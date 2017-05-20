Sanayi İle Sektör Arasındaki Fark Nedir? Sanayinin Özellikleri Nelerdir?

Sanayi, hammaddelerin alınıp işlenerek bir ürüne dönüştürülmesini sağlayan aşamadır. Girdilerin çıktıya dönüşmesi de denilebilir. Örneğin metal, petrol, krom, bakır gibi hammaddelerin işlenerek kullandığımız cep telefonlarının ihtiyacı olduğu çıktılara dönüştürülmektedir. Kısaca bakacak olursak hammaddelerin kullanılacak hale gelmesini sanayi sağlar. Sanayinin olabilmesi için ise enerjiye, hammaddeye ve sermayeye sahip olmak gereklidir. Bunlar sanayinin bulunduğu ülke ya da bölgelerde yoksa sağlanarak sanayi sürdürülebilir. Örneğin krom fabrikasının çalışabilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır ve bu enerji doğalgazsa, doğalgaz nakliyatı ile bu fabrikaya enerji sağlanır ve fabrika yani sanayi işlemeye başlar. Aynı şekilde hammadde olmasa da yine dışarıdan sağlanarak sanayi üretimi sürdürülebilir. Sanayisi gelişmiş ülkeler aynı zamanda gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadırlar. Sanayi sayesinde girdileri çıktılara dönüştürerek oldukça büyük karlar elde ederler. Elde edilen bu çıktıları ise diğer ülkelere ihracat ederler. Dünya dev ekonomileri geçmişten günümüze sanayi konusunda öncü olmuşlardır.

Sektör ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasıdır. Bir ülkede ki ekonominin detaylarına bakacak olursak sektörel dağılımı inceleyerek yardım alabiliriz. Sanayi ile sektör arasında ne fark vardır diye sorarsak… İş türleri kategorize edilir ve birbirinden ayrılırlar. Ülkeler bu türlerde birbirinden farklılık gösterebilirler. Sektörler; hizmet sektörü, tarım sektörü ve sanayi sektörü olarak birbirinden ayrılırlar. Daha önce bahsettiğimiz sanayi de bir sektördür. Sektör sanayiyi kapsar. Sanayi sektörü gelişmiş ülkeler genelde ağır sanayiye önem verirler. Dünyada günümüze kadar gelişmiş ülkeler sanayi sektörüyle gelişmelerini sürdürmüşlerdir. Gelişmemiş ülkeler ise tarım sektöründe öncü olmuşlardır. Ancak bu aradaki farkı kapatmaya yetmemiştir. Şimdi ise gelişmiş ülkeler hizmet sektörüne yönelmişlerdir. Çoğu gelişmiş ülke en büyük payını hizmet sektörüne ayırmaktadır. Hizmet sektörü oldukça hızlı gelişmektedir. Sanayi sektörü ise biraz daha geri planda kalmaya başlamıştır. Önceki yıllarda sanayiyle gelişimlerini tamamlayan ülkeler artık hizmet sektörüne yönelmişlerdir.

Sanayinin Özellikleri Nelerdir?

SANAYİ: Hammaddeyi işleyerek kullanılmaya hazır hale getiren araçlar topluluğudur. Hammadde sanayinin en önemli unsurlarından biridir. Dünyanın herhangi bir yerin de sanayi kurulması mümkün değildir, bunu için belli başlı şartlar vardır. Bu şartları şöyle sıralaya biliriz; sermaye, hammadde, işgücü, enerji, ulaşım ve pazarlamadır. Eğer sağlam temellere dayanan ve kesin sonuçlar elde etmek isteniyorsa bu şartların kontrollü bir biçimde yerine getirilmesi ve takip edilmesi gerekir. Bu şartların da önem sırası, gerek tüketici gerek üretici için önemlidir.

Sermaye: Bir sanayi tesisinin kurulması için en önemli koşuldur ve diğer şartlar elverişli olsa bile gerekli miktar da sermaye yoksa tesis kurulamaz. Birçok gelişmekte olan ülkede sanayileşme için en büyük engellerden bir tanesi de sermayedir.

Hammadde: Sanayi hammaddeyi işleyerek çeşitli ürünler haline getirmektedir. Sanayi hammaddeye bağımlı olduğundan sanayi tesisleri ulaşım maliyetlerini düşürmek için tesisler hammadde yakınlarına kurulur.

İşgücü: Sanayi tesislerinin kurulup işler hale gelmesi için işçiye ve teknik elamana ihtiyaç vardır. İşgücünün fazla ve ucuz olduğu yerlerde de sanayi tesisleri görülmektedir.

Enerji: Sanayi tesislerinin çalışması için enerjiye ihtiyaç vardır özellikle hammaddeleri dönüştüren makineler için ihtiyaç vardır.

Ulaşım: Sanayi mallarının ve hammaddenin kolay ve maliyeti düşük şekilde taşınması tesisler için önemlidir. Ulaşım olanaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sanayi yatırımları açısından oldukça önemlidir.

Pazarlama: Sanayi ürünlerinin kolay pazarlanması önemlidir. Özellikle yeni pazar alanlarının bulunması veya oluşturulması sanayi yatırımları için önemlidir.

Ülkelerin kalkınma ve gelişmişlik seviyelerini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi sanayidir. Gelişmekte olan ülkeler sanayisini tamamlayamadığı için gelişmiş ülke konumuna giremiyor buradan da sanayinin ne kadar önemli olduğunu anlarız, ayrıca sanayi ülkelerin kültürlerini, yaşam şeklini ve refah seviyesi gibi birçok konuda ne durum da olduğunu bize gösterir.