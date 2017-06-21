Sosyal Medya Yönetimi İçin Hangi Eğitimler ve Ajanslar En İyidir?

Teknoloji, gelişimini hızlı bir şekilde ve her alanda devam ettirmektedir. Bu alanlardan birisi de insanlar arası iletişim ağını çevrim içi ortamlara taşıyan sosyal medyalardır. Sosyal medya kavramı Web 2.0 teknoloji ile hayatımıza girmiş bir kavram olup; kişiler arası bilgi paylaşımına, eş zamanlı ve çift yönlü iletişime izin veren ortamlar olarak tanımlanmaktadır. Bu ortamların yönetilmesi ayrı bir uzmanlık alanı gerektirmektedir.

Sosyal Medya Yönetimi Nedir?

Sosyal Medya Yönetimi sosyal medya sayfalarının ve hesaplarının etkili bir şekilde iş hayatında nasıl kullanılması gerektiği hakkında kullanıcıları yönlendirmektedir. Bugünkü konumuna baktığımızda sosyal medyalar güçlü pazarlama stratejilerini içerisinde barındırmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi de sosyal medyaların kişilere ulaşma anlamında çok güçlü bir yerinin olmasıdır. Bu öneminden dolayı da sosyal medya yönetiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda kullanıcılara eğitimler verilmektedir.

Sosyal Medya Yönetimi için Hangi Eğitimler verilir?

Sosyal medya yönetiminin olmazsa olmaz altı unsuru vardır ve eğitimler bu altı unsur etrafında şekillenmektedir. Bu unsurlar hedef kitle belirleme, içerik yönetimi, diyalog yönetimi, rakip analizi, reklam yönetimi ve analytics olarak sıralanmaktadır. Sosyal medya yönetimi konusunda eğitim vermek isteyen kurumlar bu altı unsuru eğitim programına dahil ederek içeriğini hazırlamaktadır.

Sosyal medya uygulamalarını referans alan bu eğitimler sayesinde katılımcılar, satış ve pazarlamada en önemli kanal haline gelen dijital medyayı tanıyarak; kurumsal İletişim, dijital medya iletişimi, sosyal medya yönetimi ve raporlama, sosyal medya reklamcılığı, arama motoru pazarlaması, içerik pazarlama, mobil pazarlama, e-mail pazarlama ve Inbox’a ulaşma, raporlama ve test, dijital medya planlama​ ve optimizasyonu, dijital medyada bütünleşik pazarlama iletişimi, müşteri ilişkileri yönetimi, online itibar yönetimi, sosyal medyada kriz yönetimi, sosyal medyada kurumsal kimlik oluşturma ve marka değerini yükseltme konuları hakkında uzmanlaşmaktadır.

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En İyi Sosyal Medya Ajansları Hangileridir?

Öncelikle bir sosyal medya tanımı yapacak olursak; Sosyal medya; en yeni web teknolojilerinin kullanıldığı, kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan, bilgi paylaşımlarının takip edildiği dijital platformdur.

Peki, sosyal medya ajansları neler yapar?

Sosyal medyayı etkili kullanmak gerek iş hayatımızda gerek özel hayatımızda bizi bir adım önde tutmaktadır. İşte sosyal medya ajanslarının asıl görevi burada başlamaktadır. Sosyal medya uzmanlığı eğitimi alabilir veya sosyal medya hesaplarınızı onlara teslim ederek yönetebilirsiniz. Sosyal medya ajanslarındaki eğitiminiz ile daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Tabi sosyal medya yazarlığının en önemli kısmı tecrübedir. Bu sebeple sosyal medya eğitimi alacağınız veya sosyal medyalarınızı teslim edeceğiniz ajansların eğitim kalitesi, teknik desteği ve tecrübesi çok önemlidir.

Bu ajansların en iyileri kimler?

Sosyal medya ajansları firmalara değişik konularda destekler verip ihtiyaçlarını gidermek için planlamalarda bulunuyor. En iyi sosyal medya uzmanı şudur diyebilmek maalesef mümkün gözükmüyor. Fakat alternatif fikirler üreterek ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan firmalar her zaman iyidir diyebiliriz. Bugün Türkiye’de en iyi sosyal medya ajanslarını listeleyelim.

Digitouch 2008 yılında kurulan ve uzun zamandır bu sektörde faaliyet gösteren Digitouch ilk sırada yerini alıyor. Firmanın referansları ise; Teknosa, Toyota, N11, Markafoni, Microsoft, Lidyana, Gitti gidiyor ve Varyap gibi firmalar bulunuyor. Referanslar herhangi bir firmanın sosyal medya ajansı ile anlaşması için büyük önem taşımaktadır.

Dekatlon Buzz Firma sosyal medya ajansı olarak ve dijital pazarlamada yıllardır hizmet vermektedir. Cannes Lions’da bayer firması için geliştirdiği projeden ödül alarak başarısını sürdüren Dekatlon, İstanbul Kadıköy’de projelerine devam etmektedir. Referanslar; Turkish Airlines, Rixos Hotels, Nestle, Türk Telekom, Bayer, Garanti, Eczacıbaşı gibi büyük firmalar bulunmaktadır.

Boomerang İstanbul 2010 yılından bu yana kendilerini dijital medya ve sosyal medya ajansı olarak tanımladıklarından beri çalışmalarını sürdürmektedirler.