir.

Ssl Güvenlik Sertifikası Nasıl Çalışır?

Ssl güvenlik sertifikası; verileri korumak amacıyla sunucuyla kullanıcı arasındaki bir şifreleme sistemidir. Ssl sertifikası olan bir siteye girildiğinde sunucu tarayıcıya SSL oturumu olduğu hakkında bilgi verir ve gerekli sertifika bilgilerini bildirir. Tarayıcı bu işlemlerden sonra sertifika sağlayıcısı ile irtibata geçer ve sertifikanın doğrulanmasını ister. Sertifika sağlayıcısı işlemi doğruladığında işlemin güvenli olduğunu bildirir. Bu aşamalarda bir sorun oluştuğunda tarayıcı uyarı sistemi ile kullanıcıyı bilgilendirir. Kişi herhangi bir sorunla karşılaşmadığında ise siteye güvenle girebilir ve özel bilgilerini paylaşmasında herhangi bir sorun yaşamaz.

Ssl Güvenlik Sertifikası Ne İşe Yarar?

Ssl güvenlik sertifikası şu işe yarar; kullanıcının bilgilerini güvenli şekilde site üzerinden işlem yapması için şifreleme işlemi yapar. Güvenlik amacıyla kullanılan bir sistemdir. Günümüz koşullarında kişisel verilerin korunması, alışveriş sitelerinde kredi kartlarının korunması durumu gün geçtikçe büyük bir zaruriyet gerektiriyor. Ssl güvenlik sertifikası sayesinde bu durumların karşısına geçilir.

Ssl güvenlik sistemi sayesinde sakıncalı alışveriş siteleri, kişisel bilgilerin yazıldığı sitelerde dahi bilgiler kilitlenir ve korunur. Bu nedenle ssl güvenlik sertifikası satışları internetin hayatımıza yerleşmesi ile gittikçe artmıştır. Ssl güvenlik sertifikalarının yaygınlaşması ile insanların dolandırılması ve özel bilgilerinin ifşa edilmesi oranı azalmıştır.

Ssl Güvenlik Sertifikalarının Birbirlerinden Farkları Nelerdir?

Birçok internet sitesinde kullanıcıları ssl güvenlik sistemleri hakkında bilgilendirmek için açıklamalar bulunur. Çoğu internet sitesinde farklı ssl güvenlik sistemleri satılır ancak bunların hepsinin aynı olduğu vurgulanarak fiyatı düşük olanın yüksek olanla aynı olduğu vurgulanarak satış stratejileri uygulanmaktadır. Her zaman güvenilir bir siteden veya firmadan alışveriş yapmak gerekir. Ssl güvenlik sertifikası için de bu geçerlidir. Aynı zamanda ssl güvenlik sistemlerinin mutlak farkları vardır. Bu farkların en önemlisi ise elbette ki ssl güvenlik sertifikasının hizmet ettiği alandır.

Hizmet ettiği alanlar ne kadar genişlerse ssl güvenlik sertifikalarının fiyatları o derece artar ve ne kadar dar bir alanı kapsıyorsa o kadar uygun fiyatlı olur. Biti yüksek olan güvenlik sertifikalı sitede şifrenin kırılma ihtimali daha zordur. Örneğin 64 bir Ssl sertifikası yerine 128 Ssl sertifikası daha güvenlidir. Bu nedenle ssl güvenlik sertifikası satın almadan önce satın alacak kişinin bir süre boyunca, karşılaştırarak araştırması gerekir.

Ssl Güvenlik Sertifikası Nasıl Alınır?

Ssl güvenlik sertifikası nasıl alınır? ; bütçeye uygun ssl sertifikası satın alınabilir. Satın alınırken yalnızca bir CSR kodu istenecektir. Bu kodu verdiğinizde satın alma işlemi gerçekleştirilecektir. Satın almadan önce gerekli olan CSR kodunu oluşturmak için ssl güvenlik sisteminin sertifikasını alınan firmanın panel sayfasından online olarak alınabilir. Örneğin paneliniz Cpanel ise; Cpanel kontrol paneline girdikten sonra SSL Manager’a tıklıyorsunuz. Private key (KEY) bağlantısından sonra görüntülenen listeden sertifikayı kuracağınız alan adınızı seçerek oluştura tıklıyorsunuz. Daha sonra SSL Manager’a tekrar dönerek sertifika imzalama istekleri CSR (Certificate Signing Requests) bölümüne geliyorsunuz. CSR bilgilerini eksiksiz ve doğru biçimde girince yeniden oluştur’a (Generate) basıyorsunuz. CSR kodunuzu oluşturdunuz. Artık bu kod ile SSL sertifika başvurusunda bulunabilirsiniz. İşlem ssl güvenlik sistemi sertifikasını satın almakla bitmiyor. Daha sonrasında markanın sertifikasına uygun şekilde kurulum yapılması gerekmektedir.

Teknik bilgisi olmayan arkadaşlar için tavsiyemiz, güvenlik sertifikası kurulumunu kendisi yapan bir Hosting firmasından yardım almaktır. Sertifikanın ücretini Hosting firmasına ödeyip satın aldığınızda tüm sertifika kurulum işlemlerini Hosting firması yapacak, kurulumu tamamlayacaktır.